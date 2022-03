Divulgação de artigo de liderança de pensamento sobre redes de direção autônomas abre caminho para redes de direção autônoma

Novas tecnologias e modelos de negócios impulsionam redes de data center em direção à alta autonomia

De acordo com o artigo, 61,9% das empresas estão construindo data centers usando nuvens privadas e híbridas. Os data centers implementados na nuvem oferecem às empresas autoatendimento sob demanda, acesso onipresente, agrupamento de recursos, elasticidade rápida e recursos de serviço padrão mensuráveis. Tudo isso exige redes de direção altamente autônomas. Ao mesmo tempo, a concorrência de mercado cada vez mais acirrada e a rápida inovação do modelo de negócios impõem requisitos mais rigorosos sobre a continuidade do serviço e o desempenho em tempo real. Essas crescentes demandas comerciais também exigem mais autonomia para a implementação rápida de rede e provisionamento de serviços, bem como para garantir a continuidade do serviço e evitar interrupções nos negócios.

Redes cada vez mais complexas e instalações e tecnologias de rede desatualizadas são os principais desafios no caminho de redes de direção autônoma

Após a autoavaliação, 64% das empresas entrevistadas acreditam que seus data centers estão na fase L3 - rede de direção autônoma condicional. As tecnologias como computação em nuvem, inteligência artificial e SDN ajudam as redes de data center a melhorar a automação e o O&M inteligente. Contudo, as empresas ainda enfrentam muitos desafios na instalação e na implementação automática. Especificamente, as fases de construção e O&M ainda dependem muito da orientação dos especialistas e das habilidades dos funcionários, que é ineficiente e propensa a erros.

Na verdade, a maioria das empresas conta com as soluções dos fornecedores (abrangendo planos de implementação automatizados, processos e ferramentas relacionadas) para alcançar um determinado grau de automação para a rede de nuvem única e controlador de domínio (CD) único. À medida que os data centers corporativos se desenvolvem rapidamente, as redes de CD múltiplas, múltiplas nuvens e heterogêneas estão se tornando a nova norma, aumentando exponencialmente a complexidade da rede. Como resultado, as soluções, ferramentas e habilidades existentes não atendem aos requisitos.

Os data centers não são construídos em uma única etapa. Das empresas entrevistadas, 50,8% disseram que ainda utilizam muitas redes e dispositivos antigos, ao mesmo tempo em que expandem e constroem sua infraestrutura de data center. No entanto, a arquitetura de rede tradicional não é flexível e evolui lentamente. Sendo assim, é difícil automatizar redes mais antigas. Isso sinaliza outro problema importante — encontrar maneiras de reconstruir a infraestrutura e as tecnologias desatualizadas para proteger os investimentos anteriores.

Melhores práticas e parcerias podem acelerar a evolução

A Forrester sugere que as empresas formulem objetivos claros de automação de rede de data center e caminhos de evolução com base em seu status e estratégias atuais. Elas também podem aprender com as melhores práticas do setor. A automação de rede envolve todos os aspectos da tecnologia, incluindo dispositivos de rede, arquitetura de nuvem híbrida e automação. Por isso, é difícil para as empresas realizarem sozinhas a automação. A solução é usar os pontos fortes dos parceiros para acelerar a automação, mantendo-se à frente da concorrência.

CloudFabric 3.0 da Huawei aparece no topo entre as redes de direção autônoma para data center L3.5

Recentemente, o Tolly Group, fornecedor global de testes e serviços de validação e certificação de terceiros, comparou a solução de rede hiperconvergente para data center CloudFabric 3.0 da Huawei e uma solução SDN tradicional de data center. O relatório classificou a solução da Huawei com 3,51 pontos — muito superior aos 2,8 pontos recebidos pela solução tradicional. Ela também é a única solução de rede de condução autônoma L3.5 para data center que foi verificada pelo Tolly.

A solução de rede hiperconvergente para data center CloudFabric 3.0 da Huawei oferece automação de ciclo de vida completo e recursos de O&M inteligente para redes de data center. Ela se baseia em várias tecnologias inovadoras, como estrutura de programabilidade aberta, plataforma de organização de serviços, gêmeo digital e gráfico de conhecimento. Isso permite que a CloudFabric 3.0 da Huawei gerencie centralmente redes multi-CD, multi-nuvem, heterogêneas, preste serviços em segundos, realize simulação e verificação, bem como localize falhas entre aplicativos e redes. A solução facilita a inovação ágil de serviços e permite o fornecimento de serviços em tempo real. A CloudFabric 3.0 da Huawei foi amplamente utilizada em setores como finanças, governo, grandes empresas e operadoras, acelerando a transformação digital das empresas e ajudando os clientes a terem sucesso nos negócios.

O MWC Barcelona de 2022 será realizado de 28 de fevereiro a 3 de março em Barcelona, na Espanha. A Huawei apresentará seus produtos e soluções no estande 1H50 na Fira Gran Via Salão 1. Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e líderes de opinião, aprofundaremos tópicos como tendências do setor, GUIDE para o futuro e desenvolvimento verde para visualizar o futuro das redes digitais. Para mais informações, acesse: https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022

