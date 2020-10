Xinhua Seidenstraße: Beginn des 15. Alxa-Festivals in der Inneren Mongolei (China)

BEIJING, 9. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Der Beginn des 15. Alxa-Festival am 1. Oktober 2020 in der Alxa-Liga der nordchinesischen Autonomen Region Innere Mongolei zog viele Offroad-Spieler, Enthusiasten und Touristen an.

Das Festival, das gemeinsam von der Kommunalverwaltung und der chinesischen Club-Plattform Fblife.com veranstaltet wird, ist eine jährliche Großveranstaltung zum Thema Wüstenkultur mit Offroad-Fahrzeugen. Seit seiner erstmaligen Veranstaltung im Jahr 2006 hat es sich zu einem der auffälligsten Off-Road-Festivals in China entwickelt.