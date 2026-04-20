La première usine commerciale de Covation Biomaterials pour le bioTHF et le bioPTMEG atteint la finalisation mécanique ; la marque Xatryx®， est dévoilée pour le nouveau bioPTMEG non alimentaire

SHANGHAI, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- Covation Biomaterials LLC (" CovationBio®"), une société de biomatériaux dotée d'une technologie avancée dans l'industrie des matériaux biosourcés, a annoncé aujourd'hui que sa première usine commerciale pour la plate-forme de produits C4, comprenant bioTHF et le polytétraméthylène-étherglycol biosourcé (" PTMEG "), a atteint l'achèvement mécanique en avril 2026. En outre, CovationBio lance officiellement la marque Xatryx® pour le portefeuille de nouveaux produits bioPTMEG non alimentaires qui seront produits dans l'usine.

Cette étape marque un progrès significatif dans la défossilisation de la production de matériaux, renforçant l'engagement de l'entreprise à fournir au marché mondial des solutions hautement performantes et basées sur les énergies renouvelables.

L'usine C4 est située à Qidong, dans la province de Jiangsu, en Chine. Il utilise une technologie de traitement innovante et inédite développée par CovationBio. Avec un investissement total de 10 milliards de RMB, l'usine est prévue en trois phases, avec pour objectif une capacité totale future de 500 000 tonnes par an de matériaux biosourcés. La première phase, qui est maintenant mécaniquement terminée, a une capacité de production commerciale de 50 000 tonnes par an pour le bioTHF et le bioPTMEG. La production commerciale devrait débuter au second semestre 2026.

Feifeng You, président de CovationBio, a déclaré :

"Le nom Xatryx® traduit notre esprit d'exploration sans relâche pour développer des processus et des produits qui offrent de hautes performances et soutiennent la défossilisation de l'industrie des matériaux. En tant qu'élément important, les produits Xatryx® offrent de nombreuses possibilités d'améliorer la qualité de vie tout en prenant soin de notre planète. Pour y parvenir, nous nous appuyons sur un sous-produit agricole abondant et non alimentaire qui est directement converti en matière première chimique, que notre technologie thermochimique avancée utilise pour créer les produits Xatryx® ."

Une alternative durable au PTMEG d'origine fossile et qui n'entre pas en concurrence avec les sources d'alimentation

En tant que matériau biosourcé de deuxième génération, le Xatryx® bioPTMEG remplace avantageusement le PTMEG d'origine fossile, aidant ainsi les clients à réduire leur dépendance à l'égard des matériaux non renouvelables tout en maintenant les hautes performances de nos applications matérielles en aval telles que le spandex, les polyuréthanes et les élastomères thermoplastiques.

Les principaux avantages de Xatryx® bioPTMEG en matière de développement durable sont les suivants :

Réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux énergies fossiles ;

Produit biosourcé fabriqué à partir de ressources renouvelables annuellement;-2ème génération de matières premières biosourcées, telles que les rafles de maïs, qui n'entrent pas en concurrence avec les sources primaires d'alimentation ;

Réduction de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles non renouvelables ;

La performance de l'intégration permet aux clients en aval de passer à des matières premières biosourcées sans changer de processus.

Présence à CHINAPLAS 2026

En accord avec le thème de CHINAPLAS de cette année, "Transformation - Collaboration - Durabilité", les membres de l'équipe de CovationBio® sont prêts à partager davantage sur la façon dont les produits Xatryx® peuvent s'intégrer dans les matériaux en aval et faire progresser les stratégies de durabilité avec les partenaires de la chaîne de valeur. Les visiteurs sont invités à rencontrer l'équipe et à en savoir plus dans le hall 1.2, stand F77. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, veuillez contacter : [email protected]

Avis de non-responsabilité : Les déclarations ci-dessus concernant l'analyse du cycle de vie (ACV) et les performances du produit sont basées sur des études et des tests réalisés par Covation Biomaterials LLC.

À propos de CovationBio®

Fondée en 2022 et basée à Newark, Delaware, Covation Biomaterials LLC est une entreprise de biomatériaux dotée d'une technologie avancée dans l'industrie des matériaux biosourcés, offrant un portefeuille de produits de haute performance et de solutions durables. La société CovationBio® s'appuie sur le riche héritage de DuPont en matière d'innovation scientifique révolutionnaire et continue de proposer des solutions novatrices à grande échelle dans de multiples secteurs, notamment l'habillement, la moquette et la chaussure. Grâce à des lignes de produits telles que le polymère Sorona® et d'autres matériaux biosourcés, la mission de CovationBio est de fournir des éléments de base qui permettent aux clients de fournir des produits biosourcés accessibles à tous. Covation, Covation Biomaterials, Xatryx® et Sorona® sont des marques déposées de Covation Biomaterials LLC ou de ses filiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site CovationBio.com et le suivre sur WeChat, LinkedIn, Instagram et Facebook.

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