LA PRÓXIMA ERA EN MULTIMEDIA: LA INTERFAZ DE LEXUS ESTABLECE UN NUEVO ESTÁNDAR

La experiencia multimedia mejorada de la interfaz de Lexus saldrá en el Lexus ES 2026

El diseño intuitivo de la pantalla de inicio ofrece una experiencia personalizada y dinámica para cada usuario

Las nuevas funciones integradas del asistente de voz permiten respuestas más rápidas a los comandos "Hey Lexus"

Lexus estrena Drive Recorder, una función integrada de serie que utiliza cámaras exteriores para grabar eventos y guardar esos registros en el sistema del vehículo

La navegación paso a paso se incorpora a pantalla completa en la pantalla de información múltiple (MID, por sus siglas en inglés), una novedad en la interfaz de Lexus

La conectividad de red 5G de AT&T se integra por primera vez a la familia Lexus

Entretenimiento mejorado con la introducción de SiriusXM® con 360L y la nueva función de transmisión integrada con Spotify®

PLANO, Texas, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Lexus inicia una nueva era de tecnología en la cabina con un diseño atractivo, funcionalidades innovadoras y un rendimiento sin igual. La versión mejorada del sistema multimedia de la interfaz de Lexus debutará en el ES 2026 antes de implementarse en futuros modelos de la familia Lexus.

Lexus inicia una nueva era de tecnología en la cabina con un diseño atractivo, funcionalidades innovadoras y un rendimiento sin igual. La versión mejorada del sistema multimedia de la interfaz de Lexus debutará en el ES 2026 antes de implementarse en futuros modelos de la familia Lexus.

"Nos hace mucha ilusión que nuestros usuarios experimenten algo realmente especial", expresó Brian Inouye, ingeniero jefe de la División de Experiencias Conectadas. "Hemos hecho renovaciones audaces en la interfaz de Lexus que mejoran tanto la funcionalidad como el rendimiento, y cada detalle está meticulosamente diseñado para ofrecer disfrute, información y entretenimiento".

El sistema integra por primera vez en la familia Lexus la conectividad de red 5G de AT&T, lo que contribuye a una mayor velocidad y a funcionalidades ampliadas, con la fiabilidad de la extensa red de AT&T en toda América del Norte.

Un disfrute inigualable y el mejor nivel de personalización

La experiencia del usuario en la más reciente interfaz de Lexus combina a la perfección gráficos nítidos con iconos intuitivos en la pantalla de 14 pulgadas que viene de serie en los ES. Se mejoran los tiempos de respuesta de la pantalla táctil gracias al aumento de la potencia de procesamiento en el dispositivo.

La personalización resulta fundamental en la interfaz de última generación de Lexus. Cabe destacar que la interfaz ahora incluye una pantalla de inicio configurable que les permite a los usuarios personalizar su combinación preferida de widgets individuales para navegación, modo de conducción, audio, dispositivo inteligente conectado y clima. Los widgets seleccionados pueden agruparse en combinaciones de dos o tres, lo que proporciona un acceso visual rápido a lo más importante.

También se ha agregado un menú de control rápido, que siempre está accesible desde la sección superior derecha de la pantalla táctil. El menú se abre para mostrar la configuración de los elementos de uso frecuente, como la conexión a Bluetooth®, el ajuste del brillo de la pantalla, el cambio entre modo claro y modo oscuro, los accesos directos para configurar fácilmente las funciones del sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS, por sus siglas en inglés) y mucho más.

Con más de 64 opciones de iluminación ambiental en el exuberante interior del Lexus ES 2026, los conductores pueden realzar el ambiente según sus preferencias con solo tocar un botón.

Para proporcionarles a los usuarios aún más opciones que se adapten a sus necesidades, la interfaz de Lexus ofrece además compatibilidad con Apple CarPlay® y Android Auto™.

Asistencia mejorada en la cabina

Gracias a una nueva solución integrada en el dispositivo, el asistente de voz de Lexus ofrece ahora respuestas mucho más rápidas para ayudar a los conductores a aprovechar al máximo su experiencia al volante.

Con un simple "Hey Lexus" u otros comandos de voz como "Hi Lexus" u "Okay Lexus", el asistente de voz integrado ofrece ayuda rápida para ajustar el volumen del audio, seleccionar canales y música, cambiar los ajustes de climatización en toda la cabina, obtener datos estimados sobre la autonomía del viaje, conocer la fecha y la hora, y mucho más. El asistente de voz puede incluso ayudar con operaciones aritméticas básicas y el acceso a las páginas del menú en la unidad principal. ¿No sabe muy bien cómo conectar el Bluetooth®? Simplemente diga "Hey Lexus, how do I connect my phone?" (Hey Lexus, ¿cómo conecto mi teléfono?) para ir directamente a la pantalla de vinculación del teléfono.

