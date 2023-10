La superestrella mundial Dolly Parton actuará en directo en el medio tiempo del partido de Acción de Gracias de los Dallas Cowboys

Actuación televisada a nivel nacional para inaugurar la 133ª Red Kettle Campaign de The Salvation Army

FRISCO, Texas, 16 de octubre de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dolly Parton, icono mundial, cantautora, actriz, autora superventas del New York Times, empresaria, filántropa y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, actuará en directo en el AT&T Stadium para el espectáculo del medio tiempo de la Red Kettle Campaign de The Salvation Army durante el partido del Día de Acción de Gracias de los Dallas Cowboys contra los Washington Commanders, que se emitirá en la CBS. El partido de Acción de Gracias de los Dallas Cowboys se ha convertido en el encuentro de temporada regular más visto del año, con 42 millones de telespectadores el año pasado.

La actuación de Parton en el Red Kettle Kickoff incluirá sus mayores éxitos y canciones de su esperado álbum Rockstar (que saldrá a la venta el 17 de noviembre). El partido del Día de Acción de Gracias marca el comienzo oficial de una de las mayores y más antiguas campañas anuales de recaudación de fondos de este tipo. El espectáculo del descanso, una tradición de los Cowboys desde hace 27 años, centra la atención nacional en las necesidades de millones de personas durante las fiestas navideñas, lanzando un grito de guerra para que se hagan donaciones a la emblemática Red Kettle Campaign de The Salvation Army, que comenzó en 1891.

"¡Vaya! Es un honor poder dar comienzo a la Red Kettle Campaign de The Salvation Army con el espectáculo del descanso del partido de los Dallas Cowboys de Acción de Gracias", declaró Parton. "Los Red Kettles son desde hace tiempo un símbolo de esperanza para nuestros amigos y vecinos que atraviesan tiempos difíciles. Mi objetivo es animar a todos los que puedan a donar y apoyar a sus vecinos necesitados. Cada pequeño acto de generosidad ayuda, y juntos, todos podemos amar a nuestros vecinos estas fiestas y más allá".

"La energía contagiosa y el espíritu positivo de Dolly son justo lo que necesitamos para apoyar el enorme esfuerzo de The Salvation Army por alegrar estas fiestas a millones de personas y familias necesitadas", declaró Charlotte Jones, vicepresidenta ejecutiva y directora de marca de los Dallas Cowboys y antigua presidenta de la junta consultiva nacional de The Salvation Army. "La música de Dolly tiene una forma de inspirar esperanza, y estamos encantados de tenerla en nuestro escenario nacional para destacar la campaña de este año".

La Red Kettle Campaign es especialmente necesaria ahora para hacer frente a las crecientes necesidades de millones de familias que viven en Estados Unidos. The Salvation Army, el mayor proveedor privado de servicios sociales del país, no cejará en su empeño de proporcionar regalos de Navidad, alimentos, alojamiento y ayudas para el alquiler y los servicios públicos a millones de personas que pasan apuros estas fiestas y en adelante, cueste lo que cueste. Los fondos recaudados en 2022 sirvieron para prestar servicios a casi 24 millones de personas que viven en Estados Unidos.

"Los Dallas Cowboys y la Gene and Jerry Jones Family Foundation han mantenido la misión de The Salvation Army como punto central de sus donaciones durante casi 30 años, trabajando con The Salvation Army para mantener viva la esperanza y cuidar de nuestros vecinos más vulnerables", dijo el comisionado Kenneth G. Hodder, comandante nacional de The Salvation Army en Estados Unidos. "Se necesita un ejército de socios y simpatizantes para hacer lo que hacemos los 365 días del año, y estamos muy agradecidos de contar con la continua devoción de los Cowboys como socio de confianza todos y cada uno de los años".

Quienes deseen apoyar a sus vecinos necesitados disponen de las siguientes opciones:

Done con dinero en efectivo, monedas y cheques, o digitalmente con Apple Pay, Google Pay, PayPal y Venmo, en cualquier Red Kettle del país.

país. Entregue regalos de Navidad a niños de familias locales necesitadas a través de The Salvation Army Angel Tree. También puede ponerse en contacto con The Salvation Army para participar en el voluntariado y distribuir los regalos donados por Angle Tree .

. Póngase en contacto con The Salvation Army para participar voluntariamente en un Red Kettle .

. Pídale a Alexa de Amazon que done diciendo: "Alexa, dona a The Salvation Army", y luego especifique la cantidad.

Inscríbase para realizar un donativo de 25 dólares al mes en give.SalvationArmyUSA.org

Done cualquier cantidad enviando "KETTLES" como mensaje de texto al 51555.

Done criptomonedas como Bitcoin o Ethereum.

