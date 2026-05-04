El NUEVO LEXUS ES 350h HÍBRIDO 2026 SE UNE A LA LÍNEA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE BATERÍA ES 350e Y ES 500e EN LA OCTAVA GENERACIÓN DE LA FAMILIA ES

El ES 350h 2026 incorpora un sistema híbrido de sexta generación y la opción de tracción en las cuatro ruedas (AWD)

Plataforma de múltiples vías y estilo de diseño interior y exterior compartido con los modelos ES eléctricos de batería

El ES 350h está disponible en modelos Premium y Premium+

El ES 350h con tracción delantera posee una clasificación de consumo de combustible de 46 MPG combinados según la EPA

Los sistemas híbridos tanto en la versión con tracción delantera como en la versión con tracción en las cuatro ruedas del modelo ES 350h de 2026 cuentan con una potencia de 244 HP

El nuevo ES es más grande que los modelos ES anteriores y su posición de asientos es más elevada

La más reciente interfaz del Lexus debuta con pantalla táctil de 14.0 pulgadas y pantalla de información múltiple de 12.3 pulgadas

El ES 2026 se actualiza para incorporar el nuevo Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+ 4.0)

Se prevé que el ES 350h 2026 llegue a los concesionarios en junio con precio de base sugerido por el fabricante (MSRP) de $49,700

PLANO, Texas, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ya está en venta la octava generación del Lexus ES, con la incorporación del último modelo híbrido de los sedanes de lujo de larga trayectoria a los primeros modelos ES eléctricos de batería (BEV, por sus siglas en inglés) en concesionarios. Todos los Lexus ES 2026 comparten un nuevo estilo de diseño interior y exterior; una plataforma multitecnológica que admite trenes motrices tanto de combustión interna como completamente eléctricos, así como una pantalla táctil con la más reciente interfaz de Lexus junto con la pantalla de información múltiple (MID, por sus siglas en inglés) frente al conductor. Ahora, el ES 350h 2026 utiliza el sistema híbrido de sexta generación de Lexus y ofrece por primera vez la opción de tracción en las cuatro ruedas.

El NUEVO LEXUS ES 350h HÍBRIDO 2026 SE UNE A LA LÍNEA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE BATERÍA ES 350e Y ES 500e EN LA OCTAVA GENERACIÓN DE LA FAMILIA ES

Novedades

La plataforma multitecnológica del vehículo que comparten los modelos eléctricos de batería ES 350h, ES 350e y ES 500e constituye una novedad no solo para los ES sino para la marca Lexus. Los modelos de vehículos eléctricos de batería ES utilizan la misma plataforma y comparten el mismo diseño general, con excepción de pequeños detalles específicos de cada modelo.

El ES 350h 2026 posee el sistema híbrido de sexta generación de Lexus con un motor de gasolina de 2.5 litros y cuatro cilindros, un generador de arranque eléctrico y un motor-generador integrado a una transmisión automática variable continua (CVT, por sus siglas en inglés) controlada electrónicamente que propulsa las ruedas delanteras. La opción de tracción en las cuatro ruedas añade un motor eléctrico adicional instalado en el eje trasero que propulsa exclusivamente las ruedas traseras para aumentar la tracción a demanda.

Todos los modelos ES 2026 incluyen una nueva pantalla de información múltiple de 12.3 pulgadas, así como un sistema de infoentretenimiento con la más reciente interfaz de Lexus y una pantalla táctil de 14.0 pulgadas. El ES además se actualiza para incorporar el nuevo paquete de funcionalidades de seguridad activa y conveniencia Safety System+ 4.0 (LSS+ 4.0).

Diseño y plataforma | Plataforma multitecnológica y diseños llamativos disponibles por primera vez en Lexus

La plataforma multitecnológica del Lexus ES 2026 constituye una evolución de las bases de la TNGA-K del ES de la generación anterior que se ha adaptado para admitir sistemas de trenes motrices tanto de combustión interna como totalmente eléctricos. El ES 350h incluye un tanque de combustible, una batería híbrida debajo del asiento trasero y el sistema híbrido de gasolina y electricidad de sexta generación que propulsa las ruedas delanteras o las cuatro ruedas en los modelos que con tracción en las cuatro ruedas (AWD). Los modelos eléctricos de batería ES 350e y ES 500e tienen sus paquetes de baterías de iones de litio de 74.7 kWh en el piso, debajo del compartimento de pasajeros, y los motores de tracción en el eje delantero, y en el caso de los modelos ES 500e, en el eje trasero.

