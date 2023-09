La première souche industrialisée de probiotiques d'Angel Group ancre la transformation stratégique vers la biotechnologie

YICHANG, Chine, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Angel Group (« Angel ») est une entreprise de premier plan dans le domaine de la biotechnologie, qui stimule le progrès et l'innovation dans des secteurs comme la bio-agriculture et la bio-santé. Récemment, Angel a réussi à produire à grande échelle la souche de probiotiques Dangxiong LB VIII. Cette avancée significative marque une étape importante dans la transformation stratégique d'Angel d'une levure vers la biotechnologie.

Le DB-8 est originaire de Dangxiong, qui est à une altitude de 4 500 mètres, avec des montagnes enneigées imposantes et de vastes prairies. Cette souche probiotique comestible appartient à Lactobacillus delbrueckii subsp. Lactis, et à sa base Angel a apporté sa première culture d'amorçage auto-développée pour yaourt : Yo-Fru1.

L'équipe de recherche et développement d'Angel s'est rendu régulièrement au Tibet et a recueilli plus de 100 échantillons précieux de probiotiques du plateau dans plus de 20 comtés et cantons, dans cinq villes et un district. Elle élargit continuellement sa banque de probiotiques du plateau tibétain de Qinghai, qui est le principal moteur pour s'attaquer au goulot d'étranglement du développement des probiotiques du plateau.

La collecte des souches de probiotiques n'est que la première étape. L'isolement des souches, leur identification, l'évaluation de la sécurité et la sélection de la meilleure souche est une tâche complexe. En conséquence, Angel a élargi l'équipe de recherche et développement et acquis des équipements de pointe pour trouver la meilleure souche de probiotiques et développer Yo-Fru1.

DB-8 a les avantages de la production d'acide et de l'arôme naturel de fruits dans ses métabolites, ce qui le rend parfait pour Angel pour développer des produits de yaourt différenciés.

Dans le processus d'industrialisation du DB-8 dans l'application du produit, Angel a mené à plusieurs reprises différentes expériences afin d'améliorer le goût, la saveur, la texture, le nettoyage de la formule et plus encore, a demandé des conseils professionnels et a bénéficié de directives précises en termes de ratio de matières premières, d'optimisation du processus et de production d'essais en ligne.

L'esprit d'entreprise d'Angel, fondé sur la poursuite de l'excellence, l'innovation et l'amélioration continue, a sans cesse poussé l'entreprise à établir une configuration intégrée de la biotechnologie dans les domaines de l'alimentation et de la santé, de la biomédecine, de la bio-agriculture et des biomatériaux.

« Leader dans la production de levures, Angel est devenue une entreprise mondiale innovante de biotechnologie. La transformation stratégique apporte non seulement des défis, mais également des opportunités énormes », a déclaré Xiong Tao, président du groupe Angel. « Avec une vision axée sur le développement de la biotechnologie et l'innovation pour une vie saine, Angel aspire à devenir la première entreprise de biotechnologie au monde. »

Angel tire également parti des ressources avantageuses pour promouvoir le développement international. La société a investi et construit des usines à l'échelle mondiale et a établi des filiales aux États-Unis, en Allemagne, à Singapour et au Mexique afin de s'implanter dans ces pays et d'accroître sa présence sur les marchés étrangers.

