La Royal Commission for AlUla firma cuatro acuerdos estratégicos

Las asociaciones forman parte del programa de desarrollo integrado de RCU para transformar AlUla en un destino de patrimonio cultural y natural global y una ciudad de entrada que ofrece una calidad de vida excepcional para los residentes y visitantes.

Villa Hegra en AlUla será un lugar único donde se unirán artistas, escritores y pintores, lo que representa una continuidad del legado de AlUla como un centro de intercambio comercial y cultural. Será respetuoso con el medio ambiente y la historia, e inclusivo de las poblaciones locales. Actualmente hay 11 versiones de la "Villa" en todo el mundo, siete en Francia y cuatro en el extranjero desde México a Roma, cada una de las cuales muestra lo mejor de la cultura francesa y mundial.

La Villa Hegra, de 15.100 metros cuadrados, será un grupo de entidades que incluyen el exclusivo AlUla International College of Tourism & Hospitality, un apartotel de estilo de vida de 6.600 metros cuadrados, un centro cultural, una residencia de artes y un club social.

Los acuerdos para Villa Hegra fueron firmados por S.A. el Príncipe Badr bin Farhan Al Saud, Gobernador de la Comisión Real de AlUla y S.E. Jean-Yves Le Drian, ministro de Europa y Asuntos Exteriores.

"La relación entre Francia y Arabia SaudÍ se basa en el reconocimiento mutuo de la importancia del intercambio cultural y el desarrollo. Desde la firma de nuestros primeros acuerdos en 2018, hemos trabajado juntos para crear un nuevo modelo para la diplomacia cultural, uno que pone el intercambio de conocimiento, experiencia y recursos a la vanguardia y abre nuevas oportunidades para la comunidad local. La llegada de Villa Hegra a AlUla agrega otra capa al legado de AlUla como un lugar para que el mundo se una", dijo Amr AlMadani, director ejecutivo de la Royal Commission for AlUla.

RCU también firmó un acuerdo exclusivo con Ferrandi Paris Culinary Arts and Hospitality Institute para crear conjuntamente un AlUla International College of Tourism & Hospitality de la marca Ferrandi para acelerar la visión a largo plazo de establecer AlUla como el hogar regional de la hospitalidad, el turismo y la gastronomía.

Firmada por Amr AlMadani, consejero delegado de la Comisión Real de AlUla, y Bruno de Monte, consejero delegado de Ferrandi, la asociación exclusiva contribuirá a la estrategia de AlUla de convertirse en el principal centro de conocimiento y formación para el turismo, la hostelería y las artes culinarias en el Reino. Al asociarse con instituciones de clase mundial, tiene como objetivo atraer y mejorar el talento local e internacional en los profesionales de la industria para liderar el crecimiento del sector en AlUla.

Además de Villa Hegra y el Ferrandi Paris Culinary Arts and Hospitality Institute, RCU también firmó acuerdos con Dassault Systèmes y RATP DeV Arabia Saudita, enfocados en brindar una ciudad apta para el futuro, brindando a los ciudadanos, residentes y turistas una calidad de vida excepcional, racionalizando y digitalizando procesos y ofreciendo transporte público y operaciones de movilidad.

Con Dassault Systèmes, RCU se ha asociado en la creación de un gemelo digital, una copia digital de AlUla que funcionará como una herramienta importante para la planificación, el desarrollo, las operaciones municipales, la comunidad y los inversores y ciudadanos e inversores. El acuerdo se basa en los esfuerzos de RCU para desarrollar una base de datos geoespacial integrada.

De manera similar, la asociación con RATP DeV Arabia Saudita aprovecha los 120 años de operación de transporte de la organización en el desarrollo de un sistema de transporte público de clase mundial en AlUla. La asociación permitirá a RCU acceder a lo último en innovación de movilidad y las mejores prácticas en operaciones y soluciones de movilidad, incluidos vehículos autónomos, vehículos eléctricos y vehículos híbridos que satisfacen las necesidades de los lugareños y turistas por igual.

"AlUla es un laboratorio experimental para el futuro del turismo. Al asociarnos con entidades líderes en la industria como Ferrandi Paris Culinary Arts and Hospitality Institute, Dassault Systèmes y RATP DeV Saudi Arabia, podemos acceder a sus amplios conocimientos, know-how de la industria así como investigación e innovación para construir un destino que no solo sea un refugio cultural y artístico y un punto de referencia para el desarrollo sostenible, sino un motor económico para la industria", dijo Amr AlMadani, consejero delegado de la Royal Commission for AlUla.

Los acuerdos son una extensión de la fuerte cooperación entre las dos naciones en diversos sectores en AlUla tras la firma de un acuerdo intergubernamental para desarrollar nuevos activos culturales, educativos y artísticos en AlUla el 10 de abril de 2018. El acuerdo ha dado lugar a un fuerte papel francés en AlUla, en áreas que van desde la arqueología hasta la infraestructura de la ciudad inteligente y la hospitalidad, con el arquitecto Jean Nouvel planeando construir un complejo de lujo que será tallado en las rocas de arenisca de AlUla, reviviendo así la mampostería tradicional de los antiguos albañiles nabateos de la zona.

Al margen de la visita presidencial, RCU también participó en un foro de inversión saudí-francés en Jeddah para explorar nuevas oportunidades de beneficio mutuo.

Para ver las imágenes de la firma, haga clic aquí .

Para consultas de los medios, comuníquese con el equipo de Relaciones Públicas de RCU en [email protected]

Nota a los redactores:

Siempre se escribe AlUla; no Al-Ula

Acerca de la Royal Commission for AlUla

La Royal Commission for AlUla (RCU) se estableció por real decreto en julio de 2017 con el fin de preservar y desarrollar AlUla, una región de gran importancia natural y cultural situada en el noroeste de Arabia Saudita. El plan a largo plazo de la RCU describe un objetivo responsable, sostenible y sensible para llevar a cabo el desarrollo urbano y económico, preservando además el patrimonio natural e histórico del área, a la vez que establece AlUla como un lugar deseable para vivir, trabajar y visitar. Esto abarca una amplia gama de iniciativas dedicadas a la arqueología, turismo, cultura, educación y artes, siendo un reflejo del compromiso existente para cumplir con las prioridades de diversificación económica, empoderamiento de la comunidad local y capacidad para preservar el patrimonio del programa Vision 2030 del Reino de Arabia Saudita.

Foto: https://mma.prnewswire.commedia/1702745/Villa.jpg

SOURCE The Royal Commission for AlUla (RCU)