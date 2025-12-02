Ziwig Endotest®: Validación científica publicada en NEJM Evidence

LYON, Francia, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- NEJM Evidence, una revista del New England Journal of Medicine Group, ha publicado un artículo titulado "Validación de una firma de microARN de saliva para la endometriosis", dedicado a la prueba de diagnóstico basada en saliva desarrollada por Ziwig.

La publicación presenta los resultados de un estudio clínico prospectivo, independiente y multicéntrico realizado en Francia. En el estudio participaron 971 mujeres sintomáticas de entre 18 y 43 años en 17 hospitales públicos y privados.

Diagnóstico de alto rendimiento basado en saliva

El Ziwig Endotest® se evaluó mediante el análisis de 109 microARN salivales, combinando secuenciación de nueva generación (NGS) con inteligencia artificial. Las interpretaciones diagnósticas se realizaron a ciegas, sin conocimiento previo del estado clínico de los pacientes, lo que garantiza una total independencia y robustez metodológica.

La publicación NEJM Evidence destaca un rendimiento diagnóstico excepcional:

Sensibilidad: 97,3 %

Especificidad: 94,1 %

Precisión general: 96,6 %

Valor predictivo positivo: 98,2 %

Valor predictivo negativo: 91,3 %

Estos resultados muestran que más de 96 de cada 100 mujeres obtienen un resultado diagnóstico preciso con Ziwig Endotest®. El rendimiento se mantuvo constante en todos los subgrupos, independientemente del tratamiento hormonal, el uso de analgésicos, el sitio de inclusión o las condiciones de secuenciación, lo que confirma la fiabilidad y reproducibilidad de la prueba en situaciones reales.

Ahora disponible para prescripción rutinaria en la práctica clínica

En el marco del programa nacional francés de acceso temprano a tecnologías innovadoras (Forfait Innovation), Ziwig Endotest® ahora está reembolsado y disponible con receta médica en 100 hospitales de toda Francia.

Está indicada para mujeres de 18 a 43 años con dolor pélvico crónico sugestivo de endometriosis, cuando los resultados de las pruebas de imagen son normales o no concluyentes. La prueba puede prescribirse fuera de cualquier estudio de investigación, lo que proporciona a las mujeres un acceso rápido, no invasivo y preciso al diagnóstico.



Un gran avance para la salud de la mujer

La endometriosis afecta a aproximadamente el 10 % de las mujeres en edad reproductiva, con retrasos en el diagnóstico que a menudo superan los siete años. La validación y el uso clínico de Ziwig Endotest® representan un gran avance hacia un diagnóstico más temprano, sencillo y equitativo.

"Esta publicación en NEJM Evidence representa un gran avance para la ciencia y para las mujeres afectadas por endometriosis. Agradecemos profundamente a todas las mujeres, hospitales y profesionales de la salud cuyo compromiso y apoyo han sido esenciales para acercar esta innovación a las pacientes", afirmó Yahya El Mir, fundador y director general de Ziwig.

Para más información, visite: www.ziwig.com