Todos los modelos ES 2026 comparten una carrocería y estilo inspirados en el elegante concepto del Lexus LF-ZC. Las luces LED de circulación diurna en forma de L están ubicadas sobre los faros LED dobles y bordean una superficie pinzada que evoca el diseño de la parrilla en forma de doble punta de flecha de Lexus, así como una línea de cintura destacada que se eleva desde detrás de las ruedas delanteras para unirse a la luz trasera panorámica con logotipo iluminado, lo que alarga visualmente la forma estilizada del ES. La línea angular de carácter en color contrastante a los lados de la carrocería es otro homenaje al LF-ZC.

Con dimensiones superiores al ES de séptima generación, la distancia entre ejes de los vehículos eléctricos híbridos ES 2026 es 3.1 pulgadas más larga, con 2.2 pulgadas adicionales de ancho, 6.5 pulgadas más de largo y otras 4.5 pulgadas de altura, lo que incrementa casi todas las medidas del espacio interior. La nueva versión registra un aumento de altura de 0.8 pulgadas de techo en la parte de los asientos delanteros y de 0.4 pulgadas en la parte de los asientos traseros, así como 1.4 pulgadas de espacio para las piernas en los asientos traseros. En los asientos delanteros, el espacio para los hombros aumenta en 1.6 pulgadas mientras que el espacio para las caderas se incrementa en 1.9 pulgadas. Con la ampliación de dimensiones en los puntos de caderas en la parte delantera y trasera del vehículo con respecto a la generación anterior de ES, se potencia la facilidad de entrada y salida del auto.

Los cierres electrónicos vienen de serie e incluyen Safe Exit Assist (asistente de salida segura), que está diseñado para alertar a los ocupantes sobre el tráfico que se aproxima. A nivel visual, el ES 350h se distingue de los modelos ES 350e y ES 500e por la toma de aire superior del parachoques delantero; los vehículos eléctricos de batería presentan un diseño delantero específico más limpio y fluido con aperturas mínimas. Asimismo, los modelos ES 350h vienen con tapa de tanque de combustible convencional ubicada en el extremo posterior del lado del conductor; los modelos totalmente eléctricos ES 350e y ES 500e incluyen una tapa del puerto de carga con apertura eléctrica en el guardabarros delantero, en el lado del copiloto.

Todos los ES vienen de serie con ruedas de aluminio de 19 pulgadas y 10 radios con cubiertas aerodinámicas. Los colores de pintura Wavelength y Copper Crest están disponibles por primera vez en el ES, junto con las opciones Caviar, Ultra White, Cloudburst Gray e Iridium que se ofrecían para el ES de séptima generación.

En su interior, el ES combina un diseño minimalista con nueva tecnología, a la vez que mantiene los materiales de primera calidad y la sensación de lujo por los que se conoce tradicionalmente al ES. Los modelos ES 350h incluyen asientos tapizados en NuLuxe® y detalles en relieve en el panel de las puertas, así como molduras en el tablero con patrones microgeométricos e iluminación ambiental temática. Los asientos delanteros son eléctricos, se pueden ajustar en ocho posiciones (con ajuste lumbar eléctrico de dos posiciones) y vienen con calefacción y ventilación en todos los modelos ES 350h.

El conductor podrá disfrutar de un nuevo volante con la palabra "L E X U S" escrita horizontalmente con la tipografía más reciente de la marca, junto con una pantalla de información múltiple de 12.3 pulgadas. En la consola central, existe una palanca de cambios tipo interruptor junto con botones para estacionamiento, liberación del freno de estacionamiento electrónico y función de retención del freno. En el tablero se ubica una pantalla táctil de 14.0 pulgadas con la interfaz más reciente de Lexus sobre un panel de control horizontal de toque suave con botones retroiluminados de temperatura, descongelación y desempañador para el sistema de climatización de dos zonas estándar. A la izquierda del volante, el mismo panel incorpora los botones de controles del sistema Lexus Memory estándar para el asiento del conductor. En los modelos ES 350h Premium+, el panel de toque suave también incluye botones para estacionamiento avanzado con estacionamiento remoto (requiere un teléfono inteligente compatible con conectividad Bluetooth®) y el monitor de visión panorámica.

