La solution cloud de Landis+Gyr permet à Kajave de se connecter au centre national de données de la Finlande

Les données de mesurage de Kainuu seront désormais plus directement et plus rapidement disponibles pour le marché de l'électricité, améliorant considérablement l'efficacité et réduira les coûts.

JYVÄSKYLÄ, Finlande, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'opérateur de réseau de distribution finlandais Kajave s'est éloigné de son système MDM actuel et a connecté son système AIM de Landis+Gyr (SIX: LAND) directement au Datahub national en utilisant le connecteur Datahub de Landis+Gyr (DHC) - une solution basée sur le cloud fonctionnant avec Google Cloud. La première phase du projet, qui comprend la migration des données et des processus liés à Datahub 1.0, est ainsi achevée. La deuxième phase coïncide avec le lancement de la version 2.0 de Datahub par Fingrid, le gestionnaire du réseau de transport finlandais. Au-delà d'une connexion plus rapide et plus directe à Datahub, DHC a également rationalisé le processus, permettant ainsi de réaliser d'importantes économies.

Avec le lancement du Datahub national finlandais en février 2022, les données sur 3,7 millions de points d'utilisation de l'électricité, qui étaient auparavant stockées dans des systèmes séparés entre 100 fournisseurs d'électricité et 80 gestionnaires de réseaux de distribution, seront désormais centralisées et immédiatement disponibles pour les parties autorisées. Cela simplifie et accélère radicalement les opérations quotidiennes, comme le changement de fournisseur, qui a lieu plus de 400 000 fois par an en Finlande. Avec la migration de processus tels que l'équilibrage vers Datahub, les opérateurs de réseau peuvent transférer des informations directement au marché de l'électricité, sans avoir à notifier chaque négociant individuellement. Le volume des échanges d'informations entre opérateurs est déjà tombé à un millième de celui de l'année dernière.

Dans le cas de Kajave Oy, qui dessert environ 60 000 clients à Kainuu et dans une partie de l'Ostrobothnie du Nord, ce facteur a été déterminant dans la décision de supprimer le système MDM redondant. « Nous n'avons plus à traiter nous-mêmes les relevés d'équilibrage des 56 sociétés de vente d'électricité opérant dans la zone du réseau de distribution de Kajave », a expliqué Jari Rusanen, responsable des services chez Kajave. « Cela signifie que nous n'avons plus besoin d'un système MDM supplémentaire pour effectuer ces décomptes, mais que nous pouvons désormais utiliser les fonctionnalités de gestion des données de compteurs du système AIM de Landis+Gyr et nous connecter directement à Datahub en utilisant Landis+Gyr DHC. »

« Avec le système Landis+Gyr, nous souhaitons faire bénéficier nos clients et nous-mêmes des avantages de Datahub », a déclaré Timo Jutila, PDG de Kajave Oy. Selon Jutila, ce changement permettra de réduire le nombre d'interfaces entre les systèmes, ce qui augmentera la disponibilité des données et améliorera leur précision. « Au final, les compteurs intelligents et les systèmes qui les prennent en charge permettront aux clients d'améliorer leur propre efficacité énergétique et contribueront ainsi à la transition vers un système énergétique plus respectueux de l'environnement. »

La validation des données de mesurage, les calculs requis par le réseau de distribution et le stockage à long terme des données de mesurage sont désormais effectués dans le système AIM de Landis+Gyr. En changeant de système et de solution de service, Kajave pourra se concentrer sur les fonctions du système requises par l'opérateur du réseau de distribution. Dans le même temps, Kajave pourra simplifier l'architecture de son système d'information et réaliser des économies.

« Nous avons pris un bon départ », a ajouté Rusanen, qui est également responsable des relevés. « Les quantités d'énergie par fournisseur et les déchets par réseau de distribution peuvent désormais être déterminés à l'aide du connecteur AIM Datahub de Landis+Gyr, qui est connecté au Datahub national. En transférant les données de consommation d'énergie directement à Datahub, DHC élimine la nécessité de suivre les relevés dans deux systèmes distincts et rationalise les opérations quotidiennes. En outre, les clients ayant plusieurs points de consommation sur différents réseaux peuvent désormais mieux surveiller la consommation dans un seul système, quel que soit le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. »

