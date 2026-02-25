La toma de decisiones compartida basada en el precio puede facilitar decisiones de atención médica importantes entre los pacientes adultos mayores

Recursos orientados a adultos mayores altamente adaptables para su uso en diversos entornos clínicos

Toma de decisiones compartida e informada sobre costos para adultos mayores en el punto de atención

NUEVA YORK, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Una iniciativa de tres años de la organización independiente sin fines de lucro FAIR Health dio a conocer cómo las herramientas de toma de decisiones compartida e informada sobre costos, utilizadas en el punto de atención clínica, ayudan a los adultos mayores a participar en la toma de decisiones junto con sus médicos. Los pacientes adultos mayores en los sitios participantes (Penn Medicine, The Ohio State University Wexner Medical Center, The University of Rochester Medical Center y Emory University) obtuvieron información clara sobre sus opciones de tratamiento y costos de atención médica, y pudieron participar con confianza en la toma de decisiones compartida con sus proveedores. Los médicos encontraron que las herramientas eran adaptables para alinearse con sus flujos de trabajo clínicos y sus complementos de personal. En el nuevo informe de Fair Health publicado hoy, se incluyen estas y otras ideas: Toma de decisiones compartida e informada sobre costos para adultos mayores en el punto de atención. El informe resume los hallazgos clave de la iniciativa nacional, que generosamente financió The John A. Hartford Foundation.

Hallazgos clave del programa

Las herramientas de toma de decisiones compartida e informadas sobre costos ayudan a los pacientes a comprender las opciones de tratamiento y costos. Después de utilizar las herramientas con sus proveedores de atención médica, el 71 por ciento de los pacientes adultos mayores y cuidadores familiares informó que se sintió mejor informado sobre sus opciones de tratamiento; el 82 por ciento sintió que las herramientas de información clínica y costos les ayudó a comprender mejor los aspectos más importantes de su atención. El sesenta y cuatro por ciento de los pacientes adultos mayores informó que pudo comprender mejor los costos de su tratamiento y el 54 por ciento se sintió más informado sobre los costos anuales de tratamiento y atención cuando se utilizaron las herramientas de costo total del tratamiento.





El costo depende de la edad, la condición médica y la cobertura del seguro. Si bien las investigaciones muestran que una parte de los pacientes adultos mayores considera que los costos son un factor importante o el factor más importante en la toma de decisiones de atención médica, estos no fueron la principal preocupación para los pacientes con cobertura de seguro patrocinada por el empleador u otra cobertura adecuada que minimizaba los gastos de bolsillo. Los médicos señalaron que el momento en el que los pacientes deseaban hablar sobre los costos de atención variaba según el diagnóstico de cada paciente.





Las herramientas adaptables ofrecen flexibilidad en el punto de atención para los médicos en diversos entornos clínicos y flujos de trabajo. Los médicos emplearon enfoques de implementación diversos y personalizados para utilizar las herramientas con pacientes adultos mayores, cuidadores familiares y cuidadores pagos. Estas estrategias incluyeron: equipos interdisciplinarios (p. ej., geriatras, neuropsicólogos, psicometristas, enfermeras orientadoras); aprovechar los sistemas de registros médicos electrónicos para distribuir recursos; utilizar iPads para mostrar las herramientas y difundirlas en eventos comunitarios.





Las herramientas y los recursos informados sobre costos pueden facilitar la comunicación necesaria para una efectiva toma de decisiones compartida. Entre los pacientes adultos mayores y los cuidadores familiares encuestados, el 82 por ciento se sentía seguro de su capacidad para hacer preguntas y hablar sobre sus inquietudes de manera más efectiva con los proveedores de atención médica. Asimismo, el 75 por ciento de los médicos de los sitios participantes estuvo de acuerdo en que las herramientas y los recursos aumentaron su capacidad para facilitar debates en torno a la atención.





Los médicos valoran y encuentran útiles las oportunidades de aprendizaje entre pares relacionadas a la toma de decisiones compartida. Las sesiones de intercambio de conocimientos permitieron a los médicos compartir y debatir sus estrategias para la implementación de herramientas y recursos en el punto de atención. Los médicos agradecieron lo útil que fueron estas sesiones.





Los anuncios de búsqueda paga son un canal especialmente eficaz para promover el conocimiento de FAIR Health para adultos mayores en todo el país. Más de 2.1 millones de personas vieron los anuncios y banners de búsqueda paga de Google, lo que generó más del 75 por ciento (300,000 de 400,000) de visitas únicas, según las mediciones de clics, lo que lo convierte en el canal más exitoso para adultos mayores para atraer la atención a FAIR Health.

Ray Campbell, presidente de FAIR Health, declaró: "FAIR Health se enorgullece de llevar a cabo esta iniciativa de implementación en el punto de atención con el generoso respaldo de The John A. Hartford Foundation. Los estudios evaluativos destacan la creciente necesidad de información de salud objetiva para fundamentar la toma de decisiones entre adultos mayores y tienen implicaciones interesantes para la práctica clínica y las políticas futuras en torno a la atención a adultos mayores".

