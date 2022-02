La totalmente nueva Tundra de Toyota 2022 "Nació Para Esto"

PLANO, Texas, 14 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Nacida de un linaje de camionetas y SUV arraigadas en la calidad, durabilidad y confiabilidad, no cabe duda de que la totalmente nueva Toyota Tundra 2022 es una potencia absoluta. La campaña para la totalemente nueva Tundra, "Born For This" (Nacida Para Esto), marca la mayor campaña de Toyota en los Estados Unidos hasta la fecha, ya que el vehículo de tercera generación busca aprovechar su éxito en el segmento de camionetas de tamaño grande.

Conozca aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/players/Spanish/9014751-toyota-all-new-2022-tundra-is-born-for-this/

"Esta campaña muestra la independencia imparable de la totalmente nueva Tundra", señaló Lisa Materazzo, vicepresidenta de grupo,Toyota Marketing,Toyota Motor North America. "'Born For This' celebra nuestra camioneta más capaz, confiable y avanzada —exactamente lo que nuestros lients han estado esperando— y la totalmente nueva Tundra nació para cumplir".

La campaña totalmente integrada para la Tundra se desarrolló utilizando el modelo de marketing Total Toyota (T2), teniendo en cuenta de forma amplia las principales audiencias transculturales en los Estados Unidos. Las campañas de Toyota se integran a través de un resumen estratégico, una idea creativa y un plan de medios, y crean un enfoque de marketing cohesivo que incluye el marketing multicultural y el modelo de mercado total. El equipo de agencias para el T2 incluye a Saatchi & Saatchi, Burrell Communications, Conill Advertising e Intertrend, así como a ZenithMedia a cargo de compras en medios de televisión y exteriores.

La campaña presenta un estilo creativo unificado para todos los anuncios publicitarios de las agencias en el T2, los cuales se destacan a continuación:

En los comerciales creados por Saatchi & Saatchi y dirigidos por Antoine Bardou Jacquet, "Born For the Wild" presenta amigos y familias escapando felizmente al aire libre para una divertida excursión todoterreno, un paseo a la montaña y por la playa mientras disfrutan de la potencia, la presencia y la capacidad de su totalmente nueva Tundra. En "Born For Bringing It", la totalmente nueva Tundra les brinda a los conductores la confianza y la independencia que necesitan para emprender cualquier aventura. Los comerciales digitales incluyen "Signposts", "Mud Bath", "No Hands", "Rattlesnakes", "Songs of the City", "Yurt Feelings" y "Private Planetarium". Además, una versión de 30 segundos de "The Joneses", que debutó ayer durante el Gran Partido en NBC, se transmitirá a lo largo de la campaña. El anuncio fue dirigido por el aclamado director Bryan Buckley.

En "Cappuccino", el comercial televisivo creado por Burrell Communications y dirigido por The Malloys, un grupo de amigos muy elegantes se reúnen para tomar un café, pero uno de ellos llega en la totalmente nueva Tundra Capstone y los opaca a todos. También forma parte de la campaña una serie de comerciales digitales titulados "Kings", "Crosswalk", "Stepping Out", "Taste", "Bling", "Drama" y "Reveal".

La pieza central de la campaña creativa de Conill Advertising, "Born to Lend a Hand", (que debutó ayer durante el Gran Partido en Telemundo) demuestra cómo la totalmente nueva Tundra puede ser confiable en una variedad de situaciones, lo que crea un vínculo de confianza entre el conductor y la camioneta. Dos comerciales digitales, "There" y "Family Business", destacan el techo panorámico de la totalemente nueva Tundra y su mayor capacidad de remolque, respectivamente. Los anuncios fueron dirigidos por Nicolai Fuglsig.

Intertrend creó dos anuncios dirigidos por Paul Santana que demuestran cómo la nueva Tundra simboliza el espíritu libre y la identidad auténtica del conductor. En "Born for Unswayed Confidence", una pareja utiliza la totalmente nueva Tundra para expresar su verdadero yo sin la necesidad de mantener una postura recatada. En "Born for Your True Self", mientras una madre se jacta humildemente de por qué su hijo es tan genial, el héroe demuestra cada característica de una manera inesperada con la ayuda de la totalmente nueva Tundra. Los comerciales digitales incluyen "Born for Defiance" y "Born for Convenience".

