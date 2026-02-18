La serie totalmente eléctrica de Toyota se amplía con el nuevo SUV bZ Woodland, robusto y potente

Tracción en las cuatro ruedas de serie con 375 caballos de fuerza de potencia combinada

Autonomía de 281 millas estimada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) (260 millas para los modelos bZ Woodland equipados con neumáticos todoterreno opcionales)

Tiempo de carga rápida de CC de unos 30 minutos* (carga del 10 al 80 % en condiciones ideales)

Equipado con el puerto del sistema de carga de Norteamérica (NACS, por sus siglas en inglés) para acceder a miles de estaciones de carga rápida de corriente continua (CC) en EE. UU.

Amplia utilidad con un área de carga trasera de 74.3 pies cúbicos con los asientos plegados, distancia del suelo de 8.4 pulgadas, monitor de visión panorámica con monitor multiterreno y capacidad de remolque de hasta 3,500 libras

Interior bien equipado con asientos tapizados en SofTex ® de serie, pantalla táctil con sistema Toyota Audio Multimedia de 14 pulgadas, doble carga inalámbrica Qi, iluminación ambiental y mucho más

de serie, pantalla táctil con sistema Toyota Audio Multimedia de 14 pulgadas, doble carga inalámbrica Qi, iluminación ambiental y mucho más El modelo bZ Woodland Premium agrega JBL ® Premium Audio, asientos delanteros ventilados con memoria para el conductor, techo corredizo panorámico, calefacción radiante delantera y mucho más

Premium Audio, asientos delanteros ventilados con memoria para el conductor, techo corredizo panorámico, calefacción radiante delantera y mucho más Su llegada a los concesionarios de Toyota en EE. UU. está prevista para marzo de 2026

El precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP, por sus siglas en inglés) del bZ Woodland 2026 de Toyota comienza en $45,300 (sin incluir la tarifa por procesamiento y manejo del concesionario)

PLANO, Texas, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se espera que el modelo bZ Woodland 2026, el más robusto de la gama de vehículos eléctricos a batería (BEV, por sus siglas en inglés) de Toyota llegue a los concesionarios de todo el país el próximo mes. Equipado de serie con tracción total con X-MODE®, el bZ Woodland tiene una potencia neta combinada de 375 caballos de fuerza y una autonomía total estimada por la EPA de hasta 281 millas (la autonomía estimada por la EPA es de 260 millas cuando está equipado con neumáticos todoterreno opcionales). Asimismo, puede servir como vehículo utilitario deportivo (SUV, por sus siglas en inglés) de tamaño medio, con distancia del suelo de 8.4 pulgadas y capacidad de remolque de 3,500 libras.

La serie totalmente eléctrica de Toyota se amplía con el nuevo SUV bZ Woodland, robusto y potente

El modelo bZ Woodland 2026 da un giro diferente al estilo característico del bZ existente. Este añade robustos guardabarros negros a la parte delantera en forma de cabeza de martillo de Toyota, tiene casi 6 pulgadas más de longitud y algo menos de una pulgada más de altura en la parte trasera. La longitud adicional le otorga un poco más de espacio que el modelo similar bZ, con 74.3 pies cúbicos de almacenamiento con los asientos de la segunda fila plegados, frente a los 67.1 pies cúbicos del modelo bZ.

Su portaequipaje del techo de serie es también una característica diferente del bZ, que potencia la utilidad para accesorios como el equipaje o portabicicletas. Para el toque final, las llantas de aluminio de 18 pulgadas con cubiertas extraíbles exclusivas del bZ Woodland le confieren un toque moderno pero robusto, y los neumáticos todoterreno están disponibles para conductores que desean transitar por caminos difíciles.

Con su potencia neta combinada de 375 HP de serie, el sistema de motor dual y tracción total (AWD) hacen del bZ Woodland el modelo bZ más potente hasta ahora. Se estima que el bZ Woodland de Toyota puede acelerar de 0 a 60 mph en 4.4 segundos.

