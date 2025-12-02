Ziwig Endotest®: Wissenschaftliche Validierung veröffentlicht in NEJM Evidence

LYON, Frankreich, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- NEJM Evidence, eine Zeitschrift der New England Journal of Medicine Group, hat einen Artikel mit dem Titel „Validation of a Saliva microRNA Signature for Endometriosis" (Validierung einer Speichel-microRNA-Signatur für Endometriose) veröffentlicht, der sich mit dem von Ziwig entwickelten Diagnose-Test auf Speichelbasis befasst.

Die Veröffentlichung berichtet über die Ergebnisse einer prospektiven, unabhängigen, multizentrischen klinischen Studie, die in Frankreich durchgeführt wurde. An der Studie nahmen 971 symptomatische Frauen im Alter von 18 bis 43 Jahren aus 17 öffentlichen und privaten Krankenhäusern teil.

Leistungsstarke speichelbasierte Diagnose

Der Ziwig Endotest® wurde durch die Analyse von 109 microRNAs aus dem Speichel evaluiert, wobei Next-Generation Sequencing (NGS) mit künstlicher Intelligenz kombiniert wurde. Die diagnostische Auswertung erfolgte blind, d. h. ohne vorherige Kenntnis des klinischen Zustands der Patienten, so dass eine vollständige methodische Unabhängigkeit und Robustheit gewährleistet war.

Die NEJM Evidence-Veröffentlichung hebt die außergewöhnliche diagnostische Leistung hervor:

Empfindlichkeit: 97.3%

Spezifität: 94.1%

Allgemeine Genauigkeit: 96.6%

Positiv prädiktiver Wert: 98.2%

Negativer prädiktiver Wert: 91.3%

Diese Ergebnisse zeigen, dass mehr als 96 von 100 Frauen ein genaues Diagnoseergebnis mit Ziwig Endotest® erhalten. Die Leistung blieb in allen Untergruppen gleich, unabhängig von der Hormonbehandlung, der Verwendung von Analgetika, der Einschlussstelle oder den Sequenzierungsbedingungen, was die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit des Tests in der Praxis bestätigt.

Jetzt für die Routineverschreibung in der klinischen Praxis verfügbar

Im Rahmen des französischen Programms für den frühzeitigen Zugang zu bahnbrechenden Technologien (Forfait Innovation) wird Ziwig Endotest® nun erstattet und ist in 100 Krankenhäusern in ganz Frankreich auf ärztliche Verschreibung erhältlich.

Sie ist angezeigt bei Frauen im Alter von 18 bis 43 Jahren mit chronischen Beckenschmerzen, die auf eine Endometriose hindeuten, wenn die Ergebnisse der Bildgebung normal oder nicht eindeutig sind. Der Test kann außerhalb einer Forschungsstudie verschrieben werden und bietet Frauen einen schnellen, nicht-invasiven und genauen Zugang zur Diagnose.

Endometriose betrifft etwa 10 % der Frauen im gebärfähigen Alter, wobei die Diagnose oft erst nach mehr als sieben Jahren gestellt wird. Die Validierung und der klinische Einsatz von Ziwig Endotest® stellen einen großen Schritt in Richtung einer früheren, einfacheren und gerechteren Diagnose dar.

„Diese Veröffentlichung im NEJM Evidence ist ein großer Schritt nach vorn für die Wissenschaft und für Frauen, die von Endometriose betroffen sind. Wir sind allen Frauen, Krankenhäusern und medizinischen Fachkräften sehr dankbar, die mit ihrem Engagement und ihrer Unterstützung wesentlich dazu beigetragen haben, dass diese Innovation den Patientinnen zur Verfügung steht", sagte Yahya El Mir, Gründer und Präsident von Ziwig, .

