Zusammenarbeit der internationalen Popsängerin Dua Lipa und /Nyden

„Dua ist heute eine der berühmtesten Popsängerinnen der Welt. Ihre Stärke, ihre Leidenschaft und insbesondere ihr unverwechselbarer Stil machen sie für den „Stamm" und die Philosophie von /Nyden perfekt", so Stina Force, Creative Director von /Nyden. „Duas Einstellung und Stil sind inspirierend, deshalb haben wir sie für unsere Zusammenarbeit und als Mitschöpferin mehrerer Kollektionen ausgewählt."

„Meine große Liebe ist die Musik, aber Mode spielt in meinem Leben ebenfalls eine wichtige Rolle, da ich glaube, dass sie für die Selbstdarstellung unerlässlich ist. Ich suche nach Kleidung, die Stärke und Furchtlosigkeit widerspiegelt, aber auch dem heutigen schnellen Tempo angepasst ist. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit /Nyden an meinen Designs – es wird eine Kollektion entstehen, die perfekt auf mich, für die Bühne und privat, und auf meine Fans abgestimmt ist", so Dua Lipa.

/Nyden wendet sich an sorgfältig ausgewählte kreative Personen, die nicht nur Integrität zeigen und eine starke Selbstwahrnehmung haben, sondern auch über enormes Talent verfügen, um am Design von Capsule Collections mitzuarbeiten. Die „Stämme" von Dua Lipa, Fußballer Jérôme Boateng, Sängerin/Songschreiberin Justine Skye, Tattoo-Künstler Dr. Woo und Schauspielerin Noomi Rapace stehen bereit und warten auf weiteren Ankündigungen in den nächsten Wochen.

Informationen zu /Nyden

/Nyden ist keine traditionelle Modemarke. Es handelt sich um eine Plattform mit Seele, die gemeinsam mit talentierten Influencern, die auch Wert auf Integrität legen, etwas erschafft. Es gibt keine Kollektionen und keine Saisons – nur einen Strom von relevanten Markteinführungen und Veranstaltungen. /Nyden stellt Mitschöpfer in den Mittelpunkt des Designprozesses, teilt ihre Geschichten und unterstützt sie, damit ihre Schöpfungen etwas bewirken können. Bei /Nyden erhält die Kreativität die Fähigkeit, die Zukunft neu zu definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Nyden.com.

