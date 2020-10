La route de la soie à Xinhua : lancement du 15e festival d'Alxa en Mongolie-Intérieure dans le nord de la Chine

Des activités telles que la compétition de la série Team-3 (T3), le grand prix des véhicules tout-terrain, la course d'escalade, le championnat de lutte mongol, l'événement de musique électronique, le vol en hélicoptère, le carnaval et le spectacle de drones seront lancées au cours du festival de cette année, qui devrait se terminer le 5 octobre.

Cette année, afin d'offrir aux touristes une expérience de voyage sans tracas et sûre, le festival d'Alxa a créé des groupes de travail spéciaux pour la prévention et le contrôle de la pandémie, la protection de l'environnement et la garantie de sécurité. Le gouvernement local a également mis en place un plan d'intervention en cas de pandémie et un plan d'urgence.

Selon Liu Zhiqiang, secrétaire du comité du parti pour la bannière gauche d'Alxa, il faut déployer des efforts conjoints pour protéger l'environnement désertique et transformer le festival d'Alxa en un carnaval tout-terrain écologique et sain.

« Fblife.com s'efforcera de faire du festival d'Alxa une base idéale pour les membres de son club et de faire de la Ligue d'Alexa la destination la plus prisée au monde pour les événements tout-terrain », a déclaré Xin Hua, fondateur de Fblife.com.

