Royal Commission for AlUla assina quatro acordos estratégicos durante visita do presidente francês, Emmanuel Macron, ao Reino da Arábia Saudita

As parcerias fazem parte do programa de desenvolvimento integrado da RCU para transformar AlUla em um destino cultural e patrimônio natural global e em uma cidade de entrada que ofereça uma qualidade de vida excepcional a seus residentes e visitantes.

A Villa Hegra, em AlUla, será um lugar único onde artistas, escritores e pintores se reunirão, representando a continuidade do legado de AlUla como centro de intercâmbio comercial e cultural. Ela respeitará o meio ambiente e a história e incluirá as populações locais. Atualmente, existem 11 iterações da "Villa" no mundo, com sete na França e quatro no exterior, do México a Roma, cada uma apresentando o melhor da cultura francesa e mundial.

Com 15.100 metros quadrados, a Villa Hegra será um conjunto de entidades, incluindo a exclusiva Faculdade Internacional de Turismo e Hospitalidade de AlUla, um apart-hotel de estilo de vida de 6.600 metros quadrados, um centro cultural, bairros residenciais artísticos e um clube social.

Na ocasião da assinatura dos acordos para a Villa Hegra estavam presentes Sua Alteza Real Príncipe Badr bin Farhan Al Saud, governador da Royal Commission for AlUla, e S. Ex.ª Jean-Yves Le Drian, Ministro da Europa e dos Assuntos Estrangeiros.

"A relação entre a França e a Arábia Saudita tem como base o reconhecimento mútuo do importante intercâmbio e desenvolvimento culturais. Desde a assinatura de nossos primeiros acordos em 2018, temos trabalhado juntos para criar um novo modelo de diplomacia cultural que priorize o compartilhamento de conhecimentos, experiências e recursos e gere novas oportunidades para a comunidade local. A chegada da Villa Hegra a AlUla agrega mais um nível ao legado de AlUla como um lugar para o mundo se unir", disse Amr AlMadani, CEO da Royal Commission for AlUla.

A RCU também assinou um acordo exclusivo com o Ferrandi Paris Culinary Arts and Hospitality Institute para criarem em conjunto uma Faculdade Internacional de Turismo e Hospitalidade de AlUla com a marca Ferrandi, a fim de promover a visão de longo prazo de estabelecer AlUla como a sede regional da hospitalidade, do turismo e da gastronomia.

Assinada por Amr AlMadani, CEO da Royal Commission for AlUla, e por Bruno de Monte, CEO do Ferrandi, a parceria exclusiva contribuirá para a estratégia de AlUla de se tornar o principal centro de conhecimentos e treinamento em turismo, hospitalidade e gastronomia no reino. Ao fazer parceria com instituições de classe mundial, o objetivo é transformar e aperfeiçoar talentos internacionais e locais em profissionais que liderarão o crescimento dos setores em AlUla.

Além da Villa Hegra e do Ferrandi Paris Culinary Arts and Hospitality Institute, a RCU também assinou acordos com a Dassault Systèmes e RATP DeV Saudi Arabia, que têm como foco criar uma cidade preparada para o futuro, que ofereça aos cidadãos, residentes e turistas uma qualidade de vida excepcional, simplificando e digitalizando os processos e fornecendo operações de transporte público e mobilidade.

Com a Dassault Systèmes, a RCU fez parceria para a criação de um gêmeo digital – uma cópia digital de AlUla que funcionará como uma ferramenta importante para o planejamento, desenvolvimento, operações municipais, comunidade e cidadãos investidores e investidores. O acordo tem como base os esforços da RCU para desenvolver um banco de dados geoespacial integrado.

Da mesma forma, a parceria com a RATP DeV Saudi Arabia aproveita os 120 anos de operação de transportes da organização para o desenvolvimento de um sistema de transporte público de classe mundial em AlUla. A parceria permitirá que a RCU tenha acesso às tecnologias mais recentes em inovação em mobilidade e às melhores práticas em operações e soluções de mobilidade, como veículos autônomos, veículos elétricos e veículos híbridos que atendam às necessidades dos residentes locais e dos turistas.

"AlUla é um laboratório experimental para o futuro do turismo. Ao fazer parceria com entidades líderes do setor, como o Ferrandi Paris Culinary Arts and Hospitality Institute, a Dassault Systèmes e a RATP DeV Saudi Arabia, podemos ter acesso a sua vasta gama de conhecimentos e de competências no setor, bem como à pesquisa e inovação para construir um destino que não seja apenas um refúgio cultural e artístico e uma referência de desenvolvimento sustentável, mas um mecanismo econômico para o setor," acrescentou Amr AlMadani, CEO da Royal Commission for AlUla.

Os acordos são uma extensão da forte cooperação entre os dois países em diversos setores em AlUla, após a assinatura de um acordo intergovernamental para desenvolver novos ativos culturais, educacionais e artísticos em AlUla em 10 de abril de 2018. O acordo fez com que a França assumisse um forte papel em AlUla em áreas que vão da arqueologia à infraestrutura de cidades inteligentes e hospitalidade, com o arquiteto Jean Nouvel planejando construir um resort de luxo que será esculpido nas rochas de arenito de AlUla, revitalizando, assim, o tradicional trabalho em pedras dos antigos artesãos nabateus da região.

Paralelamente à visita presidencial, a RCU também participou de um fórum saudita-francês de investimentos em Jedá para explorar mais oportunidades de benefício mútuo.

Sobre a Royal Commission for AlUla

A Royal Commission for AlUla (RCU) foi estabelecida por decreto real em julho de 2017 com a finalidade de preservar e desenvolver AlUla, uma região de notável relevância natural e cultural situada no noroeste da Arábia Saudita. O plano de longo prazo da RCU traça um objetivo responsável, sustentável e sensível em relação ao desenvolvimento urbano e econômico, que preserva o patrimônio natural e histórico da região, ao mesmo tempo que estabelece AlUla como um local desejável para viver, trabalhar e visitar. Isso engloba uma ampla gama de iniciativas nas áreas de arqueologia, turismo, cultura, educação e artes que refletem o compromisso de cumprir com as prioridades de diversificação econômica, capacitação da comunidade local e preservação do patrimônio estabelecidas no programa Vision 2030 do Reino da Arábia Saudita.

