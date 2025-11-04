La toute nouvelle solution de détection portable de MSA Safety fait ses débuts en Europe au salon A+A Trade Fair & Congress

Le nouveau détecteur multigaz à pompe et les solutions connectées à l'honneur lors de l'événement de cette année

PITTSBURGH , 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Répondre aux besoins des travailleurs et s'assurer qu'ils disposent de l'équipement approprié pour leur chantier est le moteur de l'innovation chez MSA Safety, Inc. (NYSE : MSA). Cette semaine, la nouvelle solution de détection du leader mondial des équipements de sécurité, le détecteur multigaz ALTAIR io™ 6, fait ses débuts en Europe lors du 2025 A+A International Trade Fair & Congress (A+A), à Düsseldorf, en Allemagne.

Le détecteur multigaz ALTAIR io 6 viendra bientôt compléter la plateforme de travail connectée de MSA. Ce détecteur 6 gaz est idéal pour la surveillance des espaces confinés et les applications d'échantillonnage. Il s'agit du premier détecteur de gaz à connexion cellulaire de MSA doté d'une pompe intégrée. En outre, il est doté des capteurs XCell® de MSA, d'un grand écran très visible et d'une batterie externe amovible et rechargeable. Sa petite taille permet de l'utiliser à la main ou de le porter sur soi.

Le détecteur multigaz ALTAIR io 6 rejoindra le détecteur de gaz ALTAIR io™ 4 portable sur la plateforme de travail connectée de MSA. Alors que l'ALTAIR io 4 est principalement utilisé comme appareil personnel de surveillance continue, l'ALTAIR io 6 est quant à lui destiné à prélever des échantillons dans des zones de travail ou avant de pénétrer dans un espace confiné. Les deux appareils sont utilisés dans les secteurs de la construction, de la fabrication, du pétrole et du gaz, ainsi que dans les services publics.

Partageant des technologies similaires, les deux détecteurs disposent de la même interface utilisateur et utilisent le logiciel MSA Grid. Les responsables de la sécurité peuvent ainsi facilement intégrer les deux appareils et les connecter à leur flotte de moniteurs de gaz, ce qui peut créer une puissante expérience de travail connecté pour améliorer la gestion de la sécurité sur les chantiers. MSA Grid fournit des informations sur la localisation des appareils et les alertes en temps réel, tout en offrant un accès immédiat aux données d'un seul appareil ou d'un parc d'appareils. L'ALTAIR io 6 sera disponible à la commande au début de l'année 2026.

« Notre objectif est de contribuer à la sécurité des travailleurs en développant des solutions de sécurité innovantes afin que nos clients puissent améliorer la protection, la conformité et l'efficacité », a déclaré Dave Howells, président de MSA International. « En présentant notre plateforme de travail connectée et notre large gamme de solutions de sécurité industrielle, nous offrirons aux participants de A+A une expérience pratique pour en savoir plus sur la façon dont MSA utilise la technologie et les données pour permettre aux travailleurs de bénéficier de la solution la plus adaptée à leur mission. »

Les participants au salon A+A pourront également s'entretenir avec des experts en produits MSA dans des domaines tels que la protection antichute, la protection de la tête, la protection respiratoire et les solutions de surveillance de la détection. Les produits phares de cette année comprennent :

Harnais de la SÉRIE-V ® : conçus pour être confortables, plus souples et plus ajustables, les harnais épousent plus facilement les contours du corps afin d'aider les travailleurs à se concentrer sur leur travail ;





conçus pour être confortables, plus souples et plus ajustables, les harnais épousent plus facilement les contours du corps afin d'aider les travailleurs à se concentrer sur leur travail ; Systèmes de lignes de vie Latchways ® de MSA : des systèmes de sécurité uniques offrant une mobilité maximale et contribuant à assurer la sécurité des travailleurs situés sur les toits ou lors de travaux à l'intérieur ;





des systèmes de sécurité uniques offrant une mobilité maximale et contribuant à assurer la sécurité des travailleurs situés sur les toits ou lors de travaux à l'intérieur ; Casques de sécurité et casquettes de protection V-Gard ® : des solutions personnalisables qui figurent dans l'annuaire d'EPI inclusifs #PPEthatfits pour les travailleurs affiliés au CIOB ;





des solutions personnalisables qui figurent dans l'annuaire d'EPI inclusifs #PPEthatfits pour les travailleurs affiliés au CIOB ; Appareil respiratoire autonome (ARA) MSA M1 : conçu pour les applications industrielles, les espaces confinés et les services d'incendie, l'ARI M1 s'adapte à divers environnements, utilise une seule pièce faciale et offre des réglages innovants pour la mobilité de l'utilisateur ;





conçu pour les applications industrielles, les espaces confinés et les services d'incendie, l'ARI M1 s'adapte à divers environnements, utilise une seule pièce faciale et offre des réglages innovants pour la mobilité de l'utilisateur ; Détecteur de flamme UV/IR pour l'hydrogène FL500-H2 : contribue à protéger les installations contre les incendies et permet de réagir plus rapidement aux alarmes grâce à une protection améliorée et fiable ; et le





contribue à protéger les installations contre les incendies et permet de réagir plus rapidement aux alarmes grâce à une protection améliorée et fiable ; et le Moniteur de gaz ULTIMA X5000® : doté d'une double technologie de détection et d'une connectivité sans fil Bluetooth pour la surveillance à distance, cet appareil est idéal pour la détection de l'oxygène, des gaz toxiques et des gaz combustibles.

Pour en savoir plus sur ces produits et sur les services proposés par MSA Safety, venez rencontrer l'équipe MSA Safety dans le hall 1, stand C42. Suivez les dernières nouveautés de l'exposition A+A en visitant la page A+A de MSA Safety ou en suivant les plateformes des réseaux sociaux de MSA.

À propos de MSA Safety

MSA Safety Incorporated (NYSE : MSA) est le leader mondial des produits, technologies et solutions de sécurité avancés. Poussée par sa mission unique de sécurité, l'entreprise est à la pointe de l'innovation en matière de sécurité depuis 1914. Elle protège les travailleurs et les infrastructures dans le monde entier sur un large éventail de marchés finaux, tout en créant une valeur durable pour les actionnaires. Avec un chiffre d'affaires s'élevant à 1,8 milliard de dollars en 2024, MSA Safety a son siège à Cranberry Township, en Pennsylvanie, et emploie une équipe de plus de 5 000 collaborateurs dans plus de 40 sites internationaux. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.MSASafety.com.

