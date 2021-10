La supertendencia de la Spielwarenmesse 2022: Toys go Green

- Sostenibilidad adquiere cada vez más importancia

- Superficie especial Toys go Green con cuatro islas temáticas

NUREMBERG, Alemania, 13 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El tema de la sostenibilidad tiene gran importancia en todo el mundo. El TrendCommittee internacional de la Spielwarenmesse también se dedica extensamente a este desarrollo. Para subrayar la enorme importancia de este tema también en el ramo del juguete, los 13 miembros del año 2022 enfocan también una supertendencia: Toys go Green. Junto con expertos, el equipo de la feria líder mundial ha definido cuatro categorías de productos referidas a esta tendencia: „Made by Nature", „Inspired by Nature", „Recycle & Create" y „Discover Sustainability". Entre el 2 y el 6 de febrero de 2022, la Spielwarenmesse permite vivir el tema en una superficie especial del mismo nombre, Toys go Green, en el pabellón 3A. Islas temáticas presentan productos de los cuatro segmentos diferentes.