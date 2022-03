La publication d'un document sur le leadership éclairé pour les réseaux de conduite autonome ouvre la voie aux réseaux de conduite autonome

Forrester a interrogé les responsables informatiques et les décideurs techniques de 197 grandes et moyennes entreprises/organisations du monde entier sur l'état actuel, les défis et les objectifs de transformation de leurs réseaux de centres de données.

Les nouvelles technologies et les nouveaux modèles commerciaux orientent les réseaux de centres de données vers une grande autonomie

Selon le document, 61,9 % des entreprises construisent des centres de données en utilisant des clouds privés et hybrides. Les centres de données déployés sur le cloud assurent aux entreprises un libre-service à la demande, un accès omniprésent, une mise en commun des ressources, une élasticité rapide et des capacités de service standard mesurables. Tout cela nécessite des réseaux de conduite hautement autonomes. Parallèlement, la concurrence de plus en plus féroce qui sévit sur le marché et l'innovation rapide des modèles commerciaux imposent des exigences plus rigoureuses en matière de continuité des services et de performances en temps réel. Ces exigences commerciales croissantes nécessitent également une plus grande autonomie pour un déploiement rapide des réseaux et la fourniture de services, ainsi que pour garantir la continuité des services et prévenir les interruptions d'activité.

La complexité croissante des réseaux et l'obsolescence des installations et des technologies de réseau constituent des obstacles majeurs au développement des réseaux de conduite autonome

Après auto-évaluation, 64 % des entreprises interrogées estiment que leurs centres de données se trouvent dans la phase L3 - réseau de conduite autonome conditionnelle. Des technologies telles que le cloud computing, l'intelligence artificielle et la solution SDN aident les réseaux de centres de données à améliorer leur automatisation, ainsi que l'exploitation et la maintenance intelligentes. Cependant, les entreprises sont encore confrontées à de nombreux problèmes en matière de déploiement et de mise en œuvre automatiques. En particulier, les phases de construction, d'exploitation et de maintenance dépendent encore largement des conseils d'experts et des compétences des employés, ce qui est inefficace et sujet aux erreurs.

En fait, la plupart des entreprises s'appuient sur les solutions des fournisseurs ( qui comprennent des plans de mise en œuvre automatisés, des processus et des outils connexes) pour atteindre un certain degré d'automatisation pour le réseau à cloud unique et à centre de données unique. Avec le développement rapide des centres de données des entreprises, les réseaux multi-centre de données, multi-cloud et hétérogènes deviennent la nouvelle norme, ce qui accroît de manière exponentielle la complexité des réseaux. Par conséquent, les solutions, outils et compétences existants ne peuvent pas répondre aux besoins.

Les centres de données ne se construisent pas en une seule fois. 50,8 % des entreprises interrogées ont déclaré recourir encore à de nombreux réseaux et dispositifs anciens lors de l'expansion et de la construction de l'infrastructure de leur centre de données. Or, l'architecture réseau traditionnelle n'est pas flexible et évolue lentement. Il est donc difficile d'automatiser les anciens réseaux. Cela révèle un autre problème majeur : trouver les moyens de reconstruire les infrastructures et technologies obsolètes afin de protéger les investissements passés.

Les meilleures pratiques et les partenariats peuvent accélérer l'évolution

Forrester suggère aux entreprises de formuler des objectifs clairs en matière d'automatisation des réseaux de centres de données et des plans d'évolution en fonction de leur situation et de leurs stratégies actuelles. Elles peuvent également s'inspirer des meilleures pratiques du secteur. L'automatisation des réseaux implique tous les aspects de la technologie - y compris les périphériques réseau, l'architecture de cloud hybride et l'automatisation - il est donc difficile pour les entreprises d'y parvenir seules. La solution consiste à tirer parti des atouts des partenaires pour accélérer l'automatisation, en gardant une longueur d'avance sur la concurrence.

Huawei CloudFabric 3.0 arrive en tête des réseaux de conduite autonome pour centres de données L3.5

Récemment, Tolly Group, un fournisseur mondial de services de test et de validation et de certification tiers, a comparé la solution de réseau de centre de données hyperconvergé Huawei CloudFabric 3.0 et une solution SDN de centre de données grand public. Le rapport a attribué 3,51 points à la solution de Huawei, soit beaucoup plus que les 2,8 points obtenus par la solution grand public. C'est également la seule solution de réseau de conduite autonome pour centres de données L3.5 qui a été vérifiée par Tolly.

La solution de réseau de centre de données hyperconvergé CloudFabric 3.0 de Huawei offre une automatisation du cycle de vie complet et des capacités d'exploitation et de maintenance intelligentes pour les réseaux de centre de données. Elle s'appuie sur plusieurs technologies innovantes, telles que le cadre de programmabilité ouvert, la plateforme d'orchestration de services, le jumeau numérique et le graphe de connaissances. Ces technologies permettent à Huawei CloudFabric 3.0 de gérer de manière centralisée des réseaux hétérogènes multi-centre de données et multi-cloud, de fournir des services en quelques secondes, d'effectuer des simulations et des vérifications, ainsi que de localiser les défaillances entre les applications et les réseaux. Cette solution facilite l'innovation de service agile et permet le provisionnement de services en temps réel. Huawei CloudFabric 3.0 a été largement utilisée dans des secteurs tels que la finance, le gouvernement, les grandes entreprises et les opérateurs, accélérant la transformation numérique des entreprises et aidant les clients à réussir leur entreprise.

Le MWC Barcelona 2022 se déroule du 28 février au 3 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei présentera ses produits et solutions sur le stand 1H50 du Fira Gran Via - Hall 1. En collaboration avec des opérateurs mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, nous aborderons des sujets tels que les tendances de l'industrie, le GUIDE vers l'avenir et le développement écologique pour envisager l'avenir des réseaux numériques. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site ci-après : https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1756743/Autonomous_driving_network_thought_leadership_paper_release.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1756744/image_986294_26377390.jpg

SOURCE Huawei