El bZ Woodland es el segundo vehículo eléctrico a batería (BEV) que se incorporará a la gama Toyota, junto con el renovado SUV bZ y el nuevo crossover compacto C-HR. En la actualidad, la cantidad total de modelos eléctricos de la gama Toyota, incluidos BEV, híbridos, híbridos enchufables y con celda de combustible (solo en California), es de 21 modelos.

*Es solo una estimación. La autonomía varía en función del clima, el estilo de conducción y otros factores.

Conducción intuitiva y concentrada con estilo aventurero

El bZ Woodland viene equipado con tracción total y motores eléctricos ubicados en los ejes eAxles delantero y trasero. Este modelo viene equipado de serie con X-MODE®, una función de tracción total (AWD) que ayuda a optimizar el control de frenado y el suministro de potencia a las ruedas para ofrecer un mejor control y tracción.

Otra función del sistema AWD X-MODE® es el Grip-Control. Al activar y utilizar esta función a bajas velocidades, el sistema aprovecha la modulación de potencia del motor para proporcionar un rendimiento todoterreno eficaz. Esta característica se desarrolló como una función adicional para reaccionar a las características de la superficie de la carretera y mantener una velocidad constante a fin de mejorar la capacidad del conductor de concentrarse en lo que tiene por delante.

Su eficacia de AWD se combina con las cómodas, pero emocionantes, prestaciones de conducción inherentes a un vehículo totalmente eléctrico. Su potente propulsión se ve complementada por un centro de gravedad bajo, gracias a su paquete de baterías colocado en posición plana debajo del piso. Una estructura transversal de la batería además contribuye a la rigidez general del vehículo para un manejo estable.

Carga del Woodland

El bZ Woodland 2026 de Toyota viene con una batería de iones de litio con capacidad total de 74.7 kWh y un puerto del sistema de carga norteamericano (NACS) compatible con carga rápida de CC de nivel 3. En condiciones ideales, cuando se utiliza la carga rápida de CC, el bZ puede cargar la batería del 10 % al 80 % de su capacidad en unos 30 minutos*.

Además, el bZ Woodland está equipado con una función de preacondicionamiento de la batería. Este sistema está diseñado para llevar la batería a una temperatura óptima para carga rápida de CC, lo que permite cargarla más rápido en climas más fríos. Puede activar esta función de forma manual mediante la configuración del sistema o de manera automática al configurar el destino del sistema de navegación en una estación de carga rápida (con una prueba o suscripción activa de Drive Connect**).

El Toyota bZ Woodland también posee capacidad Plug & Charge***, un protocolo estándar del sector que permite la identificación, autenticación y autorización automáticas en redes de carga seleccionadas, lo que reduce la necesidad de diversas aplicaciones de carga móvil.

Para ofrecer una mayor flexibilidad de carga, el cargador de 11 kW incorporado permite la carga de CA de Nivel 1 y Nivel 2. También viene de serie con un cargador doméstico de doble voltaje (120 V/240 V), lo que permite que la recarga de nivel 2 en casa sea tan fácil como enchufarlo a un tomacorriente de 240 V compatible. Por otra parte, el bZ Woodland 2026 tiene levas de cambio en el volante para activar y ajustar el frenado regenerativo. Estas levas encienden el sistema y aumentan o disminuyen la fuerza de frenado regenerativo en función de la preferencia del conductor para captar energía adicional y transferirla a la batería.

*Es solo una estimación. La autonomía varía en función del clima, el estilo de conducción y otros factores. **La función de activación automática del preacondicionamiento de la batería requiere una prueba o suscripción activa a Drive Connect. Prueba de 3 años incluida. Depende de la red 4G. ***Plug & Charge requiere una prueba o suscripción activas a Remote Connect. Prueba de 3 años incluida. Depende de la red 4G.