Cada donación permanece en la comunidad para proporcionar ayuda y esperanza a los necesitados. Para dar u obtener ayuda, visite www.SalvationArmyUSA.org.

Acerca de The Salvation Army

The Salvation Army ayuda anualmente a casi 24 millones de personas en Estados Unidos a superar la pobreza, la adicción y las dificultades económicas a través de una serie de servicios sociales. Mediante la provisión de alimentos para los hambrientos, ayuda de emergencia para los supervivientes de catástrofes, refugio para los sin techo y servicios de rehabilitación para las personas necesitadas, The Salvation Army está haciendo el mayor bien en casi 7,000 centros de operaciones en todo el país. Para obtener más información, visite SalvationArmyUSA.org. Síganos en X @SalvationArmyUS y #DoingTheMostGood.

Acerca de la Gene and Jerry Jones Family Foundation

En el ámbito del servicio a la comunidad, la misión de los Dallas Cowboys y la Jones Family Foundation se basa en la filosofía de ayudar a aquellos que no tienen la fuerza, los recursos o los medios para ayudarse a sí mismos, centrándose principalmente en una asociación con The Salvation Army. Dado que la organización de los Cowboys ha disfrutado de un éxito inmenso y sin precedentes, la familia Jones se siente muy obligada a aprovechar la visibilidad, la energía y la celebridad de una de las franquicias deportivas más poderosas del mundo y canalizar estas fuerzas dinámicas hacia el gran propósito de marcar la diferencia. Reconocidos como una de las familias más generosas del mundo, los Jones cuentan con el talento, las habilidades y los recursos de todos los jugadores, entrenadores, animadoras y miembros de la organización de los Cowboys para ofrecer un enfoque único y vanguardista de la ayuda a la comunidad. Encontrará más información sobre los Dallas Cowboys y la Gene and Jerry Jones Family Foundation en http://www.dallascowboys.com.

Acerca de Dolly Parton

Dolly Parton es la cantante y compositora de country más respetada y venerada de todos los tiempos y recientemente ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Con 27 premios de oro, platino y multiplatino certificados por la RIAA, ha conseguido que 26 canciones alcancen el número 1 en las listas country de Billboard, todo un récord para una artista femenina. Parton es la primera artista que ha encabezado las listas de Billboard Adult Contemporary, Christian AC Songs, Hot Country Songs, Christian Airplay, Rock Digital Songs, Country Airplay y Dance/Mix Show Airplay. Parton se convirtió en la primera artista country galardonada con el Grammy MusiCares Person of the Year otorgado por NARAS. Tiene 48 álbumes country en el Top 10, un récord para cualquier artista, y 110 sencillos en las listas de éxitos de los últimos 50 años. El17 de octubre publica su segundo libro de la trilogía "Behind The Seams: My Life in Rhinestones" y el17 de noviembre su esperado álbum de rock de 30 canciones, "Rockstar".

En 2014, la RIAA reconoció su impacto en la música grabada con una placa conmemorativa por sus más de 100 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Ha obtenido once premios Grammy y 51 nominaciones, incluido el Lifetime Achievement Award, 10 premios de la Country Music Association, incluido el de artista del año; cinco premios de la Academy of Country Music, incluido también el de artista del año; cuatro People's Choice Awards; y tres American Music Awards. En 1999, Parton ingresó en el codiciado Salón de la Fama de la Música Country.

En 2020 publicó el álbum navideño "A Holly Dolly Christmas", que alcanzó el número 1 en las listas Billboard Country y Holiday, así como el libro de sobremesa superventas "Songteller: My Life in Lyrics". En 2021, ganó un premio Emmy a la mejor película para televisión por el filme "Dolly PartonParton's Christmas on the Square" y, en diciembre de 2022, estrenó en la NBC una película navideña original totalmente nueva llamada "Dolly Parton's Mountain Magic Christmas" con ella como protagonista además de productora; fue la película más vista de ese año y de los dos anteriores.

Hasta la fecha, Parton ha donado más de 214 millones de libros a niños de todo el mundo con su Imagination Library. Su libro infantil Coat of Many Colors se dedicó a la Biblioteca del Congreso para conmemorar la donación de 100 millones de libros de la Imagination Library. En marzo de 2022, Parton publicó el libro Run Rose Run, del que es coautora junto con James Patterson, que se mantuvo en el número 1 de la lista de libros mejores vendidos del New York Times durante 5 semanas, un récord en esta década. También publicó un álbum homónimo con canciones originales inspiradas en el libro, que alcanzó el número 1 en tres listas simultáneamente: Country, Americana/Folk y Bluegrass Albums. Desde su "Coat of Many Colors" mientras trabajaba de "9 a 5", ningún sueño es demasiado grande ni ninguna montaña demasiado alta para la chica de campo que convirtió el mundo en su escenario.

