NX-Deutschlands Niederlassung in Budapest erhält GDP-Zertifizierung

- Niederlassung bietet hochwertige Plattform für Pharmalogistik, um die steigende Nachfrage nach Pharmalogistik zu befriedigen -

TOKIO, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Deutschland) GmbH & Co. KG, ein Konzernunternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. hat die Zertifizierung für gute Vertriebspraxis (GDP) für die vorübergehende Lagerung und Luft-/Seefrachtspedition von pharmazeutischen Produkten im Lager der Niederlassung Budapest erhalten.

Ungarn beherbergt eine florierende chemische und pharmazeutische Industrie und eine Konzentration von Standorten für die Herstellung und Entwicklung von Biosimilars. Es wird erwartet, dass das Geschäftswachstum in den pharmabezogenen Sektoren die Nachfrage nach hochwertiger Pharmalogistik in Zukunft steigern wird.

Die Budapester Niederlassung, die vor kurzem die GDP-Zertifizierung erhalten hat, befindet sich in der Nähe des internationalen Flughafens Liszt Ferenc und ist somit für die Abwicklung des Luftfrachtverkehrs bestens geeignet. Außerdem verfügt sie über neue temperaturgeregelte Räume, die eine Lagerung in zwei Temperaturzonen ermöglichen: 2C bis 8C (gekühlt) und 15C bis 25C (konstante Temperatur). Durch die Kombination der temperaturgeregelten internationalen Transportdienstleistungen der NX-Gruppe mit ihren Möglichkeiten zur Zwischenlagerung kann die Gruppe eine sichere und qualitativ hochwertige pharmazeutische Logistikplattform anbieten.

Die NX Group verfügt derzeit über GDP-Zertifizierungs- und Compliance-Systeme an insgesamt 35 Standorten in 24 Ländern/Regionen weltweit und arbeitet am weiteren Ausbau ihres GDP-zertifizierten Netzwerks. Die Gruppe wird ihre Bemühungen in der Gesundheitsbranche, die in ihrem Geschäftsplan als vorrangige Branche eingestuft ist, weiter verstärken und gleichzeitig ihre Dienstleistungen weltweit verbessern und ausweiten, um den immer ausgefeilteren und vielfältigeren Anforderungen an die logistischen Bedürfnisse der Pharmaindustrie gerecht zu werden.

Profil der Einrichtung

Name: Nippon Express (Deutschland) GmbH & Co. KG Niederlassung Budapest

Standort: H-2220 Vecses, Lorinci ut 61. JT Ross Aerozone Park, Building B4

