Guozi unterstützt Hithium beim Aufbau einer intelligenten Industrie 4.0-Modellfabrik

HANGZHOU, China, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Kürzlich hat die Produktionsanlage von Hithium in Texas, USA, die „Massenproduktion und -lieferung" erreicht. Guozi Robotics stattete das Werk mit einer integrierten, flexiblen Produktions- und Logistiklösung aus, die den Aufbau des werksweiten intelligenten Logistiksystems von Hithium umfassend unterstützt. Die Anlage erstreckt sich über 480.000 Quadratmeter mit einer Investition von fast 200 Millionen Dollar und soll eine jährliche Produktionskapazität von 10 GWh an Batteriemodulen und -systemen haben.

ANTS AGV is engaged in automated transport operations.

Guozi Robotics hat Hithium mit mehr als hundert intelligenten Logistikrobotern beliefert, darunter Schubmaststapler-FTS, Mini-Staplerroboter, Heberoboter mit Unterfahrschutz und Schwerlasttransportroboter. Darüber hinaus hat das Unternehmen Geräte wie Hochregale, elektrisch gesteuerte Pufferregale, Brückenkräne und automatische Türen geliefert und gleichzeitig mehrere Geräteverknüpfungen aufgerüstet.

Durch den Einsatz einer Multi-Navigations-Fusionstechnologie, die Bildverarbeitung und LiDAR verbindet, erreicht das Regalbediengerät von Guozi Robotics eine Tragfähigkeit von 1,2 Tonnen und eine Hubhöhe von 7 Metern bei einer hohen Andockgenauigkeit von ±10 mm für Lagerpositionen. Es kann automatisch mit Materialwagen, Produktvorrichtungswagen und Maschinen der Produktionslinie verbunden werden und Aufgaben wie die Materialverteilung entlang der Produktionslinie und die Produktmontage innerhalb der Linie übernehmen. Darüber hinaus verfügt der Schwerlast-Transportroboter über eine Tragfähigkeit von 60 Tonnen und eine Positioniergenauigkeit von ±10 mm. Alle Roboter dieser Projektreihe haben die UL-Zertifizierung erhalten.

In einem innovativen Ansatz hat Guozi Robotics ein „integriertes Liefermodell" eingeführt, um zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen, die zuvor bei großen intelligenten Logistikprojekten im Ausland auftraten, wie beispielsweise der Frachttransfer und die technische Inbetriebnahme. Das Unternehmen führte in China eine integrierte Fehlersuche und Prüfung von Logistikrobotern, Ausrüstungen, Produktionslinien und Andocksystemen durch und folgte dabei dem Planungsprozess vor Ort. Nach der Fertigstellung wurde das gesamte Logistiksystem – zusammen mit den Modulen der Partner, den PACK-Produktionslinien und den Produktionslinien für Fertighäuser in Containern – verpackt und als Ganzes an den Projektstandort im Ausland verschifft, wo es sofort eingesetzt werden konnte. Dieser Ansatz verkürzte den gesamten Umsetzungszyklus im Vergleich zu ähnlichen Projekten um 30 % und ermöglichte eine schnelle Inbetriebnahme.

Seit dem Start seiner globalen Aktivitäten im Jahr 2016 hat Guozi Robotics sein Geschäft auf mehrere Länder und Regionen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Ostasien, Südostasien und Zentralasien ausgeweitet. Das Unternehmen hat in mehr als zehn Branchen, darunter E-Commerce, Automobilbau, Baumaschinen und Einzelhandel, umfangreiche Anwendungsfälle realisiert und dabei umfangreiche Erfahrungen in Übersee gesammelt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2842347/ANTS_AGV_engaged_automated_transport_operations.jpg