La technologie intelligente favorise l'avenir de la réadaptation : Siyi Intelligence (Syrebo) fait sensation au WRRC 2024

SHANGHAI, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Siyi Intelligence (Syrebo) a joué un rôle de premier plan lors de la Convention internationale sur l'ingénierie de la réadaptation et la technologie d'assistance (i-CREATe 2024) et la Convention mondiale sur les robots de réadaptation 2024 (WRRC 2024), qui se sont tenues à Shanghai du 23 au 26 août 2024.

Cet événement a été organisé conjointement par la Coalition on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology of Asia (CREATe Asia), l'Association chinoise des produits d'assistance et l'Université de Shanghai pour la science et la technologie. L'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la plus grande organisation universitaire au monde, a joué le rôle de sponsor technique. Le professeur Hongliu Yu, président élu de CREATe Asia, a présidé la convention, rejoignant ainsi une liste déjà impressionnante de participants.

Siyi Intelligence (Syrebo) a présenté les solutions de rééducation intelligentes de l'entreprise, attirant l'attention des professionnels de la rééducation du monde entier.

Un stand très apprécié et des commentaires élogieux

Chef de file de la rééducation, Siyi Intelligence (Syrebo) a fait une entrée remarquée à l'événement avec sa gamme de produits de rééducation intelligents. La gamme comprend la série de solutions Syrebo® , notamment le système de formation et d'évaluation de la rééducation par interface cerveau-ordinateur, le robot intelligent de rééducation des membres supérieurs et le robot de rééducation de la main.

La présentation de la gamme de solutions a attiré un grand nombre de participants désireux de découvrir ces innovations. Les produits ont reçu des critiques élogieuses de la part des visiteurs pour leur technologie de pointe et leur conception intuitive. En outre, le professeur Jie Jia de l'hôpital Huashan de l'université de Fudan, un invité de marque à l'événement, a visité le stand de Siyi Intelligence (Syrebo) et a fourni des commentaires précieux sur la conception et l'utilité clinique de leurs solutions de réadaptation intelligentes.

Participation honorée au concours mondial de l'esprit d'entreprise

Le 23 août, Siyi Intelligence (Syrebo) a participé à la phase finale de la Global Rehabilitation Robot Entrepreneurship Competition avec son système primé de formation et d'évaluation de la rééducation par interface cerveau-ordinateur Syrebo® . La société a déjà été récompensée par les prix Red Dot et iF Design.

Après une compétition intense et une évaluation détaillée par les juges finaux, l'interface cerveau-ordinateur de Siyi Intelligence (Syrebo) s'est distinguée par son design unique et sa technologie avancée, remportant le prix du meilleur prototype.

Discours visionnaire au Forum sur la rééducation de la main

Le forum sur les nouvelles technologies et les nouveaux dispositifs de rééducation de la main s'est tenu le 25 août sur le lieu de la conférence. Le forum était coprésidé par les professeurs Jie Jia et Qiyu Tang de l'Université chinoise de Hong Kong.

Au cours du forum, Wudong Wang, cofondateur de Siyi Intelligence (Syrebo), a fait une présentation sur l'application innovante de la technologie de réadaptation intelligente dans la rééducation de la main. Ses réflexions ont apporté des perspectives nouvelles et des idées d'avant-garde, contribuant ainsi de manière significative à l'avancement du domaine.

À propos de Siyi Intelligence (Syrebo)

Siyi Intelligence (Syrebo) est une entreprise pionnière en matière de neuroréhabilitation qui propose une gamme de produits robotiques abordables conçus pour les hôpitaux, les cliniques et l'usage individuel. La gamme de produits comprend la robotique manuelle souple, les exosquelettes souples pour les membres inférieurs, les solutions d'interface cerveau-ordinateur et la robotique de réadaptation des membres supérieurs.

La série de robots à mains souples Syrebo® est équipée pour fournir des solutions d'entraînement avancées utilisant le BCl, l'électromyographie (EMG), des capteurs flexibles et la stimulation électrique des nerfs (ENS). Syrebo® La robotique de rééducation des membres supérieurs se caractérise par un positionnement optique de haute précision, adapté à des environnements variés. Pour les problèmes de mobilité, la robotique souple Syrebo® pour la marche fournit une analyse détaillée de la démarche et une assistance aux patients souffrant de lésions neurologiques, y compris les victimes d'accidents vasculaires cérébraux et de sclérose en plaques.

Certifiés par la FDA et marqués CE, les produits Syrebo® sont disponibles mondialement dans plus de 80 pays et régions depuis 2017, au service de plus de 4 000 hôpitaux et 60 000 familles.

La mission de l'entreprise est de rester à l'avant-garde du marché en développant une robotique et des services de réadaptation abordables et de haute qualité, répondant aux besoins des hôpitaux, des cliniques et des familles dans le monde entier.

