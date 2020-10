La recherche scientifique est le moteur principal du développement de SMOORE

Obtenir suffisamment de satisfaction en nicotine avec une vape est l'une des plus grandes préoccupations de la plupart des utilisateurs lors du choix des produits, et c'est également un point sensible central pour ces derniers. Le projet vise à étudier la satisfaction en nicotine en développant des modèles animaux, en analysant plus en profondeur les facteurs clés affectant l'efficacité du processus de transmission de la nicotine et en fournissant un soutien scientifique pour le développement de nouvelles technologies d'atomisation à l'avenir. À l'heure actuelle, les expériences pertinentes sont entrées en phase de préparation.