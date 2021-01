La télévision sans fil : une nouvelle liberté pour votre maison et votre lieu de travail

Le système de transmission est placé horizontalement avec un angle de 90 degrés à une distance d'environ 50 cm, ce qui signifie que le désalignement et le changement d'angle entre deux bobines ne sont plus un problème. En outre, le système de transmission peut être intégré dans le mur et le mobilier car il n'aura pas d'impact sur l'efficacité du transfert. Une personne pourra rapprocher un téléviseur sans fil de son lit ou de son canapé à sa convenance et cela n'affectera pas le système.

Reasonance est une technologie fondamentalement nouvelle qui diffère de toutes les méthodes connues de transfert d'énergie sans fil. Elle est basée sur la résonance magnétique classique mais l'amène au niveau supérieur, avancé. Grâce à la configuration brevetée du système de transfert, elle offre des performances élevées en termes de puissance, d'efficacité, de distance de transfert et de liberté de conception.

« Il y a eu peu de tentatives pour créer un appareil domestique fonctionnant sans fil, comme la télévision. Samsung devait présenter une véritable télévision sans fil au CES 2020, mais ils ont annulé leurs projets. Comme ils l'ont précisé par la suite, l'efficacité énergétique atteinte par la technologie à ce stade ne suffirait pas à offrir une source d'énergie stable au téléviseur. Avec notre technologie, la « télévision véritablement sans fil » devient une réalité », déclare Anton Vishnevsky, fondateur et PDG de Reasonance.

Reasonance travaille actuellement sur d'autres prototypes. Cette technologie révolutionnaire est suffisamment souple pour être mise en œuvre dans un large éventail d'applications commerciales. De plus, son rapport coût-efficacité est tel qu'il pourrait faire d'un avenir sans fil une réalité proche.

Données techniques de la télévision alimentée par REASONANCE Puissance transférée 120 W Fréquence utilisée 20-120 kHz Distance (alignement orthogonal) 50 cm Efficacité 90 %

Pour en savoir plus sur la façon de se débarrasser des cordons, consultez le site www.reasonance.tech. Pour plus d'images et d'informations, veuillez consulter notre dossier de presse CES 2021 : https://ces.vporoom.com/Reasonance

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1418846/REASONANCE.jpg

