Pro Wrestling League kehrt 2026 zurück, um den indischen Ringsport zu verändern

NEW DELHI, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Wrestling Federation of India (WFI) kündigte die mit Spannung erwartete Rückkehr der Pro Wrestling League (PWL) an, die Mitte Januar 2026 starten soll. Nach der letzten erfolgreichen Saison 2019 kehrt die Liga mit einem neuen öffentlich-privaten Modell zurück, um indischen Ringerinnen eine globale Plattform zu bieten, die Olympiareife zu stärken und den Frauenringkampf zu fördern.

Announcement of Pro Wrestling League-2026 in New Delhi at a Press Conference.

Die Ankündigung erfolgte auf einer Pressekonferenz, bei der Shri Brij Bhushan Sharan Singh, ehemaliger Präsident der WFI und ehemaliges Mitglied des Parlaments, als Ehrengast auftrat.

„Ringen ist nicht nur ein Sport in Indien, es ist unser Erbe. Die Pro Wrestling League wird die Brücke von unseren traditionellen Akhadas zur internationalen Arena sein", sagte Shri Brij Bhushan Sharan Singh.

Der Präsident der WFI, Shri Sanjay Kumar Singh, fügte hinzu: „Was die IPL für den Cricket-Sport war, wird die PWL für den Wrestling-Sport sein. Es wird ein Trainingsgelände für Indiens zukünftige Champions sein, die Medaillen von den Olympischen Spielen, den Asienspielen und darüber hinaus mit nach Hause bringen werden. Mit dem gleichen Fokus auf unsere Matri Shakti wollen wir eine Generation von Ringerinnen schaffen, die weltweit dominieren."

In der PWL treten indische Top-Grappler gegen internationale Stars aus globalen Wrestling-Hochburgen an. Als Franchise-basierte Liga bietet sie lukrative Möglichkeiten für Unternehmensbeteiligungen und private Investoren.

D„ie Pro Wrestling League basiert auf einem sich selbst tragenden, kommerziell tragfähigen Modell, von dem sowohl die Athleten als auch die Investoren profitieren", sagte Dayaan Farooqui, Vorsitzender und Promoter der PWL. „Unser Ziel ist es, Wrestling zu einem Mainstream-Sport zu machen, mit der gleichen Energie und dem gleichen Fan-Engagement wie andere Top-Ligen in Indien."

Akhil Gupta, CEO der PWL, betonte den Ansatz der Liga, bei dem die Spieler im Vordergrund stehen: „Wir bauen eine Struktur auf, die unseren Athleten durch Verträge, Anreize und Partnerschaften finanzielle Stabilität garantiert und es ihnen ermöglicht, sich ganz auf ihre Leistung zu konzentrieren."

Sumit Dubey, COO, PWL, wird Franchise- und Sponsorenpartnerschaften anführen, um eine starke operative und kommerzielle Umsetzung sicherzustellen.

Der genaue Zeitplan, die Franchise-Nehmer und die internationalen Teilnehmer werden in Kürze bekannt gegeben. Damit bekräftigt die WFI ihre Mission, das Ringen, Indiens älteste Sportart, wieder in den Vordergrund der weltweiten Anerkennung zu rücken.

Über WFI:

Der indische Ringerverband (Wrestling Federation of India, WFI) ist der Spitzenverband des indischen Ringsports und ist dem indischen Olympischen Verband und United World Wrestling angeschlossen.

Über PWL:

Die Pro Wrestling League ist Indiens wichtigster professioneller Wrestling-Wettbewerb, der Athleten stärken und den Wrestling-Sport auf eine globale Bühne bringen soll.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2817026/Press_Conference.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2817059/Pro_Wrestling_League_Logo.jpg