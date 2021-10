La suite recientemente renombrada "Kia Connect" se construye en el éxito de la conectividad en-vehiculo UVO

IRVINE, Calif., 27 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kia America ha renombrado su sistema telemático en el vehículo y basado en aplicaciones de "UVO" a "Kia Connect", alineándose con la nueva dirección de marca enfocada en el futuro del fabricante de vehículos, centrada en la electrificación. El cambio de nombre enfatiza la importancia de la conectividad ya que, a partir del año modelo 2022, una o más configuraciones de cada vehículo Kia tendrán acceso a Kia Connect. La marca ha visto su número de vehículos conectados multiplicarse por cuarenta, de 15.000 en 2018 a un estimado de 600.000 para fines del 2021.

Kia Connect se basa en el catálogo existente de funciones de UVO con nuevas actualizaciones y comodidades adicionales, incluidas las actualizaciones de Map Over the Air (OTA), que estarán disponibles por primera vez en el próximo EV6 del 2022 completamente nuevo. El paquete de tecnología avanzada también brinda tranquilidad a los propietarios de Kia con la función de recuperación de vehículos robados recientemente introducida, que ayuda a las fuerzas del orden en el proceso de recuperación con capacidades de inmovilización y uso compartido de la ubicación.

Junto con el nuevo nombre, Kia Connect se redefine a través de una aplicación Kia Access completamente renovada en dispositivos Apple2 y Android3. La nueva interfaz ofrece compatibilidad recién agregada a través de teléfonos inteligentes y relojes inteligentes para acceder a funciones que incluyen control remoto de clima y bloqueo / desbloqueo4 de puertas. Además de una mayor comodidad, la aplicación Kia Access ofrece a los clientes una experiencia de usuario más optimizada e intuitiva.

"A medida que Kia cambia a la electrificación, la conectividad en el vehículo es un pilar central de la marca", dijo Sean Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia North America y Kia America. "Con ese fin, Kia Connect brindará una experiencia al cliente de clase mundial a través de una variedad de características que mejoran la conectividad, la funcionalidad y el control del usuario del vehículo".

Además de las próximas actualizaciones de Map OTA y la nueva recuperación de vehículos robados, y según el modelo y el acabado, Kia Connect ofrece los siguientes servicios y funciones a través de una conectividad integrada avanzada5:

El punto de acceso Wi-Fi 6 conecta hasta cinco dispositivos a Internet basado en 4G LTE

conecta hasta cinco dispositivos a Internet basado en 4G LTE Enrutamiento conectado: el sistema basado en la nube calcula la ruta óptima utilizando mapas en tiempo real e información de tráfico predicha basada en información histórica e inteligencia artificial para conocer las rutas preferidas de los usuarios.

Navegación de última milla: proporciona indicaciones para caminar hasta el destino de navegación seleccionado desde una distancia de hasta una milla a través de la aplicación Kia Access en un teléfono inteligente compatible

La integración de altavoces inteligentes permite a los clientes utilizar dispositivos o altavoces inteligentes con Amazon Alexa 7 o Google Assistant 8 habilitados para controlar de forma remota algunas funciones (como el inicio remoto)

o Google Assistant habilitados para controlar de forma remota algunas funciones (como el inicio remoto) Tiempo conectado: proporciona información meteorológica para más de 25.000 ciudades.

La función de asistencia por voz mejorada permite controlar por voz el clima del vehículo, la calefacción del asiento y el volante 9 , el sistema de audio y otras funciones.

, el sistema de audio y otras funciones. 911 Connect y asistencia en carretera mejorada: llama automáticamente al 911 a través del módem integrado si se despliega una bolsa de aire 10 . Para situaciones que no son emergencias, puede conectarse con asistencia en carretera las 24 horas, los 7 días de la semana y compartir la ubicación del vehículo.

. Para situaciones que no son emergencias, puede conectarse con asistencia en carretera las 24 horas, los 7 días de la semana y compartir la ubicación del vehículo. Find My Car a pedido con monitor de vista envolvente: utiliza las cámaras del vehículo para capturar imágenes de los alrededores del vehículo y luego las muestra en la aplicación Kia Access o en el portal del propietario de Kia.

a pedido con monitor de vista envolvente: utiliza las cámaras del vehículo para capturar imágenes de los alrededores del vehículo y luego las muestra en la aplicación Kia Access o en el portal del propietario de Kia. Integra el calendario personal del propietario y muestra los eventos del calendario en el sistema de navegación.

Actualmente, las nuevas funciones del vehículo conectado se lanzan a través del portal del propietario de Kia y las actualizaciones de la aplicación. Los clientes confiarán en las actualizaciones de OTA en el futuro a medida que Kia agregue esta capacidad a los vehículos nuevos. El Sportage 2023 es el primer modelo de Kia que se anuncia con Kia Connect. Sin embargo, el EV6 del 2022 será el primer modelo que saldrá a la venta con el nombre de Kia Connect.

