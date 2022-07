Solução Flashnet selecionada para alimentar até 75k controladores de iluminação pública inteligente em Washington, D.C.

Hoje, para identificar falhas de iluminação pública, o departamento de serviços de manutenção do Distrito de Colúmbia conta com seus cidadãos. Isso ocorre porque a atual iluminação urbana em Washington é feita com lâmpadas de sódio mais antigas e de alto consumo de energia, e o monitoramento e o controle remotos ainda não estavam disponíveis. Essa situação está prestes a mudar.

A visão do Distrito por uma cidade mais inteligente, segura e com mais eficiência energética chamou a atenção da Câmara Municipal, que, recentemente aprovou um projeto para converter toda a iluminação pública em tecnologia de LED energeticamente eficiente com recursos de monitoramento remoto e de controle. O projeto planeja reduzir o consumo de energia em mais de 50%, otimizando as operações de manutenção e possibilitando comunidades mais seguras e conectadas.

Parte do consórcio de implementação, a ENGIE North America é a empreiteira de projeto e construção e a EQUANS participa como provedora de serviços de iluminação pelos próximos 15 anos, com a Flashnet como provedora de soluções de iluminação inteligente: hardware, comunicações e software.

A nova iluminação pública de LED em D.C. utilizará controladores inteliLIGHT® de iluminação de rua inteligentes para fornecer recursos de controle e monitoramento de lâmpadas individuais, visibilidade da rede em toda a cidade e alertas de mau funcionamento em tempo real. O projeto utilizará o software de controle de iluminação pública da inteliLIGHT para gerenciar a iluminação, ao mesmo tempo em que utilizará a conectividade API para integração com o software de manutenção e gerenciamento de mão de obra existente.

Outra parte essencial do projeto, a segurança da comunicação é de primordial importância para a capital dos EUA. A equipe de implementação decidiu utilizar a conectividade confiável NB-IoT/LTE-M pré-existente, com reserva celular de vários operadores para garantir redundância e conectividade pré-paga de 15 anos, para evitar aumento das taxas operacionais.

A rede de iluminação será alimentada mesmo durante o dia, estendendo a funcionalidade do poste de iluminação: os roteadores Wi-Fi podem ser montados e alimentados diretamente a partir da rede, uma forma rápida e barata de estender as aplicações de cidade inteligente por toda a cidade.

"Os benefícios da iluminação de rua conectada por inteliLIGHT se estendem além da iluminação, e temos orgulho de demonstrar nossos recursos em Washington, D.C. Este é um avanço importante para a Flashnet na América do Norte, estabelecendo o caminho para a infraestrutura conectada em toda a cidade e melhorando a vida das próximas gerações," concluiu Lorand Mozes, CEO da Flashnet.

