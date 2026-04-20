-La primera planta comercial de Covation Biomaterials para bioTHF y bioPTMEG alcanza la finalización mecánica; se presenta Xatryx®, marca para un nuevo bioPTMEG no alimentario

SHANGHAI, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Covation Biomaterials LLC ("CovationBio®"), empresa de biomateriales con tecnología avanzada en la industria de materiales de base biológica, anunció hoy la finalización de la construcción de su primera planta comercial para la plataforma de productos C4, que incluye bioTHF y politetrametileno éter glicol (PTMEG) de base biológica, en abril de 2026. Además, CovationBio lanza oficialmente la marca Xatryx® para la gama de nuevos productos bioPTMEG no alimentarios que se producirán en la planta.

Este hito representa un importante avance en la desfosilización de la producción de materiales, reforzando el compromiso de la empresa de ofrecer soluciones renovables de alto rendimiento al mercado global.

La planta C4 está ubicada en Qidong, provincia de Jiangsu, China. Utiliza una tecnología de proceso innovadora y pionera desarrollada por CovationBio. Con una inversión total de 10.000 millones de RMB, la planta se construirá en tres fases, con el objetivo de alcanzar una capacidad total de 500.000 toneladas anuales de materiales de base biológica. La primera fase, que ya está mecánicamente completa, tiene una capacidad de producción comercial de 50.000 toneladas anuales tanto para bioTHF como para bioPTMEG. Se prevé que la producción comercial comience en la segunda mitad de 2026.

Feifeng You, presidente de CovationBio, comentó:

"El nombre Xatryx® refleja nuestro espíritu de exploración constante para desarrollar procesos y productos que ofrezcan un alto rendimiento y apoyen la desfosilización de la industria de materiales. Como componente fundamental, los productos Xatryx® brindan múltiples posibilidades para mejorar la calidad de vida y, al mismo tiempo, cuidar nuestro planeta. Para lograrlo, aprovechamos un subproducto agrícola abundante y no alimentario que se convierte directamente en materia prima química, que nuestra tecnología termoquímica avanzada utiliza para crear los productos Xatryx®."

Una alternativa sostenible al PTMEG de origen fósil que no compite con las fuentes de alimentos

Como material de base biológica de segunda generación, Xatryx® bioPTMEG sustituye directamente al PTMEG de origen fósil, ayudando a los clientes a reducir su dependencia de materiales no renovables y manteniendo el alto rendimiento de sus aplicaciones posteriores, como el spandex, los poliuretanos y los elastómeros termoplásticos.

Entre los principales beneficios de sostenibilidad de Xatryx® bioPTMEG se incluyen:

Reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con las empresas que utilizan combustibles fósiles;

Producto de base biológica elaborado a partir de recursos renovables anualmente; materias primas de base biológica de segunda generación, como las mazorcas de maíz, que no compiten con las fuentes primarias de alimentos;

Menor dependencia de los combustibles fósiles no renovables;

Rendimiento sin modificaciones que permite a los clientes finales cambiar a materias primas de base biológica sin cambios en sus procesos.

Presencia en CHINAPLAS 2026

En consonancia con el tema de CHINAPLAS de este año, "Transformación - Colaboración - Sostenibilidad", los miembros del equipo de CovationBio® están listos para compartir más información sobre cómo los productos Xatryx® pueden integrarse en los materiales posteriores y promover estrategias de sostenibilidad con los socios de la cadena de valor. Se invita a los visitantes a conocer al equipo y obtener más información en el pabellón 1.2, stand F77. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en: [email protected]

Descargo de responsabilidad: Las declaraciones anteriores relativas al análisis del ciclo de vida (ACV) y al rendimiento del producto se basan en estudios y pruebas realizados por Covation Biomaterials LLC.

Acerca de CovationBio®

Fundada en 2022 y con sede en Newark, Delaware, Covation Biomaterials LLC es una empresa de biomateriales con tecnología avanzada en la industria de materiales de base biológica, que ofrece una cartera de productos con soluciones sostenibles y de alto rendimiento. La empresa CovationBio® se basa en el sólido legado de DuPont de innovación científica pionera y continúa ofreciendo soluciones novedosas a gran escala en múltiples industrias, incluyendo la textil, la de alfombras y la de calzado. A través de líneas de productos como el polímero Sorona® y otros materiales de base biológica, la misión de CovationBio es proporcionar componentes básicos que permitan a sus clientes ofrecer productos de base biológica accesibles para todos. Covation, Covation Biomaterials, Xatryx® y Sorona® son marcas comerciales de Covation Biomaterials LLC o sus filiales. Para obtener más información, visite CovationBio.com y síganos en WeChat, LinkedIn, Instagram y Facebook.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960334/Weixin_Image_20260420172652.jpg