Tecnología | Nueva interfaz y pantallas de Lexus

La compatibilidad multitecnológica en el tren motriz no es el único avance de tecnología en el ES 2026. Los ocupantes pueden interactuar con la interfaz más reciente de Lexus a través de la pantalla de información múltiple de 12.3 pulgadas y la pantalla táctil de 14.0 pulgadas que vienen de serie en todos los modelos ES 2026. La experiencia renovada en pantalla incluye un diseño superior, una mayor facilidad de uso y un nuevo menú de inicio capaz de mostrar múltiples widgets de información de manera simultánea. Puede acceder a los menús principales a través de grandes recuadros en la pantalla y el sistema admite doble conectividad simultánea Bluetooth® para teléfonos. Se incluye una grabadora de conducción (Drive Recorder) integrada, así como actualizaciones inalámbricas (OTA, por sus siglas en inglés) mediante software remoto para el sistema de interfaz de Lexus (depende de la red 5G).

El ES 350h viene de serie con cargador inalámbrico para dispositivos y compatibilidad con Apple CarPlay® y Android Auto™. Con una prueba o suscripción activa de Wi-Fi Connect*, la transmisión integrada permite incorporar una suscripción a la plataforma de música Spotify®. Se incluye de serie una prueba de 3 meses a SiriusXM® 360L. Los modelos Premium incluyen un sistema de sonido Lexus Premium de 10 altavoces y los Premium+ incorporan un sistema de sonido envolvente Mark Levinson® PurePlay de 1,800 vatios y 17 altavoces.

Todos los modelos ES vienen de serie con acceso sin llave SmartAccess. Los modelos ES 350h Premium+ incorporan la funcionalidad Digital Key 2.0 (requiere una prueba o suscripción activa a Remote Connect*) que permite a los clientes de Lexus utilizar su teléfono inteligente compatible como llave para acceder a su ES (con capacidad para desbloquear y bloquear las puertas y poner en marcha el vehículo).

Las tecnologías conectadas disponibles en los modelos ES 350h 2026 son las siguientes:

Navegación en la nube

Con una prueba o suscripción activa de Drive Connect*, este sistema compatible con la nube se integra con datos de puntos de interés (POI, por sus siglas en inglés) de Google para ofrecer resultados de búsqueda más rápidos y actualizados, indicaciones más precisas y rutas alternativas en función de las condiciones de tráfico actuales. El modo sin conexión está diseñado para detectar una posible pérdida de señal y descargar los mapas y servicios correspondientes con antelación. Se incluye una prueba de tres años de Drive Connect.

Asistente inteligente

Con una prueba o suscripción activa de Drive Connect*, el Asistente Inteligente marca el inicio de una nueva era de confort para los clientes. Diseñado con micrófonos dobles, cancelación de ruido mejorada y capacidades de detección de ocupantes en los asientos para una mayor precisión en el reconocimiento de voz, con solo decir "Hey, Lexus", los comandos de voz disponibles pueden activar ciertas funcionalidades interiores, como la navegación, el sistema multimedia y el climatizador. Se incluye una prueba de tres años de Drive Connect.

Remote Connect*

Con una prueba o suscripción activa de Remote Connect*, los propietarios o arrendatarios pueden utilizar la aplicación Lexus para bloquear o desbloquear las puertas a distancia, encender el motor, ajustar el climatizador, comprobar el estado del vehículo y mucho más. Se incluye una prueba de tres años de Remote Connect.

Safety Connect*

Safety Connect*, disponible mediante la aplicación Lexus, puede conectar un Lexus compatible con un concesionario para proporcionar recordatorios detallados de mantenimiento e informes sobre el estado del vehículo. Se incluye una prueba de cinco años.

Service Connect*

Service Connect*, disponible mediante la aplicación Lexus, puede conectar un Lexus compatible con un concesionario para proporcionar recordatorios detallados de mantenimiento e informes sobre el estado del vehículo. Se incluye una prueba de cinco años.

Wi-Fi Connect*

Activa puntos de acceso para hasta cinco dispositivos; servicio proporcionado por AT&T que incluye una prueba de 30 días con datos ilimitados.

*Depende de la red 5G.

Tren motriz, suspensión y dirección | Sistema híbrido de sexta generación

El ES 350h 2026 es el primer modelo Lexus en adoptar el sistema híbrido de sexta generación de la marca. En comparación con el ES 300h 2025, que utilizaba el sistema híbrido de cuarta generación, el ES 350h 2026 proporciona mayor potencia total y, por primera vez, el ES híbrido cuenta con la opción de tracción en las cuatro ruedas. La opción de tracción delantera se incluye de serie en el ES 350h.

