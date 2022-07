La solution Flashnet a été choisie pour alimenter 75 000 lampadaires intelligents à Washington, D.C.

Aujourd'hui, le département des services d'entretien du District de Columbia compte sur ses citoyens pour le contacter afin d'identifier les dysfonctionnements des lampadaires. En effet, l'éclairage urbain actuel de Washington est basé sur des lampes à sodium anciennes et très énergivores, et la surveillance et le contrôle à distance n'étaient pas encore disponibles. Cela est sur le point de changer.

La vision du District pour une ville plus intelligente, plus sûre et plus économe en énergie a attiré l'attention du conseil municipal sur l'éclairage urbain intelligent. Le conseil municipal a récemment approuvé un projet visant à convertir tous les lampadaires de la ville en technologie DEL économe en énergie, avec des capacités de surveillance et de contrôle à distance. Le projet prévoit de réduire la consommation d'énergie de plus de 50 %, d'optimiser les opérations de maintenance et de rendre les communautés plus sûres et plus connectées.

Dans le cadre du consortium de mise en œuvre, ENGIE North America est l'entrepreneur de conception et de construction. EQUANS participe en tant que fournisseur de services d'éclairage pour les 15 prochaines années, avec Flashnet en tant que fournisseur de solutions d'éclairage intelligent : matériel, communications et logiciels.

Les nouveaux lampadaires à DEL de Washington utiliseront des contrôleurs NEMA inteliLIGHT® pour l'éclairage public intelligent afin de fournir des capacités de contrôle et de surveillance pour chaque lampe, une connaissance du réseau à l'échelle de la ville et des alertes de dysfonctionnement en temps réel. Le projet utilisera le logiciel de contrôle des lampadaires d'inteliLIGHT pour gérer l'éclairage, tout en utilisant la connectivité API pour s'intégrer au logiciel de maintenance et de gestion des effectifs existant.

Autre élément essentiel du projet : la sécurité des communications est d'une importance cruciale pour la capitale américaine. L'équipe de mise en œuvre a décidé d'utiliser une connectivité NB-IoT/LTE-M de qualité opérateur préexistante, avec un repli cellulaire multi-opérateurs pour assurer la redondance et une connectivité prépayée de 15 ans, afin d'éviter d'alourdir les frais d'exploitation.

Le réseau d'éclairage sera alimenté même pendant la journée, ce qui prolongera la fonctionnalité du mât d'éclairage : Les routeurs Wi-Fi peuvent être montés et alimentés directement à partir du réseau, un moyen rapide et non coûteux d'étendre les technologies de la ville intelligente à toute la ville.

« Les avantages de l'éclairage public connecté inteliLIGHT vont au-delà de l'illumination. Nous sommes fiers de démontrer nos capacités à Washington, D.C. Il s'agit d'une percée importante pour Flashnet en Amérique du Nord, qui jette les bases d'une infrastructure connectée à l'échelle de la ville et améliore la vie des générations à venir », conclut Lorand Mozes, PDG de Flashnet.

