LA SUPERESTRELLA MUNDIAL ENRIQUE IGLESIAS ANUNCIA SUS ÚNICAS ACTUACIONES EN ESTADOS UNIDOS EN 2022 EN EL RESORTS WORLD THEATRE DE LAS VEGAS

Los miembros de la tarjeta American Express® pueden comprar los boletos antes que el público en general a partir del lunes 9 de mayo a las 12:00 p. m., hora del Pacífico, hasta el jueves 12 de mayo a las 10:00 p. m., hora del Pacífico.

Las fechas del espectáculo incluyen:

Viernes 16 de septiembre

Sábado 17 de septiembre

Conocido por su versatilidad musical a través de los géneros de música pop y urbana en español e inglés, Enrique Iglesias ha vendido más de 180 millones de discos en todo el mundo, ha lanzado 11 álbumes de estudio y actualmente tiene el récord de más números uno en la historia de la lista Hot Latin Songs de Billboard con un total de 27 sencillos en el puesto n.º 1. La superestrella internacional ofrecerá una experiencia inigualable a los aficionados al transformar el vanguardista teatro Resorts World en un evento lleno de intensidad.

El recinto con capacidad de 5.000 asistentes inaugurado recientemente en el Resorts World Las Vegas, programado y operado por Concerts West / AEG Presents, es un escenario de última generación, de varios niveles, diseñado por la galardonada firma internacional de diseño, Scéno Plus. El recinto íntimo, con el asiento más alejado a solo 45 metros del escenario, ofrece una comodidad inigualable, líneas de visión sin obstáculos y una experiencia de audio espacial insuperable a través de más de 200 altavoces L-Acoustics con tecnología L-ISA Immersive Hyperreal Sound.

Acerca de Resorts World Las Vegas

Resorts World Las Vegas fue desarrollado por Genting Berhad, una corporación malaya que cotiza en bolsa y está registrada en la Nevada Gaming Commission. La empresa tiene operaciones afiliadas en el continente americano, Malasia, Singapur, el Reino Unido y las Bahamas. En asociación con Hilton, Resorts World Las Vegas integra tres de las marcas premium de Hilton en su complejo turístico, incluida Las Vegas Hilton, la marca de servicio completo del complejo; Conrad Las Vegas, la marca de lujo de estilo de vida de Hilton; y LXR, la red de propiedades de lujo independientes de Hilton, que opera como Crockfords Las Vegas, la marca de ultralujo de Genting de renombre internacional. Resorts World Las Vegas cuenta con 3.506 habitaciones y suites, una innovadora planta de juego de última generación, opciones de comida y bebida de categoría mundial, un teatro con capacidad para 5.000 personas, distintos locales de ocio nocturno, una cuidada colección de tiendas de diseño y boutiques y mucho más. El complejo integrado entrelaza las tradiciones consagradas de la marca internacional Resorts World en el tejido de Las Vegas, y presenta una visión audaz y fresca de la hospitalidad en la ciudad con un diseño impresionante, tecnología progresiva y un servicio de clase mundial para los huéspedes. Resorts World Las Vegas cuenta con la seguridad sanitaria Sharecare VERIFIED™ de la Guía de Viajes Forbes, una verificación que garantiza que el complejo cuenta con los procedimientos de seguridad sanitaria adecuados. Para más información, visite rwlasvegas.com o búsquenos en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram.

Acerca de Genting Group

Genting Group está formado por Genting Berhad (KLSE: GENTING), el conglomerado, y sus empresas que cotizan en bolsa Genting Malaysia Berhad (KLSE: GENM), Genting Plantations Berhad (KLSE: GENP) y Genting Singapore Limited (SGX: G13). Genting Group participa en actividades de ocio y hospitalidad, plantaciones de aceite de palma, generación de energía, petróleo y gas, promoción inmobiliaria, ciencias de la vida y biotecnología, con operaciones en todo el mundo, incluidas las de Malasia, Singapur, Indonesia, India, China, los Estados Unidos de América, las Bahamas y el Reino Unido. Genting Group es un líder en la industria mundial del juego y la hospitalidad. Fundado en 1965, Genting Group tiene más de 50 años de experiencia en el desarrollo y la explotación de complejos turísticos de destino en América, Malasia, Singapur, el Reino Unido y las Bahamas, y ofrece una experiencia de complejo turístico sin igual y atracciones de entretenimiento excepcionales a más de 50 millones de visitantes al año. Para obtener más información, visite www.genting.com.

Acerca de AEG Presents

Combinando el poder de los eventos en vivo con un enfoque en el verdadero desarrollo de los artistas, AEG Presents es un líder mundial en las industrias de la música y el entretenimiento. La empresa, que opera en cuatro continentes, tiene un compromiso inigualable con el arte, la creatividad y la comunidad. Sus festivales de carpas y eventos musicales de varios días —que incluyen el emblemático Coachella Valley Music & Arts Festival y el legendario New Orleans Jazz & Heritage Festival junto con el British Summer Time en Hyde Park, Stagecoach, Hangout Festival, Electric Forest y Firefly— siguen marcando los estándares de la experiencia musical en vivo. AEG Presents promueve giras mundiales de artistas como The Rolling Stones, Ed Sheeran, Elton John, Taylor Swift, Celine Dion, Justin Bieber, Kenny Chesney, Paul McCartney y Katy Perry, además de crear y desarrollar una infraestructura inigualable para el desarrollo de artistas y el alcance del público a través de su red de clubes, teatros, arenas, estadios y marcas asociadas de renombre como Goldenvoice, Messina Touring Group, Concerts West, The Bowery Presents, PromoWest Productions, Marshall Arts, Madison House Presents y Zero Mile Presents. Puede obtener más información en www.aegpresents.com o encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram.

FUENTE Resorts World Las Vegas