De manera similar al ES 300h de la generación anterior, todos los modelos ES 350h 2026 cuentan con un motor de 2.5 litros y cuatro cilindros combinado con un generador de arranque, un motor-generador delantero y una transmisión automática variable continua (CVT, por sus siglas en inglés) controlada electrónicamente que propulsa las ruedas delanteras. Para la versión 2026, la potencia del motor aumenta de 176 hp y 163 lb-pie de par a 186 hp y 173 lb-pie, mientras que la potencia del motor-generador aumenta de 118 hp y 149 lb-pie par a 201 hp y 199 lb-pie.

Los modelos ES 350h que vienen equipados con tracción en las cuatro ruedas incorporan un tercer motor al sistema. La unidad e-Axle de 54-hp del ES 350h con tracción en las cuatro ruedas está ubicada en el eje trasero para suministrar potencia a las ruedas traseras, lo que permite incrementar la tracción a demanda en condiciones adversas. La distribución efectiva del par entre las ruedas delanteras y traseras en el ES 350hs con tracción en las cuatro ruedas puede variar entre 100:0 y 20:80. Esta distribución se basa en información sobre la velocidad de las ruedas del vehículo, la aceleración y el sensor del ángulo de dirección.

La potencia neta total combinada del sistema híbrido es de 244 caballos de fuerza en los modelos ES 350h tanto en los que vienen con tracción delantera como en los que vienen con tracción en las cuatro ruedas, en comparación con los 215 caballos de fuerza que tenían los ES 300h 2025 que venían con tracción delantera solamente.

Las mejoras en el sistema híbrido de sexta generación incluyen un circuito de refrigeración simplificado para la transmisión automática variable continua (CVT), que también incorpora un diseño multieje del generador de arranque delantero y el motor-generador, junto con un sistema de refrigeración simplificado, lo que se traduce en una cubierta transeje mucho más rígida y compacta. Además, el motor-generador es más grande y potente.

En esa combinación de gasolina y electricidad, el sistema híbrido de sexta generación favorece ese motor eléctrico mucho más grande y potente que antes, manteniendo las revoluciones del motor más bajas y silenciosas durante el funcionamiento diario. Se añadió a la caja de toma de aire del motor un material de microfibra con absorción acústica para ayudar a disminuir los ruidos de alta frecuencia del motor al aumentar las rpm. De igual forma, el sistema de escape incorpora un silenciador más grande para reducir mucho más el ruido del motor, mientras que el acoplador flexible entre el colector de escape y el tubo de escape elimina las vibraciones desde el motor hacia el sistema de escape mismo. El control activo de ruido en la cabina utiliza las frecuencias contrarias que se emiten por los altavoces del vehículo para eliminar las sensaciones retumbantes del motor.

El motor A25A-FXS de 2.5 litros también se beneficia de una mayor rigidez del bloque, así como de un nuevo inyector de combustible directo de múltiples orificios que amplía el área de pulverización de combustible en la cámara de combustión y funciona con puertos de admisión rectos para ofrecer una mayor eficiencia en la mezcla y combustión de aire/combustible. El nuevo sistema de refrigeración variable permite un control preciso en las vías de enfriamiento según las condiciones de funcionamiento del motor y la temperatura ambiente, lo que mejora la eficiencia de refrigeración al priorizar o bloquear el flujo de refrigerante hacia el núcleo del calentador y controlar el caudal de flujo de la bomba de agua eléctrica, así como la apertura y el cierre del termostato. La bomba de aceite es también una unidad de capacidad variable que se controla de manera electrónica, lo que ayuda a reducir la fricción del motor y optimiza el ahorro de combustible.

Según las clasificaciones de consumo de combustible de la EPA, el ES 350h con tracción delantera posee una clasificación de 46 MPG combinados y el ES 350h con tracción en las cuatro ruedas, una clasificación de 44 MPG combinados. Estas son todas las clasificaciones de consumo de combustible según la EPA:

Clasificación de consumo de combustible de la EPA Lexus ES 350h 2026 (tracción delantera, FWD) Lexus ES 350h 2026 (tracción en las cuatro ruedas, AWD) Clasificación de consumo en ciudad según la EPA 48 MPG 47 MPG Clasificación de consumo en carretera según la EPA 44 MPG 42 MPG Clasificación de consumo combinado según la EPA 46 MPG 44 MPG

La filosofía Lexus Driving Signature en el ES 350h ayuda a minimizar las vibraciones y el ruido en carretera para una calidad de conducción silenciosa, cómoda y depurada a la vez que mantiene capacidades de conducción dinámicas que favorecen una experiencia de conducción moderna y elegante. El cristal laminado de las ventanas laterales ayuda a minimizar aún más la entrada de ruido a la cabina.

