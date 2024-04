La solution AMR intelligente de Guozi alimente la super-usine automobile innovante de Xiaomi

HANGZHOU, Chine, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- Guozi, l'un des principaux fournisseurs de solutions logistiques intelligentes, a eu un impact significatif sur l'industrie automobile en déployant avec succès 94 robots mobiles autonomes (AMR) dans l'usine automobile innovante de Xiaomi à Pékin. Ces robots jouent un rôle crucial dans l'efficacité de la manutention des matériaux.

Cette opération marque une étape importante dans la collaboration entre Guozi et Xiaomi, alors que l'entreprise continue d'étendre sa présence dans le secteur automobile. La solution logistique intelligente de Guozi est découpée en fonction de l'ordonnancement mixte de différents types de véhicules et de tailles de porteurs et offre une précision de processus impressionnante de sept millimètres. Cela garantit des processus fluides et une efficacité maximale au sein de l'usine de Xiaomi et soutient la production de la gamme de véhicules électriques tant attendue.

Avec ce lancement réussi, Guozi a une fois de plus démontré sa capacité à proposer des solutions technologiques de pointe pour l'industrie automobile.

Navigation et accostage précis

Les AMR de Guozi naviguent et accostent de manière transparente dans près de 200 emplacements de stockage dans les secteurs de la carrosserie et du moulage sous pression. Grâce à l'utilisation de la cartographie des contours et de la technologie SLAM, les AMR obtiennent une navigation de haute précision qui garantit un accostage et un désamarrage précis avec correction des écarts en temps réel. L'intervention humaine n'est donc plus nécessaire tout au long du processus.

Gestion intelligente du trafic et planification intelligente des horaires

Dans les secteurs de la carrosserie et du moulage sous pression, quatre modèles différents d'AMR Guozi i - A10, A15, transporteurs de charges lourdes 2T et P4-X - fonctionnent en tandem et gèrent une large palette de tâches matérielles, y compris le transport de charges surdimensionnées et lourdes. Le système de cartographie multicouche de Guozi permet une planification intelligente des itinéraires et une gestion du trafic pour les opérations de véhicules mixtes.

Des algorithmes de planification sophistiqués optimisent l'affectation et la planification de près de 100 AMR et de plus de 100 tâches, tout en garantissant une efficacité et une précision maximales. Le modèle P4-X dispose d'un système de navigation hybride à code 2D et SLAM et s'adapte dynamiquement aux différentes tailles de supports. Des modes d'arrimage intelligents permettent d'échanger les boîtes en toute transparence, sur la base des tâches reçues du système de gestion de Xiaomi.

Gestion intelligente des stocks

Pour relever le défi de l'espace de stockage limité, notre système de gestion d'entrepôt intelligent s'intègre arfaitement au système de gestion de Xiaomi et permet une gestion efficace des espaces tampons pour le chargement et le déchargement. Cette solution innovante améliore l'efficacité logistique en éliminant le besoin d'espaces de stockage spécifiques vides dédiés

INFORMATIONS sur Guozi Robotics :

Guozi Robotics a pour objectif de devenir un leader mondial dans le domaine de la robotique mobile, en se oncentrant sur le développement et l'application de la technologie robotique mobile de pointe. La gamme de produits Guozi, y compris les solutions intelligentes de test et de logistique, nous positionne comme leader du secteur en termes de capacité de production, de diversité des produits et d'applications pratiques.