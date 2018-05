La star de la pop internationale Dua Lipa s'associe à /Nyden

« Dua est l'une des artistes pop les plus célèbres au monde aujourd'hui. Son attitude forte et féroce, sans parler de son style distinctif, font d'elle le choix idéal pour les membres de /Nyden et la philosophie de la marque », a déclaré Stina Force, directrice de la création chez /Nyden. « L'apparence et le style inspirants de Dua expliquent pourquoi nous avons choisi de travailler avec elle, et de cocréer plusieurs collections. »

« La musique est mon premier amour, mais la mode joue également un rôle important dans ma vie, car j'estime qu'elle est essentielle à l'expression personnelle. J'aime les vêtements qui reflètent la force et l'audace, mais également qui correspondent au rythme effréné d'aujourd'hui. C'est pourquoi je suis heureuse de cocréer mes conceptions avec /Nyden - il faut s'attendre à une collection qui me correspondra parfaitement, à la fois sur scène et en dehors, ainsi qu'à mes fans », a déclaré Dua Lipa.

/Nyden fait appel à des personnalités créatives soigneusement choisies, qui font non seulement preuve d'intégrité, qui possède une forte perception d'elles, mais également qui ont un immense talent, pour qu'elles se joignent en tant que cocréatrices à la conception des collections capsules. Aux côtés de Dua Lipa, le footballer Jérôme Boateng, l'auteur-interprète Justine Skye, l'artiste tatoueur Dr. Woo et l'actrice Noomi Rapace raviront également leurs membres attentifs et impatients, avec encore plus d'annonces à venir au cours des prochaines semaines.

À propos de /Nyden

/Nyden n'est pas une marque de mode traditionnelle. C'est une plateforme qui possède une âme, et qui permet une cocréation aux côtés de talentueux créateurs de tendance, pour qui l'intégrité est également importante. Il n'y a ni collections ni saisons - seulement un flux de nouveautés et événements pertinents. En plaçant les cocréateurs au centre du processus de conception, en partageant leurs histoires, ainsi qu'en contribuant à conférer un impact à leurs talents artistiques, /Nyden entend soutenir la créativité pour redéfinir le futur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Nyden.com.