Seguridad y comodidad | Lexus Safety System+ 4.0 incorpora un paquete ampliado de seguridad activa

El Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+4.0) debuta en el ES 2026 para incorporar intervenciones de seguridad activa mucho más naturales y humanas, entre otras mejoras y funcionalidades nuevas, al conjunto de características clave de seguridad activa y comodidad de la marca. Todos los modelos Lexus ES 2026 vienen de serie con el LSS+ 4.0. Este sistema incluye:

Sistema precolisión delantero (PCS, por sus siglas en inglés) con detección de peatones

El sistema precolisión (PCS) con detección de peatones está diseñado para ayudar a detectar un vehículo, peatón, ciclista o motociclista y proporcionar un aviso de colisión frontal sonoro o visual en determinadas circunstancias. Si el conductor no reacciona, el sistema está diseñado para ejecutar un frenado automático de emergencia. El PCS utiliza una cámara y un radar de ondas milimétricas para mejorar el rendimiento y la confiabilidad. Las características del LSS+ 4.0 incluyen:

Asistencia de dirección de emergencia para evitar riesgos

Está diseñada para proporcionar un par de dirección adicional durante una maniobra de emergencia iniciada por el conductor, lo que mejora la estabilidad del vehículo y ayuda a evitar la salida del carril. Esta función de apoyo de dirección está diseñada para funcionar cuando el sistema precolisión está activado (ON), la luz de giro no está encendida, la velocidad del vehículo fluctúa entre 25 y 50 mph y la velocidad relativa al objeto detectado fluctúa entre 25 y 50 mph.

Asistencia de viraje en intersecciones

Está diseñada para detectar vehículos, motocicletas, bicicletas y peatones que cruzan en intersecciones, y apoyar al conductor con advertencias sonoras y visuales junto con un frenado automático al virar a la izquierda ante un vehículo que se aproxima o al virar a la derecha cuando detecta un peatón.

Control de crucero dinámico por radar a máxima velocidad (DRCC, por sus siglas en inglés) con modo Eco-Run

El control de crucero dinámico por radar a máxima velocidad ayuda a mantener una distancia preestablecida con respecto al vehículo que está delante a diversas velocidades. El LSS+ 4.0 incorpora el modo Eco-Run para el DRCC, el cual está diseñado para ayudar a optimizar el consumo de energía al suavizar la aceleración.

Asistencia de seguimiento de carril (LTA, por sus siglas en inglés)

Cuando está activado el control dinámico de crucero por radar (DRCC) a máxima velocidad y se detectan indicadores de carril, la asistencia de seguimiento de carril (LTA) utiliza las líneas de la carretera o los vehículos precedentes para proporcionar una asistencia de conducción activa y ayudar a mantener el vehículo centrado en su carril.

Alerta de cambio involuntario de carril con asistencia de dirección (LDA w/SA, por sus siglas en inglés)

Cuando se detectan marcas de carril o ciertas líneas de límite de borde de carretera a velocidades superiores a 30 mph, el sistema LDA w/SA está diseñado para emitir una advertencia auditiva/visual de salida de carril si detecta una salida involuntaria del carril. Si el conductor no toma medidas correctivas, el sistema también está diseñado para proporcionar corrección suave de la dirección a fin de ayudarle a mantenerse en el carril.

Asistencia para señales de tránsito (RSA, por sus siglas en inglés)

Mediante una cámara inteligente, el sistema RSA está diseñado para detectar señales de límite de velocidad, señales de parada y determinadas señales de advertencia, mostrando un icono de la señal en la pantalla de información múltiple.

Luces largas inteligentes

Las luces largas automáticas pueden cambiar automáticamente entre largas y cortas según el entorno del vehículo.

Asistencia de conducción proactiva (PDA, por sus siglas en inglés)

Esta función utiliza la cámara y el radar del vehículo, cuando se cumplen las condiciones de funcionamiento del sistema, para ejecutar acciones de frenado y/o dirección progresivas en función de apoyar tareas de conducción como el control de distancia entre su vehículo y el vehículo que le precede.