Versiones Woodland

Gracias a su plataforma e-TNGA dedicada para vehículos eléctricos a batería (BEV), la espaciosa cabina del bZ Woodland ofrece un amplio espacio para pasajeros, que pueden relajarse con el gran espacio para las piernas en los asientos delanteros y traseros, así como un amplio espacio de lado a lado en la parte trasera. En el ámbito del entretenimiento y la conectividad, el modelo incluye de serie una pantalla táctil de 14 pulgadas equipada con el sistema Toyota Audio Multimedia.

El bZ Woodland 2026 está disponible en dos versiones bien equipadas: bZ Woodland y bZ Woodland Premium. Esta versión de base del bZ Woodland incluye numerosas características de confort y comodidad, como asientos con calefacción en las posiciones delanteras y laterales traseras, volante calefaccionado, dos cargadores inalámbricos compatibles con Qi, función de Llave Digital*, climatizador automático de doble zona e iluminación interior ambiental personalizable.

El modelo Premium posee JBL® Premium Audio, calefacción radiante en los asientos delanteros, techo corredizo panorámico fijo de vidrio, espejo retrovisor digital, asientos delanteros ventilados con memoria para el asiento del conductor y los espejos laterales. Los neumáticos todoterreno también están disponibles en ambos niveles de equipamiento de bZ Woodland.

Las opciones de pintura exterior también captan su espíritu de aventura en exteriores, con colores que incluirán el nuevo Stepping Stone, junto con Halo, Steel, Pavement, Raven Black y Trueno Blue. Los colores de los asientos interiores mantienen el motivo exterior del bZ Woodland e incluyen Stone Brown y Negro.

Las principales características de cada versión incluyen:

bZ Woodland AWD

375 caballos de fuerza netos de potencia combinada del sistema

Autonomía total estimada por la EPA de 281 millas

Tracción total (AWD) con doble motor

Cable de carga de doble voltaje 120 V/240 V de serie

Adaptadores de carga J1772 y CCS1 de serie

Distancia al suelo de 8.4 pulgadas

X-MODE ® con Grip Control

con Grip Control Portaequipaje en el techo

Llantas de 18 pulgadas con cubiertas negras

Cargadores inalámbricos para dispositivos compatibles con Qi

14 pulgadas Pantalla táctil para sistema Toyota Audio Multimedia

Cuatro puertos USB-C (uno frontal multimedia, uno frontal de 15 W, dos traseros de 60 W combinados)

Espejos exteriores ajustables y plegables eléctricamente con calefacción

Climatizador automático de dos zonas

Asientos delanteros con ajuste eléctrico en 8 posiciones

Asientos tapizados en SofTex

Asientos delanteros y traseros exteriores con calefacción

Volante con calefacción

Función de llave digital*

Sistema Smart Key en todas las puertas laterales y la puerta trasera

Neumáticos todoterreno disponibles (autonomía total estimada por la EPA de 260 millas con esta opción)

bZ Woodland Premium AWD (añade o sustituye las características del bZ Woodland):

375 caballos de fuerza netos de potencia combinada del sistema

Autonomía total estimada por la EPA de 281 millas

Asientos delanteros con ventilación

Calefacción radiante para pies y piernas en el asiento delantero

Asiento del conductor con función de memoria

Espejos exteriores con inclinación automática y ajustes con memoria

Retrovisor digital con HomeLink

9 altavoces JBL ® Premium Audio con subwoofer y amplificador

Premium Audio con subwoofer y amplificador Neumáticos todoterreno disponibles (autonomía total estimada por la EPA de 260 millas con esta opción)

*La llave digital requiere suscripción o prueba activas de Remote Connect. Prueba de 3 años incluida. Depende de la red 4G.

Tecnología conectada intuitiva

El Toyota bZ Woodland viene con una pantalla táctil de 14 pulgadas con el sistema Toyota Audio Multimedia, diseñado y desarrollado por los equipos de software de Toyota, con sede en Texas.

Todos los modelos bZ Woodland están equipados con un sistema de audio de seis altavoces para disfrutar del entretenimiento mientras se desplaza. Para quienes buscan una experiencia de audio mejorada, el bZ Woodland Premium cuenta con un sistema JBL® Premium Audio con nueve altavoces, incluido un amplificador de ocho canales de 800 vatios y un subwoofer de nueve pulgadas.