Como un nivel adicional de personalización, la interfaz de Lexus ahora ofrece dos opciones para el asistente de voz (masculino y femenino), una novedad en las funciones multimedia de Lexus.

Navegación inigualable

Por primera vez, la experiencia multimedia en la cabina de Lexus está más estrechamente vinculada a la pantalla de información múltiple (MID, por sus siglas en inglés). La navegación nativa ahora está disponible a pantalla completa en la MID, lo que permite que los mapas y las indicaciones paso a paso se puedan ver directamente detrás del volante para una mayor visibilidad y una experiencia de conducción mucho más inmersiva.

La navegación basada en la nube requiere una prueba o una suscripción activa* a Drive Connect que proporcione acceso a elementos de tráfico en tiempo real, agentes en vivo 24/7 para asistencia con destinos y mucho más, todo diseñado para hacer que sus viajes sean más fáciles y agradables que nunca.

La tranquilidad ahora viene de serie

La última generación de la interfaz de Lexus incorpora por primera vez Drive Recorder, un elemento que viene de serie y que proporciona una funcionalidad estilo dashcam (cámara de salpicadero) tradicional sin la necesidad de instalar una voluminosa cámara en la cabina. El sistema integrado está diseñado para grabar y guardar videoclips usando las cámaras externas del vehículo.

Driver Recorder puede guardar hasta 90 clips de un minuto de grabación continua en bucle y registra la velocidad del vehículo y su ubicación. Los conductores también tienen la opción de grabar manualmente y guardar hasta cuatro clips y cinco registros de incidentes. Los registros de incidentes son clips que se comienzan a grabar cuando se activa el G-Sensor ante determinadas condiciones, como un impacto, un frenado brusco o el despliegue de las bolsas de aire. La sensibilidad de las condiciones de activación se puede ajustar según las preferencias. La reproducción de los clips de Driver Recorder está disponible en la unidad principal, y también se pueden descargar los videos a una memoria USB.

Carga simplificada

La última generación de la interfaz de Lexus también incorpora nuevas funciones de gestión de carga del vehículo eléctrico en los vehículos eléctricos de batería como el ES 350e y el 500e 2026. Los usuarios pueden monitorear y gestionar la carga en todo momento de manera fácil y directa desde la unidad principal del vehículo.

Con tan solo tocar un botón, los usuarios pueden usar la gestión de carga del vehículo eléctrico para establecer horarios y límites de carga, activar una fuente de alimentación externa y mucho más.

La interfaz de última generación de Lexus también introduce "EV Routing" (planificación de rutas para el vehículo eléctrico), una función de planificación integrada a la navegación nativa que proporciona detalles sobre puntos de interés (POI, por sus siglas en inglés) de carga, incluyendo el nombre de la estación, la dirección, el horario de funcionamiento, el tipo de carga (nivel 1, 2 o 3), la disponibilidad de cargadores (cuando proceda), la cantidad total de cargadores y la potencia máxima. Los usuarios pueden acceder a esta información durante la trayectoria o añadir un cargador antes de salir. Asimismo, la función EV Range Map (mapa de autonomía del vehículo eléctrico) calcula la mejor ruta según el destino y el nivel de batería del vehículo, sugiere estaciones de carga durante la trayectoria y realiza estimaciones sobre el porcentaje de batería en cada parada y en el destino final. Tanto "EV Routing" como "EV Range Map" requieren una prueba o suscripción activa a Drive Connect*.

Con una prueba o suscripción activa a Remote Connect*, las funciones de gestión de carga del vehículo eléctrico también están disponibles en la aplicación de Lexus, lo que ayuda a los conductores a mantener el control de sus necesidades de carga desde la palma de su mano.

Funciones remotas actualizadas

La última generación de la interfaz de Lexus se integra a la perfección con la aplicación de Lexus, lo que ofrece un rendimiento mucho más rápido. Con una prueba o suscripción activa a Remote Connect*, los usuarios pueden aprovechar los comandos avanzados de Remote Connect para controlar los faros delanteros, las luces de emergencia, el acceso al maletero, los ajustes de climatización y programar horas de inicio a través de la aplicación de Lexus.

La nueva interfaz de Lexus incluye además la funcionalidad mejorada de la llave digital, disponible a través de una prueba o suscripción activa a Remote Connect*. Los usuarios ahora pueden gestionar la funcionalidad desde la aplicación de la billetera digital nativa de sus dispositivos inteligentes compatibles, y así bloquear, desbloquear, arrancar y operar su vehículo Lexus compatible.

