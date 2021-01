TV ohne Kabel - neue Freiheit für Ihr Zuhause und Ihre Arbeitsräume

Das Startup Reasonance, das sich in der Entwicklungsphase befindet, hat einen seiner Prototypen vorgestellt, einen vollständig kabellosen 40-Zoll-Fernseher, der mit 120 W läuft. Zu Demonstrationszwecken wurde die Empfangsspule auf der Rückwand platziert, bei der Serienproduktion kann sie jedoch im Inneren eingebaut werden.

Das Sendesystem wird horizontal mit einem Winkel von 90 Grad im Abstand von ca. 50 cm platziert. Dadurch stellen Ausrichtungsfehler und Winkeländerungen zwischen zwei Spulen kein Problem mehr dar. Außerdem kann das Übertragungssystem in die Wand und in Möbel integriert werden, da die Übertragungseffizienz dadurch nicht gestört wird. Das drahtlose Fernsehgerät kann durch einen Nutzer nach Belieben näher an das Bett oder das Sofa gerückt werden, ohne dass dies das System beeinträchtigt.

Die Technologie von Reasonance ist grundlegend neu und unterscheidet sich von allen bekannten Methoden der drahtlosen Energieübertragung. Sie basiert auf der klassischen magnetischen Resonanz, entwickelt diese aber weiter und bringt sie noch eine Stufe höher. Dank der patentierten Konfiguration des Übertragungssystems bietet es eine hohe Leistung in Bezug auf Stromstärke, Effizienz, Übertragungsstrecke und Designfreiheit.

„Bisher hat es nur wenige Versuche gegeben, drahtlos arbeitende Heimelektronik wie Fernseher zu entwickeln. Samsung wollte auf der CES 2020 einen vollständig kabellosen Fernseher vorstellen, aber das Unternehmen hat letztendlich davon abgesehen. Später stellte es klar, dass die von der Technologie in diesem Stadium erreichte Leistungseffizienz nicht ausreichen würde, um dem Fernseher eine stabile Stromquelle zu bieten. Mit unserer Technologie wird das ‚vollständig drahtlose Fernsehen' zur Realität", sagt Anton Vishnevsky, Gründer und CEO von Reasonance.

Reasonance arbeitet derzeit an anderen Prototypen. Diese bahnbrechende Technologie ist flexibel genug, um in einer Vielzahl von Marktanwendungen eingesetzt zu werden. Außerdem ist sie so kostengünstig, dass eine kabellose Zukunft schon bald Realität werden könnte.

Technische Daten des TV powered by REASONANCE Übertragener Strom 120 W Verwendete Frequenz 20-120 kHz Abstand (orthogonale Ausrichtung) 50 cm Effizienz 90%