Colocaciones en los medios

La campaña de la Tundra está totalmente integrada y abarca televisión lineal, video digital, contenido digital, programas, redes sociales, prensa impresa, experiencias, audio, cine y espacios exteriores. La programación deportiva y de máxima audiencia incluye anuncios en la cobertura de los Juegos de Invierno de la NBC y anuncios en el "Gran Partido" que se emitieron en NBC y Telemundo el 13 de febrero. Otras colocaciones incluyen BET y BET Awards, Discovery en Español, Discovery Hogar, Clasificatorias de la Copa Mundial de la FIFA CONCACAF, fútbol mexicano y UEFA, EPL, Indian Premier League, NASCAR, NBA, Nat Geo Mundo, Telemundo y Univision, entre otros. El contenido digital o personalizado incluye socios como Barstool Sports, Bleacher Report, Discovery, Disney, ESPN, Fandom, Gear Junkie, Hulu, Outside, Peacock, Prende TV, Rock the Bells, TuneIn, Uninterrupted, Vevo, Willow, Wired, Yahoo y YouTube, entre otros. Audio digital y podcasts prémium con ESPN, iHeartRadio, Pandora, Reach Media, SXM y Stitcher, entre otros. Las alianzas incluyen WWE, NFL Draft, Hypebeast, Bassmaster, MLF y más. En lo que respecta a las redes sociales, los anuncios se presentarán en Facebook, Instagram, Latin Up, Pinterest, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitter, Twitch, Yelp y un YouTube Masthead Takeover.

Los anuncios de la campaña están disponibles para ser vistos aquí. Para obtener imágenes y créditos, haga clic aquí.

Acerca de la nueva Toyota Tundra 2022

La totalmente nueva Toyota Tundra 2022 fue rediseñada desde cero. Diseñada, creada y ensamblada en los Estados Unidos, la totalmente nueva Tundra está disponible en una variedad de versiones, entre las que se incluyen SR, SR5, Limited, Platinum y 1794 Edition, que ahora están disponibles en los concesionarios. Tanto la TRD Pro como el nuevo grado halo, la Capstone, llegarán a los concesionarios esta primavera.

Algunas características clave son:

Su i-FORCE 3.5L biturbo V6 estándar produce hasta 389 caballos de fuerza y 479 lb-ft de torque

El tren de potencia I-FORCE MAX opcional produce hasta 437 caballos de fuerza y 583 lb-ft de torque

Capacidad máxima de remolque de hasta 12,000 libras

El audaz estilo exterior complementa un interior espacioso y bien equipado

La pantalla táctil de 14 pulgadas opcional destaca el nuevo sistema Multimedia de Audio

Pantalla de Panel de instrumentación de 12.3 pulgadas opcional

Sistema de seguridad activa Toyota Safety Sense 2.5 estándar en todas las versiones



Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha formado parte de la estructura cultural de los Estados Unidos durante más de 60 años y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de última generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a más de 48,000 personas en Norteamérica, quienes han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de casi 43 millones de automóviles y camionetas en nuestras 13 plantas de fabricación. Para 2025, la decimocuarta planta de Toyota en Carolina del Norte comenzará a fabricar baterías automotrices para vehículos eléctricos. Con más vehículos eléctricos en la carretera que cualquier otro fabricante de automóviles, más de una cuarta parte de las ventas de 2021 de la compañía en Norteamérica fueron eléctricas.

A través de la campaña Start Your Impossible, Toyota destaca la forma en que se asocia con organizaciones comunitarias, cívicas, académicas y gubernamentales para abordar los retos de movilidad más urgentes para nuestra sociedad. Creemos que cuando las personas tienen libertad para moverse, todo es posible. Para obtener más información sobre Toyota, visite www.toyotanewsroom.com.

Contactos para los medios:

Marissa Borjon

Toyota Motor North America

469-292-6395

[email protected]

Kimberly Harms

Saatchi para Toyota

702-234-9517

[email protected]

Para consultas de los consumidores, comuníquese al número 800-331-4331

FUENTE Toyota

SOURCE Toyota