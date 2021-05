La Royal Mint place les Who au centre d'une nouvelle gamme de pièces de collection

La pièce de collection The Who est la quatrième de la série « Légendes de la musique » de la Royal Mint, après les pièces en l'honneur de Queen, Elton John et David Bowie. Le design dynamique de la pièce comprend certains des symboles les plus emblématiques des performances live et bruyantes du groupe, notamment le drapeau du Royaume-Uni, le logo Mod et la guitare Rickenbacker brisant les haut-parleurs. Ensemble, les symboles de la pièce forment un flipper, un clin d'œil au single Pinball Wizard et à l'album Tommy , l'une des créations les plus célèbres du groupe. Grâce à la toute dernière technologie d'impression couleur, des éléments de la pièce ont été imprimés numériquement pour mettre en valeur le rouge, le blanc et le bleu éclatants de l'emblème du groupe.

Grâce aux dernières technologies et techniques de fabrication innovantes, un certain nombre de pièces seront dotées d'un effet spécial d'onde de choc, qui rayonnera depuis le haut-parleur et mettra en valeur les détails de la pièce. Les concepteurs et artisans de la Royal Mint ont mis au point cet effet en l'honneur du concert bruyant des Who, un record qui a été détenu pendant une décennie.

Clare Maclennan, directeur de la division des pièces commémoratives à la Royal Mint, a déclaré : « Les Who sont un groupe britannique emblématique doté d'un incroyable héritage musical, il était donc normal de leur rendre hommage avec une pièce officielle du Royaume-Uni. La pièce The Who est la dernière de notre série Music Legends, qui célèbre les artistes britanniques légendaires par le biais de nouveaux dessins originaux. C'est un privilège que Roger Daltrey ait pu visiter la Monnaie pour frapper l'une des premières pièces et rencontrer l'équipe de fabricants qui a créé ce merveilleux dessin. Notre série Music Legends attire de nouvelles générations de collectionneurs de pièces, et nous espérons que ce dessin deviendra un élément précieux des souvenirs des fans. »

Roger Daltrey, cofondateur et chanteur principal du groupe The Who, a déclaré : « C'est un honneur d'avoir une pièce produite pour célébrer l'héritage musical du groupe The Who. Le design de la pièce capture la véritable essence du groupe et de ce que nous représentons. C'était un moment fantastique de pouvoir frapper l'une des toutes premières pièces de la collection et de voir l'éventail des technologies et des processus impliqués dans la fabrication de la pièce. »

Pete Townshend, guitariste principal des Who, a déclaré : « Je suis ravi que le travail du groupe soit reconnu par cette fantastique gamme de pièces de monnaie de la Monnaie royale. »

Les Who ont commencé avec trois écoliers qui partageaient tous un amour de la musique, du jazz et du skiffle au rock et au rhythm & blues. Le groupe était initialement composé de John Entwistle, Pete Townshend, Roger Daltrey et plus tard rejoint par Keith Moon. Avec un héritage musical de plus de 50 ans, et un record impressionnant de 100 millions d'albums vendus dans le monde, plus d'un milliard de streams mondiaux, membres du Rock & Roll Hall of Fame et du UK Music Hall of Fame, les Who, lauréats des BRIT et GRAMMY Awards, sont considérés par beaucoup aujourd'hui comme « Le plus grand groupe de rock and roll du monde ».

Conçue par la Royal Mint et Bravado, la principale société de gestion de produits dérivés et de marques d'Universal Music Group, la pièce The Who est disponible en édition limitée d'épreuves en métal précieux ainsi qu'en édition Brilliant Uncirculated. La pièce de monnaie Brilliant Uncirculated est également disponible dans une couleur exclusive à la Royal Mint. Voir la collection complète sur le site de la Royal Mint www.royalmint.com/the-who

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1515584/The_Who_2021_UK.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1515585/Celebrate_coin_launch.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1358049/The_Royal_Mint_Logo.jpg

http://www.royalmint.com



