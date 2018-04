La solution OTAmatic d'Airbiquity a été nommée lauréate du prix 2018 Silver Edison Award pour services innovants

OTAmatic d'Airbiquity permet aux constructeurs et aux fournisseurs du secteur automobile d'orchestrer et d'automatiser des campagnes de gestion de données et de mise à jour de logiciel à partir du cloud. OTAmatic fournit une capacité de gestion de fourniture de services back-end sophistiquée avec un ciblage extrêmement raffiné des véhicules et des dispositifs, des contrôles discrets de politique et de confidentialité, des communications personnalisables avec les clients et une flexibilité de termes de déploiement de solutions. Outre la collecte, l'agrégation et la distribution de données sur les véhicules, OTAmatic se prévaut également d'un cadre d'analyses de données prenant en charge les modules analytiques extensibles de fournisseurs d'analyses de données, ainsi que l'anonymisation et la normalisation des données de véhicule pour créer de la valeur pour les constructeurs automobiles et les tiers.

« Des constructeurs automobiles et des fournisseurs de premier plan se sont tournés vers Airbiquity pour créer et déployer des solutions avant-gardistes pour des millions de véhicules connectés autour du monde. OTAmatic permet désormais à ces entreprises de planifier et d'exécuter, à l'échelle, des campagnes de mise à jour de logiciel et de gestion des données qui joueront un rôle critique pour la conduite autonome du futur », a commenté Kamyar Moinzadeh, président-directeur général d'Airbiquity. « Nous sommes honorés d'être reconnus une deuxième fois par les prix Edison Awards en tant qu'entreprise innovante. »

Nommés d'après Thomas Edison dont les inventions, nouvelles méthodes de développement de produits et réalisations innovantes ont changé le monde, les prix Edison Awards sont devenus l'une des récompenses les plus prestigieuses qu'une entreprise puisse recevoir au nom de l'innovation et du commerce. Airbiquity a remporté précédemment un prix Gold Edison Award dans la catégorie « Services innovants - Sécurité » en 2014.

« Les innovations reconnues par les prix Edison Awards de cette année ont confirmé que les entreprises restent fidèles à la vision à long terme de Thomas Edison », a déclaré Frank Bonafilla, directeur exécutif des prix Edison Awards. « Il est intéressant de voir toutes les innovations émergentes qui améliorent le monde et fournissent des solutions aux problèmes que nous confrontons dans le monde. »

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial de services pour véhicules connectés et un pionnier du développement et de l'ingénierie de la technologie télématique automobile. À l'avant-garde de l'innovation automobile, Airbiquity exploite Choreo™, la plateforme de fourniture de services pour véhicules connectés la plus avancée du secteur, et prend en charge tous les principaux cas d'utilisation tels que la gestion de données et de logiciel over-the-air (OTA). En travaillant avec Airbiquity, les constructeurs et les fournisseurs du secteur automobile ont déployé des programmes de services pour véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés répondant aux exigences de leurs clients dans plus de 60 pays du monde. Apprenez-en davantage sur Airbiquity à l'adresse www.airbiquity.com ou participez à la conversation @airbiquity. Airbiquity est une marque de commerce d'Airbiquity Inc.

À propos des prix Edison Awards™

Edison Awards est un programme mené par Edison Universe, un organisme à but non lucratif 501(c)(3) dédié à la promotion de futurs innovateurs. Les prix reconnaissent et honorent les innovateurs et les innovations les plus remarquables depuis 1987. Ils honorent les innovations qui changent la donne à l'avant-garde du développement de nouveaux produits et services, du marketing et d'une conception centrée sur l'humain. Ils constituent l'une des plus importantes distinctions qu'une entreprise puisse recevoir en termes d'innovation fructueuse. Pour obtenir un complément d'information sur le programme complet des Edison Awards et une liste des lauréats précédents, visitez www.edisonawards.com.