El sistema Toyota Audio Multimedia también permite la doble conectividad telefónica Bluetooth, con soporte de compatibilidad inalámbrica estándar Apple CarPlay® y Android Auto™. Para disfrutar de más conectividad, el bZ Woodland tiene una prueba de Wi-Fi Connect (30 días o hasta 3 GB después de la activación) que ofrece conectividad 4G para hasta cinco dispositivos, lo que convierte el bZ en un punto de acceso de AT&T.

Además de la ya de por sí sólida oferta de capacidad de reproducción de audio con HD Radio, datos USB y una suscripción de prueba de 3 meses a SiriusXM®, Wi-Fi Connect* también permite la nueva función Integrated Streaming, que ofrece la posibilidad de vincular suscripciones independientes a Apple Music® y Amazon Music al vehículo para poder controlarlas a bordo.

Asimismo, viene con una serie de versiones de prueba de Servicios conectados de Toyota**. Una prueba o suscripción de Drive Connect** otorga acceso al Asistente inteligente, Navegación en la nube y Asistencia en destino. Con el Asistente Inteligente, frases sencillas como "Hey Toyota" activan el sistema de comandos activados por voz para buscar direcciones, encontrar Puntos de Interés (POI, por sus siglas en inglés), ajustar los controles de audio, cambiar la temperatura de la cabina y mucho más. Cloud Navigation, la solución de navegación a bordo disponible, utiliza la nube para descargar la información más actualizada de mapas, tránsito y rutas. Para garantizar que los usuarios cuenten con las capacidades de búsqueda más actualizadas, los datos de POI de Google alimentan la búsqueda de puntos de interés. Asistente en destino además brinda acceso a asistencia de un agente en vivo 24/7 para localizar el próximo destino.

El bZ Woodland también incluye una suscripción de prueba mínima de cinco años a Safety Connect*** y Service Connect***. Safety Connect incluye un botón de asistencia de emergencia (SOS), asistencia en carretera mejorada 24/7, notificación automática de colisión y localizador de vehículos robados. Service Connect ofrece a los conductores la posibilidad de recibir informes sobre el estado del vehículo, alertas de mantenimiento y recordatorios.

Con la aplicación de Toyota, los usuarios pueden permanecer conectados a su bZ Woodland con el servicio Remote Connect** , que se incluye como prueba de tres años. Con Remote Connect, los usuarios pueden activar los faros, una alerta de claxon, sirena y desbloquear la puerta trasera. Las funciones de climatización remota incluyen la posibilidad de controlar la temperatura en la cabina, incluida la activación remota de los calefactores/ventiladores de los asientos disponibles, el calefactor del volante, el desempañador y la posibilidad de programar un temporizador para que se active en una rutina diaria.

Todos los modelos Toyota bZ Woodland también tendrán acceso a la Llave Digital Toyota*** disponible, una función del servicio Remote Connect que permite utilizar un teléfono inteligente en lugar de una llave física. Los propietarios también pueden compartir el acceso al vehículo con facilidad, lo que permite que sea sencillo bloquear, desbloquear y arrancar el vehículo, todo a través de la aplicación de Toyota.

Las funciones de carga remota también se incluyen con la prueba o suscripción a Remote Connect en el bZ Woodland, que incluye la posibilidad de comprobar el estado de la carga, iniciar/detener la carga con un vehículo que ya está enchufado e incluso editar los programas de carga, lo que optimiza el control de la carga del bZ Woodland. La aplicación de Toyota también proporciona un mapa fácil de usar para encontrar estaciones de carga cerca de usted o a lo largo de la ruta.

*Depende de la red 4G. **Las pruebas de Connected Services comienzan en la fecha de compra o alquiler del vehículo nuevo, a excepción de Wi-Fi Connect, cuya prueba comienza al momento de la activación. Depende de la red 4G. Prueba de 3 años de Drive Connect incluida. ***Llave Digital, Safety Connect y Service Connect requieren una prueba o suscripción activas de Remote Connect. Depende de la red 4G.

