La promotion OUKITEL Back to School a commencé, faites de grosses économies sur la tablette RT6 et le smartphone WP28

SHENZHEN, Chine, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Oukitel, fabricant renommé d'appareils robustes, a récemment introduit deux nouveaux produits : la tablette RT6 et le smartphone WP28. Tous deux compatibles avec la dernière version d'Android 13, ces modèles sont désormais proposés dans le cadre de la promotion Back to School sur la boutique officielle d'Oukitel.

Oukitel RT6 : la tablette robuste par excellence

La tablette RT6 est dotée d'une imposante batterie de 20 000 mAh, qui garantit une utilisation ininterrompue dans des conditions difficiles. Elle garantit une autonomie impressionnante de 2 250 heures en veille, et de 15 heures en lecture vidéo et en jeu. Certifiée IP68, IP69K et MIL-STD-810H, elle assure une protection exceptionnelle contre les chocs, les températures extrêmes et l'immersion dans l'eau. Dotée d'un écran FHD+ de 10,1 pouces, la RT6 procure une expérience visuelle confortable.

Dotée d'un processeur MediaTek MT8788, de 8 Go de RAM et de 256 Go de ROM, la tablette robuste RT6 assure une expérience multitâche fluide. En outre, la RAM est extensible jusqu'à 14 Go et la ROM jusqu'à 1 To. La tablette est livrée avec un support en aluminium, une dragonne et une bandoulière, ce qui permet à l'utilisateur de choisir le support qui lui convient le mieux en fonction de ses besoins.

Oukitel WP28 : un smartphone robuste et performant

Pesant seulement 369g, le WP28 est doté d'un écran de 6,52 pouces et d'un processeur octa-core. Équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de ROM, le smartphone robuste WP28 offre un espace de stockage suffisant pour répondre à vos besoins. De plus, la RAM est extensible jusqu'à 15 Go et la ROM jusqu'à 1 To. Il est certifié IP68, IP69K et MIL-STD-810H pour une protection supérieure contre l'eau, les chocs et la poussière. L'écran en verre Corning Gorilla Glass 5 améliore la durabilité et la résistance aux chutes et aux rayures.

Équipé d'une caméra frontale de 5 Mpx, d'une caméra arrière de 48 Mpx et d'une batterie de 10 600 mAh, le smartphone robuste WP28 présente des capacités photographiques impressionnantes et une puissance durable.

Disponibilité et prix

En saisissant le code de réduction « 20%OFF », la tablette robuste RT6 est disponible pour seulement 296 $ au lieu de 399,99 $, et le smartphone robuste WP28 est disponible pour seulement 159 $, au lieu de 269,99 $. Ne manquez pas l'occasion de vous les procurer à un prix avantageux sur la boutique officielle d'Oukitel.

À propos d'OUKITEL

OUKITEL est une marque d'entreprise de haute technologie de « Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., LTD » basée à Shenzhen, en Chine. Cette société intègre la recherche et le développement, la conception, la production, les ventes et le service après-vente. Avec un réseau de partenaires de plus de 130 revendeurs dans 60 pays, les produits OUKITEL sont distribués en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud.

