La revista Latino Leaders y BMO publican el nuevo Index500, que clasifica a las empresas más grandes de propiedad latina en EE.UU.

La revista Latino Leaders y BMO publican una clasificación anual de las empresas más grandes de propiedad latina en Estados Unidos

El Index500 destaca la escala, la madurez y el impacto económico nacional de las empresas de propiedad latina

Las empresas incluidas en la lista de 2026 generan, en conjunto, miles de millones de dólares en ingresos y emplean a decenas de miles de personas en todo el país.

CHICAGO, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las empresas de propiedad latina siguen siendo uno de los segmentos de más rápido crecimiento y mayor poderío económico de la economía estadounidense, impulsando la creación de empleo, la innovación y el impacto económico a nivel nacional. En este contexto, la revista Latino Leaders ha publicado hoy el Latino Leaders Index500, Powered by BMO 2026. La clasificación anual destaca las empresas latinas más grandes de Estados Unidos según sus ingresos, lo que refleja la creciente escala, sofisticación y presencia nacional del emprendedimiento latino.

Las cinco principales empresas del Latino Leaders Index500 de 2026 son:

Carvana

MasTec

Intuitive Research and Technology Corporation

Bimbo Bakeries USA

Fanjul Corporation / Florida Crystals

Estas empresas ocupan los primeros lugares del Index500 2026 y representan una variedad de sectores que van desde el comercio minorista y las infraestructuras hasta la industria aeroespacial, la industria alimentaria y la agricultura, lo que demuestra la magnitud, la escala y la importancia económica de las empresas de propiedad latina en la economía estadounidense.

Ahora en su cuarto año, el Latino Leaders Index500 se ha convertido en un punto de referencia clave para medir la escala, la madurez y el impacto nacional de las empresas dirigidas por latinos. La lista de 2026 destaca a las compañías que, en conjunto, generan miles de millones de dólares en ingresos anuales y emplean a decenas de miles de personas, lo que subraya el papel fundamental que desempeñan los empresarios latinos en el fortalecimiento de las comunidades y el impulso del crecimiento económico a largo plazo.

Desde su expansión de 200 a 500 empresas en 2024, el Index500 ha ampliado su visión del liderazgo empresarial latino en diversas industrias, entre ellas la ingeniería y la construcción, la alimentación y las bebidas, el comercio minorista, el transporte, los servicios financieros y la tecnología. Una parte significativa de las empresas que integran la lista de este año declaran ingresos anuales superiores a los 100 millones de dólares, lo que destaca el creciente tamaño y la complejidad de las empresas de propiedad latina en todo el país.

En términos geográficos, el Index500 refleja una presencia verdaderamente nacional. Aunque California, Texas y Florida siguen liderando la representación, las empresas con sede en Illinois, Nueva York, Virginia, Colorado, Arizona y Puerto Rico demuestran aún más el impacto económico generalizado de las empresas de propiedad latina en todos los Estados Unidos.

"El Index500 refleja cómo las empresas dirigidas por latinos están creando negocios duraderos y a gran escala que fortalecen las comunidades y contribuyen de manera significativa a la economía estadounidense en general", afirmó Eduardo Tobón, director del Segmento Latino de BMO. "La clasificación de este año muestra un impulso continuo, con la empresa más grande superando los 20 mil millones de dólares en ingresos anuales y con un umbral de entrada que supera los 40 millones de dólares. claros indicadores de madurez, resiliencia y contribución económica a largo plazo. En BMO, nos enorgullece trabajar junto a los líderes empresariales latinos a medida que crecen y escalan de millones a miles de millones de dólares en ingresos anuales".

"El Index500 es un club muy especial que sigue evolucionando y ganando visibilidad a nivel nacional", afirmó Jorge Ferraez, editor de la revista Latino Leaders. "En él se dan a conocer empresas que no solo están creciendo, sino que también operan a un nivel que les permite dar forma a las industrias y contribuir de manera significativa a la economía estadounidense".

Hoy en día, la comunidad latina representa aproximadamente el 19 % de la población estadounidense y aporta trillones de dólares a la economía nacional, lo que convierte al emprendimiento latino en una de las fuerzas más dinámicas e influyentes que están dando forma al panorama empresarial del país.

La revista Latino Leaders y BMO ofrecerán a los medios de comunicación la oportunidad de conectar con los líderes que aparecen en el Index500 para hablar sobre las tendencias en el emprendimiento, el liderazgo y el crecimiento económico de la comunidad latina.

Para ver el Latino Leaders Index500, Powered by BMO 2026 (en inglés), haga clic aquí.

Acerca de BMO Financial Group

BMO Financial Group es el octavo banco de Norteamérica en activos, con un total de $1.5 trillones de dólares reportados al 31 de enero de 2026. Al servicio de sus clientes desde hace 200 años, BMO es una institución que cuenta con un equipo de empleados de gran diversidad y compromiso que provee una amplia gama de productos y servicios bancarios a nivel personal y comercial, gestión de patrimonio, mercados globales y productos y servicios de inversión a 13 millones de clientes en Canadá, Estados Unidos y globalmente en otros mercados. Impulsado por un solo propósito de Desarrollar Audazmente lo Bueno en los negocios y la vida, BMO está comprometido a generar un cambio positivo en el mundo, avanzando hacia una economía próspera, un futuro sostenible y comunidades más sólidas.

Acerca de la revista Latino Leaders

La revista Latino Leaders es la publicación más importante para la comunidad empresarial y corporativa latina en los Estados Unidos. Fue fundada en 1999 y ha publicado entrevistas con figuras relevantes y líderes de la comunidad, así como listas y clasificaciones de empresas, sus propietarios y directivos corporativos. Su misión es destacar a los promotores y líderes de la comunidad económica y corporativa latina y vincularlos para generar impacto.

FUENTE BMO US