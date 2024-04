La startup Midas, spécialisée dans l'investissement de détail, lève 45 millions de dollars pour lancer des produits de cryptomonnaie, de fonds communs de placement et de comptes d'épargne

La levée de fonds de 45 millions de dollars a été menée par Portage et constitue l'une des plus importantes levées de fonds de série A jamais réalisées en Turquie

Ces nouveaux capitaux permettront à Midas de lancer de nouvelles gammes de produits, notamment le trading de cryptomonnaies, les fonds communs de placement et un produit d'épargne, et de doubler ses effectifs pour les porter à plus de 400 personnes, ainsi que de se développer sur les marchés émergents

Midas a atteint la rentabilité l'année dernière et, avec deux millions d'utilisateurs depuis son lancement en 2021, la société est en passe de révolutionner le marché de l'investissement en Turquie et de se développer sur de nouveaux marchés

ISTANBUL, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- Midas , la startup fintech qui a mis l'investissement de détail à la portée de millions de personnes en Turquie, a annoncé aujourd'hui une levée de fonds de 45 millions de dollars. Ce nouveau capital permettra à Midas de se développer et de lancer trois nouveaux produits : le trading de cryptomonnaies, les fonds communs de placement et les comptes d'épargne.

Il s'agit de la plus importante levée de fonds de série A jamais réalisée par une fintech turque, et elle intervient moins de trois ans après la création de Midas. Elle a été menée par Portage, avec la participation de la Société financière internationale, et Spark Capital, Earlybird Digital East Fund et Revo Capital ont doublé leur investissement précédent dans le cycle de financement de création de Midas, qui s'élevait à 11 millions de dollars en 2022.

Depuis son lancement en 2021, Midas a ouvert le marché turc de l'investissement de détail à plus de deux millions d'utilisateurs. Auparavant, les utilisateurs étaient confrontés à des frais de transaction onéreux et à des exigences de solde minimum élevé, allant parfois jusqu'à 25 000 dollars, pour accéder aux actions américaines. Grâce à son application, Midas est la première société à offrir un accès rapide et transparent aux actions turques et américaines avec des frais de commission peu élevés.

Midas a également beaucoup investi dans le développement du marché en produisant gratuitement un contenu financier facile à comprendre. Il s'agit notamment de données et d'actualités boursières en temps réel, de profils d'entreprises détaillés, de documentaires approfondis, d'un podcast quotidien et d'un bulletin d'information hebdomadaire pour aider les investisseurs à évoluer sur les marchés. Ce faisant, Midas est à l'origine de l'offre de contenu financier localisé la plus complète de Turquie pour les investisseurs.

Le nouveau financement permettra à Midas d'élargir son offre pour inclure l'accès à des fonds communs de placement, un produit d'épargne générant des intérêts et l'échange de cryptomonnaies. Au cours des deux à cinq prochaines années, Midas prévoit également de se développer au-delà de la Turquie, en ciblant les pays des marchés émergents. Grâce à ses nouveaux produits et à ses projets d'expansion, la société va maintenant poursuivre sa mission, qui est de changer la relation des Turcs avec l'argent, et pas seulement avec l'investissement, et de devenir une institution financière de premier plan dans la région.

La levée de fonds intervient également dans un contexte de stagnation mondiale des investissements dans les fintechs au cours des deux dernières années, ce qui témoigne de la confiance continue des investisseurs dans la stratégie de Midas, qui consiste à bouleverser le marché en donnant la priorité à l'expérience client et en améliorant constamment la convivialité et le faible coût de son produit d'investissement.

Egem Eraslan, PDG et fondateur de Midas, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer notre levée de fonds de série A, la plus importante jamais réalisée par une fintech turque. Il y a encore quelques années, la Turquie n'avait pas une forte culture de l'investissement et le marché stagnait, mais grâce à Midas, la situation est en train de changer. Nous avons déjà permis à des millions de personnes en Turquie d'accéder rapidement et à un prix abordable aux actions américaines et turques. Cette levée de fonds nous permettra d'élargir encore notre gamme de produits, avec des fonds communs de placement, des produits d'épargne et le trading de cryptomonnaies en ligne de mire. À plus long terme, nous voulons élargir nos horizons et étendre notre empreinte géographique au-delà de la Turquie pour devenir un acteur régional de premier plan. »

Paul Desmarais III, cofondateur de Portage et PDG et président de Sagard, a commenté : « Midas est à la tête d'une vague de transformation du paysage financier turc. Au niveau mondial, Portage investit dans la technologie financière transformationnelle et Midas est prête à mener cette initiative dans une région d'adeptes précoces. Nous sommes très heureux de participer au développement de Midas et d'aider cette équipe ambitieuse à apporter l'inclusion financière et l'accès aux outils de création de richesse au peuple turc. »

La levée de fonds permettra également à Midas de doubler ses effectifs. L'entreprise compte actuellement une équipe de 210 personnes travaillant depuis son bureau d'Istanbul, ce qui représente déjà le triple du nombre d'employés en 2022.

M. Eraslan a poursuivi : « Nous avons une vision à long terme pour cette entreprise, et les conditions de marché à court terme n'y ont pas fait obstacle. La levée de fonds est un vote de confiance significatif dans notre mission de transformer l'investissement dans la région. »

Contact

Ben Goldsmith

[email protected]

+44(0)7788295321

À propos de Midas

Fondée en 2020, Midas permet aux investisseurs débutants en Turquie d'investir facilement grâce à son application de courtage boursier numérique rapide et facile à utiliser.

En raison de ces facteurs, il existait sur le marché un manque d'application permettant d'investir facilement dans des actions turques et américaines, que Midas a comblé. Midas propose des frais de transaction réduits pour les investissements dans des actions américaines, des investissements fractionnés et des données de marché en direct gratuites. La Borsa Istanbul (marché boursier turc) offre la possibilité de trader sans commission sur les actions turques.

À ce jour, Midas compte plus de deux millions d'utilisateurs, et ce nombre devrait atteindre cinq millions d'ici fin 2024. Rien que l'année dernière, Midas a permis à ses clients d'économiser 70 millions de dollars en commissions.