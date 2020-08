La Soka Gakkai appelle à l'élimination des armes nucléaires à l'occasion du 75e anniversaire des bombardements atomiques

TOKYO, 11 août 2020 /PRNewswire/ -- Pour commémorer le 75e anniversaire des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, l'organisation bouddhiste Soka Gakkai a publié une déclaration appelant à l'élimination des armes nucléaires et à l'entrée en vigueur rapide du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN).

La Soka Gakkai s'engage à déployer tous les efforts pour l'élimination complète des armes nucléaires et exhorte également le gouvernement japonais à s'orienter vers une participation au TIAN, déclarant: « En ce moment profondément significatif, le gouvernement du Japon, seul pays à avoir subi des bombardements atomiques durant la guerre, devrait annoncer sa volonté de participer au TIAN, influençant ainsi positivement le discours sur l'élimination des armes nucléaires au sein de la communauté internationale. »

Dans sa déclaration, Yoshiki Tanigawa, président du Conseil de la Soka Gakkai sur les questions de paix déclare : « Ces dernières années, des signes montrent qu'une course aux armements nucléaires entre les États dotés d'armes nucléaires s'intensifie à nouveau. Dans le même temps, la propagation mondiale du nouveau coronavirus démontre que la force militaire est incapable de résoudre les défis mondiaux, nous obligeant à réfléchir sur ce qui constitue une sécurité authentique pour les êtres humains. »

Consultez la déclaration complète :

https://www.sgi.org/in-focus/press-releases/75th-anniversary-hiroshima-and-nagasaki.html

Le 6 et 8 août respectivement, la Soka Gakkai tiendra à Hiroshima et à Nagasaki des réunions en ligne pour écouter les témoignages d'hibakusha, survivants des bombardements atomiques. Au cours de l'année écoulée, les jeunes membres de ces régions ont continué à recueillir des témoignages d'expériences de guerre, y compris ceux des hibakusha, dans le but de publier un nouveau volume de témoignages cet automne. La Soka Gakkai au Japon organisera également un Sommet de la jeunesse en ligne pour le renoncement à la guerre, en septembre.

Au niveau mondial, la SGI (Soka Gakkai Internationale) a signé une déclaration interconfessionnelle conjointe avec quelque 200 organisations de différentes confessions - bouddhiste, chrétienne, hindoue, jaïne, juive, musulmane - et traditions autochtones sur le 75e anniversaire des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Cette déclaration affirme : « La présence d'une seule arme nucléaire viole les principes fondamentaux de nos différentes traditions religieuses et menace de détruire de façon inimaginable tout ce qui nous est cher ».

Elle expose les conséquences environnementales, sanitaires et économiques d'une explosion nucléaire, et exhorte les gouvernements à ratifier le TIAN. Il s'agit de la douzième déclaration interconfessionnelle de ce type publiée depuis 2014, soutenue par un nombre croissant de groupes confessionnels.

Lisez la déclaration :

https://20561860-86b7-4801-a5d6-af3a3b4e6a59.filesusr.com/ugd/dca5da_26cbc5f57ae94e36a3394ff914d00893.pdf

La Soka Gakkai est une organisation bouddhiste qui compte 12 millions de membres dans le monde entier et promeut activement la paix, la culture et l'éducation. Elle œuvre à l'abolition des armes nucléaires depuis plus de 60 ans, à partir de la déclaration du deuxième président de Soka Gakkai, Josei Toda, appelant à l'abolition des armes nucléaires le 8 septembre 1957.