Rani Snyder, presidente de The John A. Hartford Foundation, afirmó: "Con nuestro respaldo, FAIR Health promueve la toma de decisiones compartida e informada sobre costos para adultos mayores y sus cuidadores familiares, de modo que su atención médica refleje lo que más les importa. Los hallazgos del proyecto en diversos sitios de salud del mundo real demuestran cómo las herramientas informativas bien diseñadas pueden mejorar la atención adaptada a las personas mayores".

La Dra. Mariam Mati, profesora asistente en la División de Geriatría y Gerontología de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory y geriatra en el Centro Ambulatorio Lee + White de Grady, señaló: "Apreciamos la oportunidad de evaluar las herramientas y recursos de toma de decisiones compartida de FAIR Health en el punto de atención médica. Las herramientas y los recursos tienen el potencial de cambiar la forma en que los médicos y los pacientes adultos mayores ven y participan en la toma de decisiones compartida".

Christopher Nguyen, PhD, miembro de la American Board of Professional Psychology (ABPP), director de Neuropsicología en el Departamento de Psiquiatría y Salud Conductual y director de la Oficina de Geriatría y Gerontología de la Universidad Estatal de Ohio (The Ohio State University), indicó: "Nos complace participar en esta iniciativa innovadora. Las herramientas y recursos para la toma de decisiones compartida son un paso adelante en la creación de un sistema de atención sanitaria más equitativo en el que las opiniones de los pacientes importan".

Allison Magnuson, Dr. en medicina osteopática, oncólogo geriátrico y profesor asociado en el Departamento de Medicina del Centro Médico de la Universidad de Rochester, comentó: "La iniciativa de FAIR Health destacó la importancia de brindar una atención que esté en consonancia con lo que les importa a los pacientes adultos mayores. El acceso a información y recursos útiles puede ayudar a aliviar las preocupaciones de los pacientes y alentarlos a participar más activamente en la toma de decisiones en materia de atención médica".

Sarah H. Kagan, PhD, enfermera titulada, profesora de Enfermería Gerontológica en la Facultad de Enfermería del Centro de Cáncer Abramson (Abramson Cancer Center) del Hospital de Pensilvania, dijo: "Nos encantó colaborar con FAIR Health en esta iniciativa. La empresa brindó información única sobre cómo los médicos pueden ayudar a mejorar para que los costos sean más transparentes y reducir el estrés financiero entre los pacientes adultos mayores y los cuidadores familiares".

Puede consultar el informe aquí.

Para acceder a herramientas gratuitas, contenido educativo y recursos para adultos mayores, visite FAIR Health para adultos mayores. Para ver la versión en español, haga clic aquí.

Para obtener información sobre cómo utilizar la nueva herramienta de toma de decisiones compartida con sus pacientes, los médicos pueden ponerse en contacto con Gee Kim, representante clínico de FAIR Health en [email protected].

Las ayudas para la toma de decisiones no pretenden ser asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico. Su objetivo es brindar información para ayudar a los usuarios a participar en la toma de decisiones compartida con los profesionales de la salud.

Los sitios clínicos participantes fueron el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, el Centro Oncológico Abramson de Penn Medicine, el Instituto Oncológico Wilmot de la Universidad de Rochester, y el Sistema de Salud Grady y la Facultad de Medicina de la Universidad Emory. Nada de lo que contiene este comunicado debe interpretarse como un respaldo de The Ohio State University, Penn Medicine, Wilmot Cancer Institute o Emory University School of Medicine a ningún servicio o producto.

Acerca de FAIR Health

La misión de FAIR Health es brindar información objetiva e imparcial a todas las partes interesadas para mejorar la calidad, el acceso y la viabilidad económica de la atención sanitaria. La empresa posee la mayor colección de la nación sobre datos de reclamos de atención médica comerciales, que aumenta a razón de cuatro mil millones por año. FAIR Health, entidad calificada nacional certificada por CMS, también recibe todos los reclamos de las personas inscritas en las partes A, B y D de Medicare tradicionales. Como testimonio de su confiabilidad y objetividad, los productos de datos de FAIR Health (incluidos los puntos de referencia de precios y los análisis personalizados) son ampliamente utilizados por aseguradoras comerciales y autoaseguradoras, proveedores, hospitales y sistemas de atención médica, gobierno, investigadores y muchas otras instituciones. FAIR Health ha sido designada como fuente oficial de datos para los programas de salud estatales, incluidos los programas de compensación laboral y protección contra lesiones personales (PIP), y las leyes de facturación sorpresa que protegen a los consumidores. El sitio web y la aplicación móvil gratuitos para consumidores de FAIR Health, disponibles en inglés y en español, permiten a los consumidores calcular y planificar sus gastos de atención médica y ofrecen una completa plataforma educativa sobre seguros médicos. El sitio web ha sido reconocido por la White House Summit on Smart Disclosure, la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), URAC, los premios eHealthcare Leadership, appPicker, Employee Benefit News y Personal Finance de Kiplinger.FAIR Health es una organización nacional sin fines de lucro 501(c)(3). Para obtener más información sobre FAIR Health, visite fairhealth.org.

1 FAIR Health, Navegación y toma de decisiones en materia de atención sanitaria: perspectivas para adultos de 65 años en adelante y cuidadores familiares.

