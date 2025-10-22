La quinta campaña anual del equipo Meijer recauda 3 millones de dólares en donaciones para organizaciones sin fines de lucro del Medio Oeste

GRAND RAPIDS, Michigan, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer se enorgullece de anunciar que ha completado su quinta campaña anual Meijer Team Gives, que refuerza el compromiso del minorista de fortalecer las comunidades de todo el Medio Oeste.

Desde la creación de Meijer Team Gives en 2021, cada tienda, centro de distribución y ubicación de la cadena de suministro de Meijer ha tenido la oportunidad de donar anualmente $10,000 a una organización sin fines de lucro de su comunidad. Los miembros del equipo trabajan juntos para identificar y apoyar a las organizaciones sin fines de lucro que tienen un impacto en los barrios donde viven y trabajan. Desde 2021, se han donado casi 15 millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro locales mediante Meijer Team Gives, y los miembros del equipo han elegido dónde se donaba cada dólar.

"Meijer Team Gives es uno de los programas favoritos de nuestro equipo porque nos permite desempeñar un papel protagonista en el apoyo a organizaciones sin fines de lucro que realizan una labor increíble en nuestras comunidades", afirma Brian Dunigan, director de la tienda Meijer de Youngstown, Ohio. "Inspirar generosidad y construir comunidades más fuertes es uno de nuestros valores fundamentales, y Meijer Team Gives invita a todos los miembros del equipo a desempeñar un papel activo en la identificación y el apoyo a las organizaciones que más les importan".

Hasta la fecha, Meijer Team Gives ha proporcionado casi $15 millones a miles de organizaciones sin fines de lucro, desde bancos de alimentos comunitarios y centros de recursos para jóvenes hasta programas de rescate de animales y programas de atención sanitaria. La campaña de 2025 continúa con ese legado, y los miembros del equipo local seleccionan una organización sin fines de lucro local para recibir una donación de $10.000 o dos organizaciones para recibir $5,000 cada una.

"Nuestra organización se siente profundamente honrada de haber sido seleccionada como beneficiaria de una generosa donación de Meijer, ya que dependemos exclusivamente del apoyo de las donaciones para continuar con nuestra misión de rescatar y cuidar a los perros necesitados", afirmó Cheri Wallace, codirectora de Every Dog Matters Rescue, situada en el noreste de Ohio. "Este regalo de Meijer no solo nos ayuda a continuar con nuestro trabajo, sino que también nos recuerda el valioso papel que desempeñan nuestros socios comunitarios para hacer posible el rescate. Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a nuestra comunidad por su continua generosidad y apoyo".

Meijer sigue dedicada a fomentar un cambio significativo e invertir en los barrios a los que presta servicio. El éxito continuo de Meijer Team Gives es testimonio del entusiasmo y la compasión de sus más de 70,000 empleados, que siguen generando un impacto positivo y duradero en todo el Medio Oeste.

Acerca de Meijer: Meijer es una empresa minorista privada y familiar que atiende a clientes en más de 500 supercentros, tiendas de comestibles, mercados de barrio y establecimientos exprés en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "compra en un solo lugar", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan para proporcionar una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como virtual, además de brindar una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida constantemente como "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona anualmente al menos el 6 % de sus ganancias para potenciar sus comunidades. Para obtener más información sobre la empresa, visite newsroom.meijer.com.

