Teknologi Pintar Dukung Masa Depan Rehabilitasi Medis: Siyi Intelligence (Syrebo) Berpartisipasi di WRRC 2024

Ajang ini digelar oleh Coalition on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology of Asia (CREATe Asia), China Association of Assistive products, serta University of Shanghai for Science and Technology. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), asosiasi akademik terbesar di dunia, menjadi sponsor teknis di ajang ini. Sementara, Prof. Hongliu Yu, President-elect, CREATe Asia, menjadi Convention Chairman, melengkapi daftar peserta yang mencakup berbagai sosok terkemuka.

Siyi Intelligence (Syrebo) memamerkan solusi rehabilitasi medis pintar yang menarik perhatian luas praktisi rehabilitasi medis di seluruh dunia.

Stan Pameran yang Padat Pengunjung dan Berbagai Ulasan Positif

Siyi Intelligence (Syrebo), pemimpin industri rehabilitasi medis, menjalani debut yang luar biasa di ajang tersebut dengan menghadirkan berbagai produk rehabilitasi medis pintar. Koleksi produk ini mencakup seri Syrebo®, termasuk Brain-Computer Interface Rehabilitation Training & Evaluation System, Intelligent Upper Limb Rehabilitation Robot, dan Hand Rehabilitation Robot.

Peluncuran solusi-solusi ini menarik banyak perhatian pengunjung yang ingin mencoba inovasi tersebut. Produk-produk ini juga mendapat ulasan positif dari para pengunjung berkat teknologi mutakhir dan desain yang mudah digunakan. Lebih lagi, Prof. Jie Jia dari Fudan University's Huashan Hospital, salah satu sosok terkemuka yang menghadiri acara tersebut, berkunjung ke stan pameran Siyi Intelligence (Syrebo), serta memberikan masukan berharga tentang desain dan fungsi klinis dari solusi rehabilitasi medis pintar ini.

Mengikuti Kompetisi Kewirausahaan Global

Pada 23 Agustus lalu, Siyi Intelligence (Syrebo) mengikuti babak final Global Rehabilitation Robot Entrepreneurship Competition dengan menghadirkan solusi yang sukses memenangkan penghargaan, Syrebo® Brain-Computer Interface Rehabilitation Training and Evaluation System. Sejumlah penghargaan yang telah diraih solusi ini adalah Red Dot dan iF Design Awards.

Setelah bersaing sengit, serta dievaluasi secara mendetail oleh dewan juri, solusi brain-computer interface Siyi Intelligence (Syrebo), berkat keunggulan desain dan teknologi mutakhir, akhirnya berhasil meraih Best Prototype Award.

Paparan Menarik di Hand Rehabilitation Forum

Forum on New Technologies and Devices for Hand Rehabilitation berlangsung pada 25 Agustus di lokasi acara tersebut. Forum ini dipimpin Prof. Jie Jia dan Prof. Qiyu Tang dari Chinese University of Hong Kong

Pada forum ini, Wudong Wang, Co-founder, Siyi Intelligence (Syrebo), menyampaikan paparan tentang aplikasi inovatif teknologi rehabilitasi medis pintar untuk tangan manusia. Paparan Wang menyajikan perspektif baru dan ide-ide mutakhir sehingga berkontribusi terhadap kemajuan bidang tersebut.

Tentang Siyi Intelligence (Syrebo)

Siyi Intelligence (Syrebo) adalah perusahaan inovatif yang bergerak di bidang rehabilitasi sistem saraf, serta menawarkan berbagai jenis produk robotik terjangkau untuk rumah sakit, klinik, dan individu. Koleksi produk Siyi Intelligence (Syrebo) mencakup soft hand function robotics, soft exoskeletons untuk tubuh bagian bawah, solusi Brain-Computer Interface (BCl), serta produk robotik untuk rehabilitasi tubuh bagian atas.

Seri produk robotik soft hand Syrebo® merupakan solusi latihan canggih yang menggunakan BCl, Electromyography (EMG), sensor fleksibel, dan Electrical Nerve Stimulation (ENS). Produk robotik untuk rehabilitasi tubuh bagian atas Syrebo® memiliki fitur optical positioning yang sangat akurat sehingga cocok untuk beragam kondisi. Dalam bidang mobility challenge, produk robotik soft Syrebo® menghasilkan gait analysis yang mendetail, serta membantu pasien yang mengalami cedera saraf, termasuk stroke dan multiple sclerosis.

Bersertifikasi FDA dan CE, produk Syrebo® tersedia secara global di lebih dari 80 negara dan wilayah sejak 2017, serta melayani lebih dari 4.000 rumah sakit dan 60.000 keluarga.

Siyi Intelligence (Syrebo) memimpin pasar dengan mengembangkan produk robotik dan layanan rehabilitasi medis yang terjangkau serta bermutu tinggi untuk rumah sakit, klinik, dan keluarga di seluruh dunia.

