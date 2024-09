La succursale de NX Germany à Budapest reçoit la certification GDP

- La succursale fournit une plate-forme de logistique pharmaceutique de haute qualité pour répondre à la demande croissante de logistique pharmaceutique -

TOKYO, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Deutschland) GmbH & Co. KG, une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC, a obtenu la certification de bonnes pratiques de distribution (GDP) pour le stockage temporaire et les opérations d'expédition de fret aérien/maritime pour les produits pharmaceutiques dans l'entrepôt de sa succursale de Budapest.

La Hongrie abrite des industries chimiques et pharmaceutiques florissantes et une concentration de sites de fabrication et de développement de biosimilaires. La croissance des activités dans les secteurs liés à l'industrie pharmaceutique devrait entraîner une augmentation de la demande de logistique pharmaceutique de haute qualité.

L'agence de Budapest, qui a récemment obtenu la certification GDP, est située à proximité de l'aéroport international Liszt Ferenc, ce qui la rend parfaitement adaptée au transport de fret aérien. Elle dispose également d'une nouvelle installation à température contrôlée offrant un stockage dans deux zones de température : 2º C à 8º C (réfrigéré) et 15º C à 25º C (température constante). En combinant ses services de transport international à température contrôlée et ses capacités de stockage temporaire, le groupe NX est en mesure de proposer une plateforme logistique pharmaceutique sûre et de haute qualité.

Le groupe NX dispose actuellement de systèmes de certification et de conformité GDP sur un total de 35 sites dans 24 pays/régions du monde entier, et s'efforce d'étendre son réseau GDP. Le groupe continuera à intensifier ses efforts dans le secteur des soins de santé, qui est considéré comme un secteur prioritaire dans son plan d'entreprise, tout en améliorant et en étendant ses services à l'échelle mondiale afin de répondre aux besoins de plus en plus sophistiqués et diversifiés en matière de logistique pharmaceutique.

Profil de l'établissement

Nom : Nippon Express (Deutschland) GmbH & Co. KG Budapest Branch

Lieu : H-2220 Vecses, Lorinci ut 61. JT Ross Aerozone Park, Building B4

À propos du groupe NX :

