La Pro Wrestling League revient en 2026 pour transformer le catch indien

NEW DELHI, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Wrestling Federation of India (WFI) a annoncé le retour très attendu de la Pro Wrestling League (PWL), qui sera lancée à la mi-janvier 2026. Après sa dernière saison réussie en 2019, la ligue revient avec un nouveau modèle public-privé pour donner aux lutteurs indiens une plateforme mondiale, renforcer la préparation olympique et défendre la lutte féminine.

L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse dont l'invité d'honneur était Shri Brij Bhushan Sharan Singh, ancien président du WFI et ancien membre du Parlement.

Announcement of Pro Wrestling League-2026 in New Delhi at a Press Conference.

« La lutte n'est pas seulement un sport en Inde, c'est notre héritage. La Pro Wrestling League sera le pont entre nos akhadas traditionnelles et l'arène internationale », a déclaré Shri Brij Bhushan Sharan Singh.

Le président de la WFI, Shri Sanjay Kumar Singh, a ajouté : « Ce que l'IPL a fait pour le cricket, la PWL le fera pour la lutte. Ce sera un terrain d'entraînement pour les futurs champions indiens, qui rapporteront des médailles aux Jeux olympiques, aux Jeux asiatiques et au-delà. En mettant l'accent sur notre Matri Shakti, nous voulons créer une génération de lutteuses qui domineront le monde entier ».

La PWL verra s'affronter les meilleurs grapplers indiens et les stars internationales des grandes puissances de la lutte. En tant que ligue basée sur des franchises, elle offre des opportunités lucratives pour la participation des entreprises et des investisseurs privés.

« La Pro Wrestling League repose sur un modèle autonome et commercialement viable qui profite à la fois aux athlètes et aux investisseurs », a déclaré M. Dayaan Farooqui, président et promoteur de la PWL. « Notre objectif est de faire de la lutte un sport grand public avec la même énergie et le même engagement des fans que les autres ligues de haut niveau en Inde. »

M. Akhil Gupta, PDG de la PWL, a souligné l'approche de la ligue axée sur les joueurs : « Nous mettons en place une structure qui garantit la stabilité financière de nos athlètes par le biais de contrats, d'incitations et de partenariats, ce qui leur permet de se concentrer entièrement sur leurs performances ».

M. Sumit Dubey, COO, PWL, sera le fer de lance des partenariats avec les franchises et les sponsors afin d'assurer une solide exécution opérationnelle et commerciale.

Le calendrier détaillé de la saison, les propriétaires des franchises et les participants internationaux seront annoncés prochainement. La WFI réaffirme ainsi sa mission, qui est d'amener la lutte, le sport le plus ancien de l'Inde, au premier plan de la reconnaissance mondiale une fois de plus.

À propos de WFI :

La Fédération indienne de lutte (WFI) est l'organe suprême régissant la lutte en Inde. Elle est affiliée à l'Association olympique indienne et à l'United World Wrestling.

À propos de PWL :

La Pro Wrestling League est la première compétition de lutte professionnelle en Inde, conçue pour responsabiliser les athlètes et élever la lutte à un niveau mondial.

