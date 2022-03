Přední studie autonomních řídicích sítí otevírá cestu k jejich realizaci

Nové technologie a obchodní modely směřují sítě datových center k vysoké úrovni autonomie

Podle studie celkem 61,9 % podniků buduje datová centra pomocí privátních a hybridních cloudů. Datová centra nasazená v cloudu poskytují podnikům samoobslužné služby na vyžádání, neomezený přístup odkudkoliv, sdílení zdrojů, rychlou elasticitu a měřitelné možnosti poskytování standardních služeb. To vše vyžaduje vysoce autonomní řídicí sítě. Stále tvrdší konkurence na trhu a rychlé inovace obchodních modelů zároveň kladou přísnější požadavky na kontinuitu služeb a výkonnost v reálném čase. Tyto narůstající obchodní požadavky vyžadují také vyšší míru autonomie pro rychlé nasazení sítí a poskytování služeb, ale také pro zajištění kontinuity služeb a prevenci přerušení provozu.

Stále složitější sítě a zastaralá síťová zařízení a technologie jsou na cestě k autonomním řídicím sítím největšími výzvami

Po sebehodnocení se 64 % dotazovaných podniků domnívá, že jejich datová centra se nacházejí ve fázi L3 – podmíněné autonomní řídicí sítě. Technologie jako cloud computing, umělá inteligence a SDN pomáhají sítím datových center zlepšit automatizaci a inteligentní provoz a údržbu. Podniky však stále čelí mnoha výzvám v oblasti automatického nasazování a implementace. Zejména fáze výstavby a provozu a údržby se stále do značné míry spoléhají na doporučení odborníků a dovednosti zaměstnanců, což je neefektivní a vznikají tak časté chyby.

V praxi se ostatně většina podniků spoléhá na řešení dodavatelů (zahrnující automatizované plány implementace, procesy a související nástroje), aby dosáhly určitého stupně automatizace sítě s jedním cloudem a jedním DC. S rychlým rozvojem podnikových datových center se novým standardem stávají multi-DC, multicloudové a heterogenní sítě, což exponenciálně navyšuje složitost takových sítí. V důsledku toho stávající řešení, nástroje a dovednosti nemohou vyhovět požadavkům na ně kladeným.

Datová centra se nestaví najednou. 50,8 % dotázaných podniků uvedlo, že při rozšiřování a budování infrastruktury datových center stále využívají celou řadu starých sítí a zařízení. Tradiční síťová architektura však není flexibilní a vyvíjí se pomalu. Proto je těžké starší sítě automatizovat. To poukazuje na další klíčový problém – hledání způsobů, jak obnovit zastaralou infrastrukturu a technologie a ochránit tak starší investice.

Osvědčené postupy a partnerství mohou urychlit vývoj

Společnost Forrester navrhuje, aby podniky na základě svého současného stavu a strategií formulovaly jasné cíle automatizace sítí datových center a cesty jejich vývoje. Mohou se také poučit osvědčenými postupy v tomto oboru. Automatizace sítě zahrnuje všechny aspekty technologií – včetně síťových zařízení, hybridní cloudové architektury a automatizace – takže je pro podniky obtížné realizovat ji vlastními silami. Řešením je využít silných stránek partnerů k urychlení automatizace a udržet si tak náskok před konkurencí.

Řešení Huawei CloudFabric 3.0 se umístilo na špičce mezi řídicími sítěmi autonomních datových center L3.5

Společnost Tolly Group, globální poskytovatel služeb nezávislého testování, validace a certifikace, nedávno zveřejnila porovnávací test hyperkonvergovaného síťového řešení Huawei CloudFabric 3.0 a běžného řešení SDN pro datová centra. Zpráva řešení společnosti Huawei udělila celkem 3,51 bodu – tedy výrazně více než hodnocení 2,8 bodu, které získalo běžné řešení. Jedná se také o jediné síťové řešení L3.5 pro autonomní řízení datových center, které bylo společností Tolly ověřeno.

Hyperkonvergované síťové řešení pro datová centra Huawei CloudFabric 3.0 zajišťuje automatizaci celého životního cyklu a také inteligentní funkce provozu a údržby sítí datových center. Využívá několik inovativních technologií, jako například otevřený rámec programovatelnosti, platforma pro orchestraci služeb, digitální dvojče nebo znalostní graf. Díky nim může řešení Huawei CloudFabric 3.0 centrálně spravovat heterogenní sítě s více DC a cloudy, poskytovat služby během několika sekund, provádět simulace a ověřování a také vyhledávat chyby mezi aplikacemi a sítěmi. Umožňuje také rychlé inovace a poskytování služeb v reálném čase. Řešení Huawei CloudFabric 3.0 je široce používáno v oborech jako finančnictví nebo státní správa a velkými podniky nebo operátory, a urychluje digitální transformaci podniků a pomáhá zákazníkům dosáhnout obchodních úspěchů.

