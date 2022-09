BANGKOK, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le deuxième jour du salon HUAWEI CONNECT 2022, Zhao Zhipeng, vice-président de la ligne de produits de communication de données de Huawei, a prononcé un discours d'ouverture intitulé « Intelligent Cloud Network, Unleashing Industry Digital Productivity » (La solution de réseau cloud intelligent de Huawei libère la productivité numérique de l'industrie) et a expliqué comment la solution de réseau cloud intelligent de Huawei améliore davantage l'expérience des clients de l'industrie dans trois aspects – la facilité, l'agilité et la simplification – en renforçant continuellement ses capacités dans les scénarios CloudFabric, CloudWAN et CloudCampus. Lors de la conférence, Huawei a également dévoilé le premier point d'accès Wi-Fi 7 AirEngine 8771-X1T de l'industrie, le commutateur principal de campus de nouvelle génération CloudEngine S16700, compatible 400G, et le routeur à services d'agrégation universels ultra-compact NetEngine 8000 M4. Ces produits aident à établir une base de données solide pour libérer davantage la productivité numérique.

Zhao Zhipeng, Vice President of Huawei's Data Communication Product Line, delivered a keynote speech entitled "Intelligent Cloud-Network, Unleashing Industry Digital Productivity"

Zhao Zhipeng a souligné que les services de base dans diverses industries subissent progressivement une transformation numérique, ce qui impose des exigences plus élevées sur les réseaux. Par exemple, à mesure que le secteur financier évolue vers la banque 4.0, les services à état stable et à état agile coexistent, ce qui pousse les systèmes de services financiers à être déplacés vers des clouds multiples ou hybrides. Dans le secteur des services publics, la transformation numérique implique la rationalisation des données dans tous les départements fonctionnels et exige que les services soient transportés de manière unifiée. Dans les secteurs de la fabrication et de l'énergie, des centaines de types de capteurs doivent se connecter au réseau, ce qui accroît la complexité du réseau.

Pour relever ces défis, la solution de réseau cloud intelligent de Huawei améliore plus davantage l'expérience des clients de l'industrie dans trois aspects – la facilité, l'agilité et la simplification – en renforçant continuellement ses capacités dans les scénarios CloudFabric, CloudWAN et CloudCampus..

CloudFabric 3.0 + Facilité : Cette solution de réseau de distribution numérique (DCN) offre des capacités de déploiement, d'exploitation et de maintenance (O&M) et d'évolution faciles pour offrir une expérience de service ultime, aidant ainsi les entreprises à améliorer l'efficacité des services en ligne.

CloudWAN 3.0 + Agilité : Cette solution WAN cloud fournit une connexion agile, une expérience optimale et une exploitation et une maintenance agiles pour libérer une expérience ultime dans le cloud, permettant aux fournisseurs d'accès d'améliorer encore la qualité des lignes privées et au secteur des transports d'améliorer l'efficacité de la programmation.

CloudCampus 3.0 + Simplification : Cette solution de réseau de campus cloud fournit un accès, une architecture et des capacités d'exploitation et de maintenance simplifié pour des réseaux d'entreprise simples, améliorant ainsi considérablement l'efficacité des services dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'énergie électrique.

Piyapong Worakee, directeur informatique de l'Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), a prononcé un discours intitulé « Digital Transformation Journey and Future of EGAT Smart Campus Network » (Le parcours de transformation numérique et l'avenir du réseau de campus intelligents d'EGAT). Dans ce discours, il a expliqué comment la solution de réseau intelligent de Huawei a aidé EGAT à mettre en place un réseau de campus efficace, innovant, écologique et sécurisé. Cela permet de ce fait d'assurer un approvisionnement énergétique à la fois stable et fiable pour la région, et de garantir une vie heureuse en Thaïlande sur le chemin de la transformation numérique d'EGAT.

La solution de réseau cloud intelligent de Huawei sert des clients dans des secteurs tels que l'éducation, le gouvernement, le transport, la finance et l'énergie dans plus de 150 pays et régions. À l'avenir, Huawei travaillera avec ses clients et ses partenaires pour approfondir divers scénarios industriels afin de libérer la productivité numérique. Plus précisément, Huawei continuera d'explorer les technologies de nouvelle génération pour diverses industries et d'innover dans six directions : le très haut débit vert (GUB), l'intelligence artificielle des réseaux multi-domaines (MNA), la sécurité omniprésente des réseaux (UNS), l'amélioration de l'IPv6, les réseaux à haute résilience et faible latence (HRL) et l'IoT hétérogène massif (MHI).

Pour plus d'informations sur la solution de réseau cloud intelligent de Huawei, consultez le site https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-networks/intelligent-ip-networks .