El Lexus ES 350h cuenta con otras funcionalidades de seguridad y comodidad, tales como:

Asistencia en embotellamiento de tráfico

La tecnología de Asistencia en embotellamiento de tráfico se incluye de serie en los modelos ES 350h Premium+ con una prueba o suscripción activa de Drive Connect* (no está disponible en los modelos Premium) y está diseñada para monitorear el tráfico circundante en situaciones de conducción con tráfico intenso y a baja velocidad en carreteras con acceso limitado y mantener una distancia de seguimiento establecida con respecto al vehículo precedente. Además de proporcionar asistencia de conducción manos libres, este sistema puede detener el vehículo por completo y luego, reanudar la marcha a medida que el tráfico delantero comienza a avanzar. Se incluye una prueba de tres años de Drive Connect.

*Depende de la red 5G.

Asistencia de cambio de carril (LCA, por sus siglas en inglés)

Como extensión de la Asistencia de seguimiento de carril (LTA), la Asistencia de cambio de carril (LCA) puede realizar automáticamente un cambio de carril mientras utiliza la cámara y el radar de ondas milimétricas para monitorear el entorno circundante y determinar una trayectoria más suave. Esta funcionalidad viene de serie en los modelos Premium+ y no está disponible en los Premium.

Detección trasera de peatones

Está diseñada para alertar al conductor si detecta un peatón en la parte trasera del vehículo y aplicar los frenos si fuera necesario. Esta funcionalidad es opcional en el modelo ES 350h Premium y viene de serie en el Premium.

Alerta de tráfico cruzado frontal (FCTA)

La alerta de tráfico cruzado frontal está diseñada para detectar la aproximación de vehículos que cruzan cuando el automóvil entra en una intersección a baja velocidad y notificar al conductor mediante una alerta sonora y, en los modelos que la incorporan, una alerta en la pantalla de visualización frontal (HUD). La FCTA es opcional en el modelo ES 350h Premium y viene de serie en el modelo Premium+.

*Solo en modelos Premium+.

Versiones y precios | El ES 350h incluye muchas más funcionalidades que el modelo anterior

Tanto el ES 350h Premium como el ES 350h Premium+ están muy bien equipados con funcionalidades de confort y conveniencia tales como asientos con calefacción y ventilación, volante con calefacción, cargador inalámbrico para teléfono y algunas opciones y paquetes importantes que incluyen:

Paquete para zonas frías: descongelador de limpiaparabrisas, limpiafaros, calefactor radiante en el asiento delantero

Paquete de conveniencia: asistencia intuitiva de estacionamiento con frenado automático, detección trasera de peatones, monitor del conductor, alerta de tráfico cruzado delantero (disponible en los modelos Premium y de serie en los modelos Premium+)

Lista de precios del Lexus ES 2026

Código del modelo Nombre del modelo Precio de venta inicial sugerido por el fabricante* 9030 ES 350e Premium $48,895 9035 ES 500e Premium AWD (tracción en las cuatro ruedas) $51,895 9032 ES 350e Luxury $57,295 9037 ES 500e Luxury AWD (tracción en las cuatro ruedas) $60,295 9020 ES 350h Premium $51,095 9025 ES 350h Premium AWD (tracción en las cuatro ruedas) $52,495 9021 ES 350h Premium+ $55,895 9026 ES 350h Premium+ AWD (tracción en las cuatro ruedas) $57,295

* Los precios incluyen un cargo de $1,395 por entrega, tramitación y gestión (DPH, por sus siglas en inglés) para los ES, y está sujeto a cambios en cualquier momento. Los precios del concesionario pueden variar.

Los modelos ES 350h, ES 350e y ES 500e de 2026 de Lexus son ensamblados en la planta Toyota Motor Kyushu (TMK) en Japón.

Acerca de Lexus

La pasión de Lexus por el diseño audaz, la tecnología imaginativa y el rendimiento extraordinario permiten a la marca de estilo de vida de lujo crear experiencias increíbles para sus clientes. Lexus comenzó su trayectoria en 1989 con dos sedanes de lujo y un compromiso de alcanzar la perfección. Desde entonces, Lexus ha desarrollado su línea para satisfacer las necesidades de clientes de lujo a nivel mundial en más de 90 países. En los Estados Unidos, los vehículos Lexus se venden en 244 concesionarios, que ofrecen una línea completa de automóviles de lujo. Lexus tiene el compromiso de ser una marca visionaria que se anticipa al futuro para los clientes de lujo.

CONTACTO PARA LOS MEDIOS

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FUENTE Lexus