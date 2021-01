TV sin cables, nueva libertad para su hogar y espacios de trabajo

El sistema de transmisión se coloca horizontalmente con un ángulo de 90 grados a una distancia de unos 50 cm, lo que significa que la desalineación y el cambio de ángulos entre dos bobinas ya no son un problema. Además, el sistema de transmisión se puede integrar en la pared y el mobiliario, ya que no afectará a la eficiencia de transferencia. Una persona podrá mover un televisor inalámbrico más cerca de la cama o el sofá a su conveniencia y no afectará al sistema.

Reasonance es una tecnología fundamentalmente nueva que difiere de todos los métodos conocidos de transferencia de energía inalámbrica. Se basa en la resonancia magnética clásica, pero lo lleva al siguiente nivel avanzado. Gracias a la configuración patentada del sistema de transferencia, ofrece un alto rendimiento en potencia, eficiencia, distancia de transferencia y libertad de diseño.

"Hubo pocos intentos de crear un dispositivo doméstico que funcione de forma inalámbrica, como los televisores. Samsung iba a mostrar un televisor verdaderamente inalámbrico en CES 2020, pero cancelaron sus planes. Como más tarde aclararon, la eficiencia energética lograda por la tecnología en esta etapa no sería suficiente para ofrecer una fuente estable de energía al televisor. Con nuestra tecnología, la "televisión verdaderamente inalámbrica" se convierte en una realidad", dijo Anton Vishnevsky, fundador y consejero delegado de Reasonance.

Reasonance está trabajando actualmente en otros prototipos. Esta tecnología de vanguardia es lo suficientemente flexible como para implementarse en una amplia gama de aplicaciones de mercado. Además, es tan rentable que podría hacer que un futuro inalámbrico sea una realidad cercana.

Datos técnicos de la TV alimentada por REASONANCE Potencia transferida 120 W Frecuencia utilizada 20-120 kHz Distancia (alineación ortogonal) 50 cm Eficiencia 90%

Para obtener más información sobre cómo deshacerse de los cables, visite www.reasonance.tech. Para obtener más imágenes e información, visite nuestro kit de prensa CES 2021: https://ces.vporoom.com/Reasonance

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1418846/REASONANCE.jpg

Related Links

http://www.reasonance.tech



SOURCE Reasonance