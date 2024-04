Midas sammelt 45 Millionen Dollar für die Einführung von Krypto-, Investmentfonds- und Sparkonto-Produkten für Privatanleger

Die 45 Millionen Dollar wurden unter der Leitung von Portage aufgebracht und sind eine der größten Serie-A-Runden in der Türkei.

Das neue Kapital wird Midas dabei helfen, eine Reihe neuer Produktlinien einzuführen, darunter Krypto-Trading , Investmentfonds und ein Sparprodukt. Das Unternehmen plant, seine Mitarbeiterzahl auf über 400 zu verdoppeln und in Schwellenländer zu expandieren.

Midas hat im vergangenen Jahr die Gewinnzone erreicht, und mit zwei Millionen Nutzern seit dem Start im Jahr 2021 ist das Unternehmen auf dem besten Weg, den türkischen Investmentmarkt zu revolutionieren und in neue Märkte zu expandieren.

ISTANBUL, 22. April 2024 /PRNewswire/ -- Midas, das Fintech-Startup, das Millionen von Menschen in der Türkei das Investieren in Kleinanleger ermöglicht hat, gab heute bekannt, dass es eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 45 Millionen US-Dollar erhalten hat. Das neue Kapital wird es Midas ermöglichen, zu expandieren und drei neue Produkte auf den Markt zu bringen: Kryptowährungshandel, Investmentfonds und Sparkonten.

Es handelt sich um die bisher größte Series-A-Finanzierung eines türkischen Fintech-Unternehmens, und das weniger als drei Jahre nach der Gründung von Midas. Die Kapitalerhöhung wurde von Portage angeführt, mit einer Beteiligung von International Finance Corporation. Spark Capital, Earlybird Digital East Fund und Revo Capital verdoppelten ihr vorheriges Investment in der 11 Millionen Dollar Seed-Runde des Unternehmens im Jahr 2022.

Seit dem Start von Midas im Jahr 2021 hat das Unternehmen den türkischen Markt für Privatanleger für mehr als zwei Millionen Nutzer geöffnet. Bisher mussten die Nutzer hohe Transaktionsgebühren und ein hohes Mindestguthaben (manchmal bis zu 25.000 Dollar) aufbringen, um Zugang zu US-Aktien zu erhalten. Midas ist das erste Unternehmen, das über seine App einen schnellen, nahtlosen Zugang zu türkischen und US-amerikanischen Aktien mit niedrigen Kommissionsgebühren bietet.

Midas hat auch viel in die Aufklärung des Marktes investiert, indem es kostenlos leicht verständliche Finanzinhalte produziert. Dazu gehören Börsendaten und -nachrichten in Echtzeit, detaillierte Unternehmensprofile, ausführliche Dokumentationen, ein täglicher Podcast und ein wöchentlicher Newsletter, der Anlegern hilft, sich an den Märkten zurechtzufinden. Damit leistet sie Pionierarbeit für das umfassendste Angebot an lokalisierten Finanzinhalten für Investoren in der Türkei.

Die neue Finanzierung wird es Midas ermöglichen, sein Angebot um den Zugang zu Investmentfonds, ein zinsbringendes Sparprodukt und den Handel mit Kryptowährungen zu erweitern. In den nächsten zwei bis fünf Jahren will Midas auch über die Türkei hinaus expandieren und plant, Länder in Schwellenländern ins Visier zu nehmen. Mit seinen neuen Produkten und Expansionsplänen wird das Unternehmen nun seine Mission weiterverfolgen, die Beziehung der türkischen Bevölkerung zum Geld - und nicht nur zur Geldanlage - zu verändern und zu einem führenden Finanzinstitut in der Region zu werden.

Die Kapitalerhöhung findet in einer Zeit statt, in der die Investitionen in Fintechs in den letzten zwei Jahren weltweit stagnieren. Dies zeigt, dass die Investoren weiterhin Vertrauen in die Strategie von Midas haben, den Markt zu verändern, indem sie das Kundenerlebnis in den Vordergrund stellen und die Benutzerfreundlichkeit und die niedrigen Kosten ihres Anlageprodukts ständig verbessern.

Egem Eraslan, Geschäftsführer und Gründer von Midas, sagte: „Wir freuen uns, unsere Serie A-Finanzierung bekannt zu geben, die die größte ist, die je ein türkisches Fintech-Unternehmen erhalten hat. Noch vor wenigen Jahren gab es in der Türkei keine ausgeprägte Investitionskultur und der Markt stagnierte – aber dank Midas ändert sich das jetzt. Wir haben bereits Millionen von Menschen in der Türkei einen erschwinglichen und schnellen Zugang zu amerikanischen und türkischen Aktien ermöglicht. Diese Kapitalbeschaffung wird es uns ermöglichen, unsere Produktpalette weiter auszubauen, wobei wir Investmentfonds, Sparprodukte und den Handel mit Kryptowährungen fest im Blick haben. Langfristig wollen wir unseren Horizont erweitern und unsere geografische Präsenz über die Türkei hinaus ausdehnen, um ein wichtiger regionaler Akteur zu werden.

Paul Desmarais III, Mitbegründer von Portage und CEO und Vorsitzender von Sagard. „Midas führt eine Welle des Wandels in der türkischen Finanzlandschaft an. Portage investiert weltweit in transformative Finanztechnologien, und Midas ist bereit, diese Initiative in einer Region zu leiten, in der sich die ersten Anwender befinden. Wir freuen uns sehr, an der Entwicklung von Midas beteiligt zu sein und dieses ehrgeizige Team dabei zu unterstützen, der türkischen Bevölkerung finanzielle Integration und Zugang zu Instrumenten für den Vermögensaufbau zu ermöglichen.

Mit der Aufstockung wird Midas auch seine Mitarbeiterzahl verdoppeln. In seinem Büro in Istanbul arbeitet derzeit ein Team von 210 Mitarbeitern, was bereits eine Verdreifachung der Mitarbeiterzahl im Jahr 2022 bedeutet.

Eraslan fuhr fort: „Wir haben eine langfristige Perspektive für dieses Unternehmen, und die kurzfristigen Marktbedingungen haben uns nicht daran gehindert. Die Aufstockung ist ein deutliches Vertrauensvotum für unser Ziel, die Investitionstätigkeit in der Region zu verändern."

Informationen zu Midas

Das 2020 gegründete Unternehmen Midas macht das Investieren für Erstanleger in der Türkei durch seine schnelle, benutzerfreundliche digitale Aktien-Brokerage-App mühelos.

Diese Faktoren bedeuteten, dass es eine Marktlücke für eine App gab, die es den Menschen ermöglichte, auf einfache Weise in türkische und US-amerikanische Aktien zu investieren, die Midas nun gefüllt hat. Midas bietet niedrige Transaktionsgebühren für Investitionen in US-Aktien, Teilinvestitionen und kostenlose Live-Marktdaten. Das Produkt der Borsa Istanbul (türkischer Aktienmarkt) bietet einen provisionsfreien Handel mit türkischen Aktien.

Bis heute hat Midas insgesamt mehr als zwei Millionen Nutzer, und diese Zahl soll bis Ende 2024 auf fünf Millionen ansteigen. Allein im letzten Jahr sparte das Unternehmen 70 Millionen Dollar an Provisionen für seine Kunden.

