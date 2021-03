La última prueba de COVID-19 de Seegene puede detectar simultáneamente a cuatro genes de SARS-CoV-2 e identificar múltiples variantes del virus

El nuevo producto de Seegene detecta el virus de COVID-19 y sus variantes durante la prueba de PCR en 1 hora 55 minutos

La tecnología de alto multiplex de Seegene permite la detección de 10 objetivos diferentes

La empresa surcoreana investigará versiones adicionales de pruebas para el diagnóstico de variantes

SEÚL, Corea del Sur, 11 de marzo de 2021 /PRNewswire/-- Seegene (KQ096530), empresa de biotecnología especializada en diagnóstico molecular, anunció que el miércoles concluyó el desarrollo de la primera prueba de diagnóstico de variantes en el mundo que puede detectar la COVID-19 e identificar múltiples variantes del virus simultáneamente mediante una prueba de PCR multiplex en tiempo real. La prueba Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay puede detectar tanto el coronavirus como sus variantes en la ronda inicial de pruebas. Es un método ideal para identificar los genes de coronavirus mientras continúa la pandemia tras el surgimiento de variantes más contagiosas que se han propagado en al menos 70 países.

La nueva prueba para la COVID-19 detecta un total de 10 objetivos que incluyen cuatro genes de coronavirus (gen E, gen RdRP, gen N y gen S), así como las cinco variantes de virus definidas que aparecen notablemente en las cepas más reconocidas. Estas variantes incluyen B.1.1.7 (cepa que causa preocupación en el Reino Unido, asociada a la mutación N501Y), B.1.351 (cepa sudafricana definida por la variante 501Y.V2), P.1 (cepa brasileña con las variantes de importancia biológica E484K, N501Y y K417T) y B.1.1.207 (cepa de los Estados Unidos). La detección de cuatro genes de coronavirus en un solo tubo de ensayo solo puede ser realizada por Seegene mediante su tecnología, la cual resulta de vital importancia para distinguir el virus que sigue evolucionando a gran velocidad.

La tecnología de Seegene puede detectar con precisión varios tipos de variantes mutantes, entre ellas, la mutación genética y la sustitución de aminoácidos.

Además, la prueba Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay de Seegene puede predetectar nuevas variantes sospechosas que se consideran llevar la composición de las mutaciones ya descubiertas. Recientemente, se ha informado de la superposición de múltiples mutaciones de COVID-19, como la mutación N501Y, que se ha detectado en múltiples cepas tras haber sido reportada en las variantes del Reino Unido y Sudáfrica.

La prueba Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay también se puede utilizar junto con la prueba Allplex™ RV Essential Assay, un análisis para detectar 17 virus objetivo que pueden causar infecciones respiratorias. Mediante una muestra por hisopado, ambas proporcionan una alta utilidad para detectar patógenos respiratorios esenciales de manera precisa y completa.

Seegene también utilizó su tecnología original de sistema de control interno endógeno que verifica todo el proceso de la prueba, desde la recolección de la muestra, lo que hace que la muestra de saliva, que es menos invasiva, sea una opción viable.

La compañía agregó que la aplicación del método sin extracción actualmente está en desarrollo. El método sin extracción puede acortar el proceso de la prueba y eliminar inquietudes sobre la posible escasez de los consumibles y reactivos de extracción.

Al incorporar su tecnología patentada de alto multiplex, Seegene es la primera empresa del mercado que puede identificar tanto la COVID-19 como sus variantes en un solo tubo. La empresa ya cuenta con más de 150 pruebas de diagnóstico multiplex en su cartera, entre ellas, pruebas de detección de VPH e ITS. La firma de diagnóstico señaló que emplean su sistema in silico de macrodatos con autovigilancia para monitorear y analizar atentamente las bases de datos globales sobre el coronavirus y sus variantes, lo que permite una respuesta rápida con un mayor desarrollo de productos.

El Dr. Jong-Yoon Chun, director ejecutivo de Seegene, manifestó que la nueva prueba de detección de COVID-19 "ayudará a disminuir la carga del proceso de pruebas, ya que el tiempo del informe de resultados sobre la detección de la COVID-19 y las variantes del virus se reducirá a menos de dos horas tras la extracción de ácido nucleico". En la actualidad, las autoridades sanitarias deben aplicar una ronda extra de secuenciación genómica para distinguir la existencia de variantes de la COVID-19 después de las pruebas de PCR estándar, lo que conduce automáticamente a un tiempo de prueba más prolongado. El Dr. Chun agregó que "la prueba de diagnóstico de variantes finalmente aumentará la capacidad de las pruebas masivas en su lucha contra la COVID-19, asociada a variantes mutantes más contagiosas".

La detección de las variantes de la COVID-19 se ha convertido en una herramienta esencial para controlar con eficacia las infecciones y administrar la atención de los pacientes, tras conocerse la preocupante realidad de que algunas vacunas contra la COVID-19 generan una respuesta inmunitaria debilitada frente a variantes contagiosas del virus.

Seegene presentó anteriormente la Allplex™ SARS-CoV-2 Variants I Assay, una prueba de diagnóstico capaz de identificar los orígenes de variantes múltiples. Esta prueba en particular puede detectar y diferenciar las variaciones de virus que parecen haberse originado en el Reino Unido, Sudáfrica, Japón y Brasil, así como otras variantes sospechosas. Los dos análisis diagnósticos pueden complementarse ya que pueden detectar la COVID-19, así como filtrar e identificar el origen de distintas variantes del virus, lo que permite a las autoridades sanitarias un mejor rastreo del virus y una gestión optimizada de los pacientes.

El Dr. Chun agregó que "Seegene seguirá monitoreando el progreso de las variantes del virus y proporcionando más pruebas de diagnóstico para ayudar a contener la propagación de la COVID-19".

Acerca de Seegene, Inc.

Fundada en Seúl, Corea del Sur en el año 2000, y con subsidiarios en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, México, Brasil y Oriente Medio. Seegene, Inc. es una empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que ha convertido el concepto de los productos a través de sus actividades pioneras de R&D (Research and Development). Seegene posee su propia tecnología original patentada que incluye DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide) para amplificaciones de objetivos múltiples; TOCE™, para detecciones de objetivos múltiples en un único canal; MuDT™, la primera tecnología de PCR en tiempo real del mundo que proporciona valores individuales de Ct para objetivos múltiples en un único canal para ensayos cuantitativos; y mTOCE™, una tecnología multiplex para la detección de mutaciones. Con estas tecnologías de diagnóstico molecular (MDx) aplicadas a kits de diagnóstico y otras herramientas, Seegene ha mejorado la sensibilidad y especificidad de la PCR (reacción en cadena de la polimerasa) a niveles sin precedentes, proporcionando productos de PCR multiplex que detectan e identifican genes de múltiples patógenos simultáneamente, lo que permite ahorrar los costos y los tiempos de la prueba. Seegene sigue estableciendo nuevos estándares en diagnóstico molecular proporcionando innovaciones novedosas y económicas.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

FUENTE Seegene Inc.

SOURCE Seegene Inc.