Tecnología de asistencia al conductor y seguridad activa

El bZ Woodland incorpora Toyota Safety Sense 3.0™, el conjunto de funciones de seguridad activa y asistencia al conductor de Toyota que está diseñado para apoyar la percepción, la toma de decisiones y la operación del vehículo del conductor. Este sistema utiliza una combinación de radar de ondas milimétricas y cámara monocular para monitorizar diversas condiciones de conducción. Tenga en cuenta que los sistemas Toyota Safety Sense 3.0 no sustituyen una conducción segura y atenta; puede encontrar una versión en Internet del Manual del Propietario aquí para leer las instrucciones y conocer las limitaciones. El paquete de seguridad incluye:

Sistema precolisión con detección de peatones: diseñado para ayudar a detectar un vehículo, peatón, ciclista o motociclista y proporcionar una advertencia sonora/visual de colisión frontal en determinadas circunstancias. Si usted no reacciona, el sistema está diseñado para proporcionar frenado automático de emergencia.

diseñado para ayudar a detectar un vehículo, peatón, ciclista o motociclista y proporcionar una advertencia sonora/visual de colisión frontal en determinadas circunstancias. Si usted no reacciona, el sistema está diseñado para proporcionar frenado automático de emergencia. Control de crucero dinámico por radar a toda velocidad: es un sistema de control de crucero adaptativo diseñado para velocidades superiores a 20 mph. El sistema de control de crucero adaptativo (DRCC, por sus siglas en inglés) utiliza el control de distancia de vehículo a vehículo para ayudar a mantener una distancia preestablecida con el vehículo que le precede.

es un sistema de control de crucero adaptativo diseñado para velocidades superiores a 20 mph. El sistema de control de crucero adaptativo (DRCC, por sus siglas en inglés) utiliza el control de distancia de vehículo a vehículo para ayudar a mantener una distancia preestablecida con el vehículo que le precede. Alerta de cambio involuntario de carril con asistencia de dirección: detecta las marcas del carril o el borde de la carretera a velocidades superiores a 30 mph. La alerta de cambio involuntario de carril con asistencia de dirección está diseñada para emitir un aviso audible y visual si se detecta un cambio involuntario de carril. Si no toma ninguna medida correctiva, el sistema de asistencia de dirección está diseñado para proporcionar una dirección correctiva suave a fin de ayudar a mantener el vehículo en el carril.

detecta las marcas del carril o el borde de la carretera a velocidades superiores a 30 mph. La alerta de cambio involuntario de carril con asistencia de dirección está diseñada para emitir un aviso audible y visual si se detecta un cambio involuntario de carril. Si no toma ninguna medida correctiva, el sistema de asistencia de dirección está diseñado para proporcionar una dirección correctiva suave a fin de ayudar a mantener el vehículo en el carril. Asistencia de seguimiento de carril: diseñada para ayudar a mantener el vehículo en el centro de un carril. La asistencia de seguimiento de carril (LTA, por sus siglas en inglés) ayuda al conductor con control de la dirección mientras utiliza el DRCC.

diseñada para ayudar a mantener el vehículo en el centro de un carril. La asistencia de seguimiento de carril (LTA, por sus siglas en inglés) ayuda al conductor con control de la dirección mientras utiliza el DRCC. Asistente de señales de tráfico: utiliza la cámara frontal para reconocer señales de tráfico específicas, como las de límite de velocidad, alto (stop) y ceda el paso. El RSA proporciona información sobre señales al conductor a través de la pantalla de información múltiple.

utiliza la cámara frontal para reconocer señales de tráfico específicas, como las de límite de velocidad, alto (stop) y ceda el paso. El RSA proporciona información sobre señales al conductor a través de la pantalla de información múltiple. Luces altas automáticas: diseñadas para detectar los faros de los vehículos que circulan en sentido contrario y las luces traseras de los vehículos enfrente. Las luces altas automáticas (AHB, por sus siglas en inglés) alternan automáticamente entre luces altas y bajas según corresponda.