Kia América – sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa realizando las mejores encuestas de calidad automotriz y es reconocida como una de las 100 mejores marcas globales. Kia es el "socio automotriz oficial" de la NBA y ofrece una gama completa de vehículos vendidos a través de una red de más de 750 concesionarios en los EE. UU., Incluidos Telluride, Sorento y K5, que se enorgullecen de ensamblar en EE. UU. *

Para obtener información sobre los medios, incluida la fotografía, visite www.kiamedia.com. Para recibir notificaciones personalizadas por correo electrónico de los comunicados de prensa en el momento en que se publican, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* Ensamblado en los Estados Unidos usando piezas de origen mundial y de Estados Unidos.

1 La compra / arrendamiento de ciertos vehículos Kia 2022 y más nuevos con Kia Connect incluye una suscripción gratuita de 1 año a partir de la fecha de venta / arrendamiento minorista del vehículo nuevo registrada por el concesionario. Después de que expire su suscripción gratuita de Kia Connect de 1 año, el acceso continuo al conjunto completo de servicios de Kia Connect disponibles en su Kia requerirá una suscripción paga a la tarifa de suscripción vigente en ese momento o su uso de ciertas funciones de Kia Connect puede terminar inmediatamente. El uso de Kia Connect está sujeto a la aceptación de la Política de privacidad de Kia Connect (disponible en owner.kia.com/us/en/privacy-policy.html) y los Términos de servicio (disponibles en owner.kia.com/us/en/ terms-of-service.html). La suscripción de cortesía a Kia Connect es transferible al propietario posterior durante el período de servicio original de Kia Connect. Utilice Kia Connect solo cuando sea seguro hacerlo. Es posible que Kia Connect no esté disponible actualmente para el año modelo 2022 y los vehículos más nuevos vendidos o comprados en Massachusetts; consulte el Portal del propietario de Kia para obtener actualizaciones sobre la disponibilidad. La aplicación Kia Access con Kia Connect está disponible en Apple App Store o Google Play Store. Kia America, Inc. se reserva el derecho de cambiar o descontinuar Kia Connect en cualquier momento sin notificación previa ni incurrir en ninguna obligación futura. Se pueden aplicar tarifas por mensajes y datos. Se requiere cobertura celular y GPS para utilizar la mayoría de las funciones. Las características de Kia Connect pueden variar según el modelo, el año del modelo y el nivel de equipamiento. Las funciones, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Para obtener más detalles y limitaciones, visite www.kia.com o su distribuidor Kia autorizado. Apple y App Store son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Google y sus marcas comerciales relacionadas son marcas comerciales de Google LLC o sus afiliadas.

2 Apple es una marca comercial de Apple, Inc.

3 Android es una marca comercial de Google LLC.

4 Las funciones remotas requieren una suscripción a Kia Connect, un teléfono inteligente y / o reloj inteligente compatibles y una señal inalámbrica con buena cobertura. Es posible que se apliquen las tarifas normales del servicio celular. No use el control de clima remoto o el arranque remoto si el vehículo está en un área cerrada (por ejemplo, un garaje cerrado) o en un área parcialmente cerrada sin ventilación. Cierre todas las puertas que conducen desde las áreas de estar adyacentes al área del vehículo antes de ejecutar un control de clima remoto o un comando de arranque remoto.

5 Las características de Kia Connect pueden variar según el modelo, el año del modelo y el nivel de equipamiento. Las funciones, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Se requiere cobertura celular y GPS para utilizar la mayoría de las funciones. Se pueden aplicar tarifas por mensajes y datos.

6 El punto de acceso Wi-Fi requiere la inscripción en Kia Connect. Se requiere un plan de datos de prueba o suscripción paga. Los servicios de punto de acceso Wi-Fi requieren conectividad celular del vehículo y disponibilidad de señal GPS del vehículo; ciertos servicios pueden recopilar información de ubicación. Hotspot Wi-Fi disponible solo en los cincuenta (50) Estados Unidos y el Distrito de Columbia. Es posible que el punto de acceso Wi-Fi no esté disponible para los modelos del año 2022 y vehículos más nuevos que se compren o vendan en Massachusetts

7 Los dispositivos de Amazon se venden por separado y requieren una conexión a Internet Wi-Fi. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

8 Los dispositivos de Google se venden por separado y requieren una conexión a Internet Wi-Fi. Google, Google Assistant y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Google, Inc

9 Tenga mucho cuidado al usar los calentadores de asiento para evitar quemaduras. Consulte el Manual del propietario para obtener más información de seguridad.

10 911 Connect debe estar habilitado en la unidad principal y se activa después del despliegue de la bolsa de aire.