Los usuarios también pueden compartir y gestionar los permisos de uso compartido de la llave digital con hasta cinco conductores adicionales directamente desde sus billeteras digitales. Una vez habilitada la llave digital en la billetera, continuará proporcionando acceso al vehículo gracias a la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés) durante cierto tiempo incluso si al dispositivo se le ha agotado la batería.

Entretenimiento como nunca antes

La última generación de la interfaz de Lexus viene equipada con nuevas opciones de entretenimiento para adaptarse a las preferencias de cada cliente:

SiriusXM ®con 360L disponible

SiriusXM con 360L combina contenido satelital y de transmisión en una experiencia fluida, para brindarles a los conductores y pasajeros una selección, descubrimiento de contenido y escucha personalizada sin igual. SiriusXM con 360L ofrece cientos de canales de música de todos los géneros y décadas, sin comerciales y seleccionados por expertos, momentos imperdibles en deportes, comedia, noticias y entretenimiento, además de una amplia biblioteca de contenido bajo demanda. Con una prueba o suscripción a SiriusXM con 360L, los oyentes pueden descubrir algo nuevo basado en recomendaciones personalizadas de la función "For you" (Para usted) y acceder a contenido relacionado para explorar más de la programación que les encanta. Los servicios satelitales de SiriusXM están disponibles en todo el territorio continental de los Estados Unidos y Canadá.

La transmisión integrada disponible ahora incluye Spotify®

Con una prueba o suscripción activa a Music Lovers o Wi-Fi Connect, los propietarios o arrendatarios del ES 2026 que tengan una cuenta de usuario de Spotify pueden vincular su cuenta para escuchar su música, podcast o audiolibros favoritos a través de la transmisión integrada disponible de Lexus, la función de fuente de audio integrada. Esta función basada en suscripción les permite a los usuarios con cuentas en servicios de transmisión de audio disfrutar de su contenido de entretenimiento utilizando la conexión Wi-Fi integrada del vehículo, y así eliminar la necesidad de usar un plan de datos del teléfono.

Un nuevo capítulo en el desarrollo

La interfaz de Lexus se utilizó por primera vez en el Lexus NX 2022. Desde entonces, los diseñadores, desarrolladores e ingenieros de software han estado completamente enfocados en recopilar las opiniones de usuarios y concesionarios, y aplicar las experiencias del mundo real en su misión de desarrollar y mejorar la experiencia en la cabina.

El resultado es un esfuerzo de colaboración mundial entre la División de Experiencias Conectadas de Toyota Motor North America y Toyota Connected North America. La arquitectura de la plataforma de interfaz de Lexus utiliza Automotive Grade Linux, un software de código abierto, y la plataforma de desarrollo de software Arene de Woven by Toyota, Inc., la base de las tecnologías más avanzadas de protección, seguridad y conectividad de Lexus.

*Depende de la red 5G

Acerca de Lexus

La pasión de Lexus por el diseño audaz, la tecnología imaginativa y el rendimiento extraordinario permiten a la marca de estilo de vida de lujo crear experiencias increíbles para sus clientes. Lexus comenzó su trayectoria en 1989 con dos sedanes de lujo y un compromiso a alcanzar la perfección. Desde entonces, Lexus ha desarrollado su línea para satisfacer las necesidades de clientes de lujo a nivel mundial en más de 90 países. En los Estados Unidos, los vehículos Lexus se venden en 244 concesionarios, que ofrecen una línea completa de automóviles de lujo. Con nueve modelos que incluyen Lexus Hybrid Drive, Lexus es el líder en vehículos híbridos de lujo. Lexus también ofrece siete modelos F SPORT. Lexus está comprometido con ser una marca visionaria que anticipa el futuro para los clientes de lujo.

Acerca de Toyota Connected, Inc.

Con sede en Plano, Texas, Toyota Connected North America (TCNA) se estableció en 2016 para contribuir a la visión mundial de Toyota de una sociedad móvil inteligente. TCNA es una empresa independiente de Toyota que funciona como un centro de software e innovación, que aprovecha los macrodatos de los vehículos para humanizar la experiencia de conducción y proporcionar a los clientes servicios seguros, fluidos y contextuales. Compuesta principalmente por ingenieros de software y científicos de datos, TCNA sirve como un centro de excelencia para servicios conectados que elevan la experiencia del cliente, además de beneficiar a concesionarios, distribuidores y socios. En el corazón de TCNA se encuentra la creencia de Toyota en la movilidad centrada en el ser humano y un compromiso fundamental con la privacidad personal. Más información en www.toyotaconnected.com.

Contacto para los medios

Kimberly Agnello

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2975982/Lexus_Interface_Multimedia_System.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2670686/5961244/Lexus_3D_Logo.jpg

FUENTE Lexus