diseñadas para detectar los faros de los vehículos que circulan en sentido contrario y las luces traseras de los vehículos enfrente. Las luces altas automáticas (AHB, por sus siglas en inglés) alternan automáticamente entre luces altas y bajas según corresponda. Asistencia de conducción proactiva: utiliza la cámara y el radar del vehículo cuando se cumplen las condiciones de funcionamiento del sistema para proporcionar frenado y dirección suaves y así, apoyar tareas de conducción como el control de la distancia entre su vehículo y un vehículo, peatón o ciclista enfrente. El asistente de conducción proactiva (PDA, por sus siglas en inglés) además puede proporcionar frenado suave en curvas.

Para obtener más información sobre el TSS 3.0, visite Toyota.com/safety-sense.

El Monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero (BSM con RCTA, por sus siglas en inglés) también viene de serie. El sistema BSM utiliza sensores de radar laterales traseros instalados en la parte interior del parachoques trasero a izquierda y derecha para ayudar al conductor a confirmar la seguridad al cambiar de carril. La función RCTA utiliza los mismos sensores instalados detrás del parachoques trasero. Esta función está pensada para ayudar al conductor a comprobar las zonas que no son fácilmente visibles al dar marcha atrás.

Tanto si maniobra para estacionar en un espacio reducido como si lo hace sobre un terreno accidentado, el monitor de visión panorámica con monitor multiterreno de serie brinda visión mejorada alrededor del vehículo. Puede seleccionar múltiples ángulos alrededor del vehículo para visualizarlos en la pantalla multimedia de 14 pulgadas.

La alerta de salida segura también viene de serie en el bZ Woodland. Este sistema está diseñado para detectar vehículos o ciclistas que se acercan por detrás y determina si existe la posibilidad de colisión con una puerta abierta o con pasajeros que están saliendo. La alerta de salida segura encenderá un indicador en el retrovisor exterior y emitirá una alerta sonora para avisar a los ocupantes del vehículo.

El Toyota bZ Woodland también está equipado de serie con el Sistema de seguridad Star de Toyota. Este sistema incluye control de estabilidad del vehículo (VSC), control de tracción (TRAC), sistema antibloqueo de frenos (ABS), distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de frenado (BA) y tecnología Smart Stop® (SST).

En cuanto a la seguridad de la batería, Toyota aplica numerosas medidas para ayudar a proteger la integridad de las celdas, gracias al diseño y a un sistema de supervisión múltiple destinado a proteger el sistema de baterías del vehículo. Esto incluye:

Supervisión redundante del voltaje, la corriente y la temperatura de la batería diseñada para detectar signos de calentamiento anómalo con el fin de mantener la temperatura óptima de la batería y ayudar a prevenir daños en las celdas

La utilización de un sistema de circulación de refrigerante de alta resistencia está diseñada para ayudar a evitar un evento térmico por cortocircuito incluso en condiciones de alta carga de la batería debido al cambio repetido entre la conducción a alta velocidad y la carga rápida

Garantía limitada

La garantía básica de Toyota de 36 meses/36,000 millas para vehículos nuevos se aplica a todos los componentes que no sean de desgaste normal y mantenimiento. Las garantías adicionales de 60 meses contemplan el mecanismo de transmisión durante 60,000 millas y la corrosión sin límite de distancia en millas. Los componentes de conducción del vehículo eléctrico, incluida la batería de tracción, están cubiertos durante 8 años o 100,000 millas, lo que ocurra primero. Los concesionarios Toyota disponen de información completa sobre la garantía limitada.

El Toyota bZ Woodland además viene con ToyotaCare, un plan que cubre el mantenimiento normal programado de fábrica, durante dos años o 25,000 millas, lo que ocurra primero, y tres años de asistencia en carretera, independientemente del millaje.

