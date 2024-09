Intelligente Technologie ermöglicht die Zukunft der Rehabilitation: Siyi Intelligence (Syrebo) glänzt auf der WRRC 2024

i-CREATe & WRRC 2024

SHANGHAI, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Siyi Intelligence (Syrebo) spielte eine herausragende Rolle auf der International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-CREATe 2024) und der World Rehabilitation Robot Convention 2024 (WRRC 2024), die vom 23. bis 26. August 2024 in Shanghai stattfand.

Diese Veranstaltung wurde gemeinsam von der Coalition on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology of Asia (CREATe Asia), der China Association of Assistive Products und der Universität Shanghai für Wissenschaft und Technologie ausgerichtet. Das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), die größte akademische Organisation der Welt, fungierte als technischer Sponsor. Prof. Hongliu Yu, der designierte Präsident von CREATe Asia, fungierte als Vorsitzender des Kongresses und reihte sich damit in die bereits beeindruckende Liste der Teilnehmer ein.

Siyi Intelligence (Syrebo) stellte die intelligenten Rehabilitationslösungen des Unternehmens vor und zog damit die Aufmerksamkeit von Rehabilitationsfachleuten weltweit auf sich.

Stark besuchter Messestand und begeisterte Kritiken

Siyi Intelligence (Syrebo), ein führendes Unternehmen in der Rehabilitationsbranche, gab mit seinem Angebot an intelligenten Rehabilitationsprodukten ein bemerkenswertes Debüt auf der Veranstaltung. Die Produktpalette umfasste die Syrebo® Serie von Lösungen, einschließlich des Rehabilitationstraining- und Bewertungssystems mit Gehirn-Computer-Schnittstelle, des intelligenten Roboters zur Rehabilitation der oberen Gliedmaßen und des Roboters zur Handrehabilitation.

Die Vorstellung der neuen Lösungen zog zahlreiche Besucher an, die sich aus erster Hand über die Innovationen informieren wollten. Die Produkte wurden von den Besuchern wegen ihrer Spitzentechnologie und ihres benutzerfreundlichen Designs sehr gelobt. Außerdem besuchte Prof. Jie Jia vom Huashan-Krankenhaus der Fudan-Universität, ein prominenter Gast der Veranstaltung, den Stand von Siyi Intelligence (Syrebo) und gab wertvolles Feedback zum Design und klinischen Nutzen ihrer intelligenten Rehabilitationslösungen.

Ausgezeichnete Teilnahme am Globalen Wettbewerb für Unternehmertum

Am 23. August nahm Siyi Intelligence (Syrebo) mit seinem preisgekrönten Syrebo® Rehabilitationstraining- und Bewertungssystems mit Gehirn-Computer-Schnittstelle an der Endrunde der Global Rehabilitation Robot Entrepreneurship Competition teil. Zu den früheren Auszeichnungen gehören der Red Dot und der iF Design Award.

Nach einem intensiven Wettbewerb und einer detaillierten Bewertung durch die Endjury zeichnete sich die Gehirn-Computer-Schnittstelle von Siyi Intelligence (Syrebo) durch ihr einzigartiges Design und ihre fortschrittliche Technologie aus und erhielt schließlich den Preis für den besten Prototyp.

Aufschlussreicher Vortrag auf dem Hand Rehabilitation Forum

Das Forum über neue Technologien und Geräte für die Handrehabilitation fand am 25. August am Konferenzort statt. Das Forum wurde gemeinsam von Prof. Jie Jia und Prof. Qiyu Tang von der Chinese University of Hong Kong geleitet.

Während des Forums hielt Wudong Wang, Mitbegründer von Siyi Intelligence (Syrebo), einen Vortrag über die innovative Anwendung intelligenter Rehabilitationstechnologie in der Handrehabilitation. Seine Erkenntnisse boten neue Perspektiven und innovative Ideen und trugen wesentlich zum Fortschritt des Fachgebiets bei.

Informationen zu Siyi Intelligence (Syrebo)

Siyi Intelligence (Syrebo) ist ein bahnbrechendes Unternehmen im Bereich der Neurorehabilitation, das eine Reihe von erschwinglichen Roboterprodukten für Krankenhäuser, Kliniken und den individuellen Gebrauch anbietet. Die Produktpalette umfasst weiche Handfunktionsroboter, weiche Exoskelette für untere Gliedmaßen, Gehirn-Computer-Schnittstelle-Lösungen (Brain-Computer Interface/BCl) und Rehabilitationsroboter für obere Gliedmaßen.

Die Syrebo® Soft-Hand-Roboter-Serie ist für fortschrittliche Trainingslösungen mit BCl, Elektromyographie (EMG), flexiblen Sensoren und elektrischer Nervenstimulation (ENS) ausgestattet. Syrebo® Rehabilitationsroboter für die oberen Gliedmaßen zeichnen sich durch eine hochpräzise optische Positionierung aus, die für unterschiedliche Umgebungen geeignet ist. Bei Mobilitätsproblemen bietet Syrebo® eine detaillierte Ganganalyse und Unterstützung für Patienten mit neurologischen Verletzungen, einschließlich Schlaganfall- und Multiple-Sklerose-Patienten.

Die von der FDA und CE zertifizierten Produkte von Syrebo® sind seit 2017 weltweit in mehr als 80 Ländern und Regionen erhältlich und werden von über 4.000 Krankenhäusern und 60.000 Familien genutzt.

Das Ziel ist die Marktführerschaft bei der Entwicklung erschwinglicher, qualitativ hochwertiger Rehabilitationsroboter und -dienstleistungen, die den Bedürfnissen von Krankenhäusern, Kliniken und Familien auf der ganzen Welt gerecht werden.

